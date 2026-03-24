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नशे की ओवरडोज से हिमाचल में 66 युवाओं की मौत, चिट्टा व अन्य नशों की तस्करी के 6246 मामले दर्ज

शिमला: छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या बहुत विशाल हो गई है. नशे की ओवरडोज से युवा मौत के आगोश में जा रहे हैं. इस संदर्भ में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से इस साल यानी 2026 में 31 जनवरी तक नशे की ओवरडोज के कारण 66 युवाओं की मौत हो गई है. ये वो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट किया गया है. तीन साल की इस अवधि में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के 6246 मामले दर्ज किए गए हैं. ये सूचना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल के जवाब में सामने आई है.

नशे की ओवरडोज से 66 युवाओं की मौत

पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे और वर्तमान में झंडूता से दूसरी बार विधायक बने जेआर कटवाल ने नशे को लेकर सवाल किया था. कुल पांच हिस्सों में बंटे सवाल में भाजपा सदस्य ने नशे की ओवरडोज से युवाओं की मौत की संख्या, दर्ज किए गए मामलों व आरोपियों को जमानत के बारे में सूचना चाही थी. गृह विभाग खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. ऐसे में सीएम सुक्खू की तरफ से विस्तार से उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार तीन साल की अवधि में नशे की ओवरडोज से 2023 में 8 युवाओं की मौत हुई. वर्ष 2024 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर 31 हो गया. यानी 2024 में 31 युवाओं को नशे की लत के कारण जान से हाथ धोना पड़ा. वर्ष 2025 में ये संख्या 27 थी. अभी नए साल में किसी युवा के ओवरडोज से मौत के मुंह में जाने की सूचना नहीं है.