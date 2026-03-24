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नशे की ओवरडोज से हिमाचल में 66 युवाओं की मौत, चिट्टा व अन्य नशों की तस्करी के 6246 मामले दर्ज

हिमाचल में बढ़ता हुआ नशा प्रदेश की भविष्य पर संकट के काले बादलों की तरह छा रहा है.

66 young people died due to drug overdose in Himachal
नशे की ओवरडोज से 66 युवाओं की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:12 PM IST

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शिमला: छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या बहुत विशाल हो गई है. नशे की ओवरडोज से युवा मौत के आगोश में जा रहे हैं. इस संदर्भ में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से इस साल यानी 2026 में 31 जनवरी तक नशे की ओवरडोज के कारण 66 युवाओं की मौत हो गई है. ये वो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट किया गया है. तीन साल की इस अवधि में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के 6246 मामले दर्ज किए गए हैं. ये सूचना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल के जवाब में सामने आई है.

नशे की ओवरडोज से 66 युवाओं की मौत

पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे और वर्तमान में झंडूता से दूसरी बार विधायक बने जेआर कटवाल ने नशे को लेकर सवाल किया था. कुल पांच हिस्सों में बंटे सवाल में भाजपा सदस्य ने नशे की ओवरडोज से युवाओं की मौत की संख्या, दर्ज किए गए मामलों व आरोपियों को जमानत के बारे में सूचना चाही थी. गृह विभाग खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. ऐसे में सीएम सुक्खू की तरफ से विस्तार से उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार तीन साल की अवधि में नशे की ओवरडोज से 2023 में 8 युवाओं की मौत हुई. वर्ष 2024 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर 31 हो गया. यानी 2024 में 31 युवाओं को नशे की लत के कारण जान से हाथ धोना पड़ा. वर्ष 2025 में ये संख्या 27 थी. अभी नए साल में किसी युवा के ओवरडोज से मौत के मुंह में जाने की सूचना नहीं है.

66 young people died due to drug overdose in Himachal
नशे की ओवरडोज से हिमाचल में 66 युवाओं की मौत (@HimachalAssembly)

चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के 6246 मामलों में 5298 आरोपियों को जमानत भी मिल गई. ये पुलिस जमानत व न्यायालय से मिली जमानत का आंकड़ा है. राज्य सरकार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है. सीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति चिट्टे की तस्करी को लेकर टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना दे सकता है. अपने लिखित जवाब में सीएम ने नशे के खिलाफ उठाए जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा भी दिया.

शिमला जिला सबसे अधिक चपेट में

चिट्टे की तस्करी के मामलों को देखें तो तीन साल में शिमला जिला में 639 मामले दर्ज कर 1287 तस्करों को पकड़ा गया. इनमें से 860 को न्यायालय से जमानत मिल गई. दूसरे नंबर पर बिलासपुर जिला में 396 मामलों में 635 लोगों को तस्करी के आरोप में पकड़ा गया. मंडी में 327 मामलों में 530 तस्करी के आरोपी पकड़े गए. कांगड़ा में 275 मामले सामने आए. ऊना में 287 व सोलन में 211 मामले दर्ज किए गए. सबसे कम केस लाहौल-स्पीति में पेश आए हैं. यहां तीन साल में केवल 2 मामलों में दो लोग गिरफ्तार किए गए. किन्नौर में 17 मामलों में 24 लोग तस्करी के आरोप में धरे गए.

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