जम्मू-कश्मीर में 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय, हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ कर आए कुछ आतंकी

जम्मू-कश्मीर में 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय ( IANS )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: ऐसे समय में जब सुरक्षा बल दिल्ली आतंकवादी हमले से जूझ रहे हैं, शुक्रवार को खुफिया एजेंसियों के पास उपलब्ध इनपुट से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर में 65 से अधिक विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं. इनमें से कई हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ कर आए हैं. एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए ईटीवी भारत को बताया, "उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में 65 विदेशी आतंकवादी और आठ स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं." अधिकारी के अनुसार आतंकवादी क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर सकते हैं और उनमें से कुछ अन्य राज्यों में चले गए होंगे. अधिकारी ने बताया, "हम आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, हमने आतंकवादियों के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं (OGW) और समर्थकों की पहचान कर ली है और उन पर 24 घंटे निगरानी रखी है." अधिकांश आतंकवादी जैश और लश्कर समूह के

अधिकारी ने बताया कि अधिकांश आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) समूह से हैं. पिछले महीने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को तैयार रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें. बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "सर्दियों की शुरुआत के साथ, सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ करने के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें."