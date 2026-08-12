65 साल की बुजुर्ग महिला को लोहे से दागा.. आंखें फोड़ीं.. और फिर कर दी पीट-पीटकर हत्या
बुजुर्ग महिला को डायन के आरोप में लोहा गर्म कर दागा गया और लाठी-डंडे और हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया. रिपोर्ट- विशाल
Published : August 12, 2026 at 7:46 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर में अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिली, जहां अधौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में भूत-प्रेत और डायन के आरोप में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक महिला के बेटे ने बताया कि पट्टीदारों के बीच भूत प्रेत को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था. वहीं मंगलवार की शाम पाटीदारों द्वारा वृद्ध महिला को अपने घर पर बुलाकर उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गयी.
बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या: मृतका के बड़े बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पट्टीदार की महिला मंगलवार की शाम मेरी मां को अपने घर ले गई. घर के अंदर ले जाने के बाद भूत-प्रेत का आरोप लगाया और कहा कि मेरे घर में जादू-टोना किया गया है. इसी का आरोप लगाकर लोहा गर्म कर मां को दागा गया, आंखें फोड़ दी गईं और लाठी डंडे से और हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी गयी.
"घटना के दौरान घर पर हम दोनों भाई नहीं थे. अकेले पाकर दूसरे पक्ष के लोग मेरी मां को अपने घर ले गए थे. सूचना पर जब पहुंचे तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई."- मृतका के बेटे
भूत-प्रेत के आरोप में हत्या: मृतक महिला के बेटे ने हत्या का आरोप तीन महिलाओं समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाया है. फिलहाल महिला के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
"अभी तक परिजनों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है. हालांकि घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी भी कर रही है. जल्द ही मामला का खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है."- अतवेंद्र कुमार,अधौरा थाना अध्यक्ष
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