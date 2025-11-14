Bihar Election Results 2025

जम्मू-कश्मीर में 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय, हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ कर आए कुछ आतंकी

जम्मू कश्मीर में इन दिनों 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं. इनमें से कई एलओसी को पार कर भारत में घुसे हैं.

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब सुरक्षा बल दिल्ली आतंकवादी हमले से जूझ रहे हैं, शुक्रवार को खुफिया एजेंसियों के पास उपलब्ध इनपुट से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर में 65 से अधिक विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं. इनमें से कई हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ कर आए हैं.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए ईटीवी भारत को बताया, "उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में 65 विदेशी आतंकवादी और आठ स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं."

अधिकारी के अनुसार आतंकवादी क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर सकते हैं और उनमें से कुछ अन्य राज्यों में चले गए होंगे.

अधिकारी ने बताया, "हम आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, हमने आतंकवादियों के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं (OGW) और समर्थकों की पहचान कर ली है और उन पर 24 घंटे निगरानी रखी है."

अधिकांश आतंकवादी जैश और लश्कर समूह के
अधिकारी ने बताया कि अधिकांश आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) समूह से हैं. पिछले महीने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को तैयार रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें.

बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "सर्दियों की शुरुआत के साथ, सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ करने के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें."

बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सेना प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक और भारत सरकार, सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाए
यह पूछे जाने पर कि क्या आतंकवादी देश के अन्य भागों में भी आतंक फैला सकते हैं, अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि सभी संभावित आतंकवादी प्रयासों को विफल किया जा सके.

अधिकारी ने आगे कहा, "सभी राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां समन्वित तरीके से काम कर रही हैं. वास्तव में, वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी साझा करने से भी अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं."

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल के साथ एक बड़े आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया.

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला-बारूद के साथ 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की, जिससे बड़े पैमाने पर संभावित आतंकवादी योजनाओं को विफल कर दिया गया.

सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान तेज किया
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एकीकृत कमान संरचना के तहत आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए चिन्हित स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है.

अक्टूबर माह में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने कुपवाड़ा जिले से एक ओजीडब्ल्यू को पकड़ा और एक पिस्तौल, 110 राउंड गोला-बारूद, एक आईईडी और नौ जिलेटिन की छड़ें बरामद कीं.

