बिहार में टूटे मतदान के सभी रिकॉर्ड, पहले चरण की वोटिंग से चुनाव आयोग गदगद

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर कुल 64.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

Bihar Election 2025
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 8:56 PM IST

6 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 64.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा 45,314 मतदान केंद्रों में से 41,943 केंद्रों से प्राप्त डेटा पर आधारित है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने शाम को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि शेष केंद्रों से आने वाले अपडेट के बाद अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि 1990 के बाद पहला ऐसा अवसर है कि मतदान प्रतिशत कितना हाई हुआ है और 60% से अधिक मतदान हुआ है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव में 18 जिले की 121 विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए. इस चुनाव में 45341 मतदान केंद्र बनाए गए थे और मतदान केंद्र स्थल की संख्या 23554 रही. उन्होंने बताया कि शाम 6:00 बजे तक 41941 मतदान केंद्र का डाटा उपलब्ध हो पाया है और इसके अनुसार 64.46% अब तक मतदान हुए हैं.



बेहतर हुआ है मतदान प्रतिशत: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बचे हुए मतदान केंद्र का भी डाटा अपलोड किया जा रहा है और ऑपरेटर इस काम में लगे हैं. इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है और इसके पीछे आयोग का जागरूकता कार्यक्रम और मीडिया द्वारा लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने के प्रयास रहे. इसके अलावा एसआईआर के कारण भी गलत मतदाता हटाने के कारण मतदान प्रतिशत बेहतर हुआ है.

विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 57.29% और लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में यह 56.28% रहा था. अंतिम आंकड़े ससमय निर्गत कर दिए जायेंगे.

Bihar Election 2025
वोटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)
सभी केंद्र की हुई लाइव वेब कास्टिंग: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 37513302 रही जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 19835325 और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 17677219 है. तृतीय लिंग के निर्वाचकों की संख्या 758 और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 209177 है.

कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 45341 में 8608 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में जबकि 36733 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में थे. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1314 रही, जिसमें 1192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार रहे. सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की गई.

Bihar Election 2025
वोटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)
ईवीएम वीवीपैट की जानकारी:
  • मतदान केंद्रों पर बैलेट यूनिट 47263, कंट्रोल यूनिट 45341 एवं वीवीपैट 45341 का उपयोग हुआ.
  • बैलेट यूनिट-9655, कंट्रोल यूनिट 9235 एवं वीवीपैट 13533 सुरक्षित रखा गया.
  • मॉक पोल के दौरान बैलेट यूनिट 385, कंट्रोल यूनिट-421 एवं वीवीपैट-847बदला गया.
  • बैलेट यूनिट 165, कंट्रोल यूनिट 159 और वीवीपैट 480 मतदान के दौरान बदल गया.
  • मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 320 रही.
  • पूर्णरूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 926 रही.
  • PWD मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र की संख्या 107 रही.

141 शिकायत प्राप्त हुईं: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज मतदान की समाप्ति तक विभागीय नियंत्रण कक्ष में कुल 141 शिकायत प्राप्त हुए. सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन कर दिया गया. इसके अलावा बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के केंद्र संख्या 56 और पटना के फतुहा विधानसभा क्षेत्र के केंद्र संख्या 165 और 166 पर मतदान बहिष्कार की सूचना प्राप्त हुई. उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्र पर फॉर्म 17-C की प्रति मतदान के समाप्ति के समय उपस्थित सभी निर्वाचन अभिकर्ताओं को दी गई.

Bihar Election 2025
वोटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)
चुनाव शांतिपूर्ण रहा: इस मौके पर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान शांतिपूर्ण रहा और कहीं से कोई हिंसक घटना सामने नहीं आई. जो कुछ मामले सामने आए वह मतदान केंद्र से काफी दूर रहे और वह सभी मामले बकझक के थे. आज चुनाव के दौरान कुल 1.96 करोड़ रुपए की जब्ती की गई जिसमें नगद राशि 16.6 लाख रुपए की थी. शराब की जपती 1.318 करोड़ की थी. कीमती धातु 8.2 लाख रुपए की थी और फ्रीबीज 20.5 लाख की कीमत की रही.
Bihar Election 2025
वोटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)
दो जनप्रतिनिधियों के मामले आए: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिंह और कांग्रेस एमएलसी अजय कुमार सिंह के बीच बकझक की खबर आई. डिप्टी सीएम ने एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगाया जिसके बाद थाने में ले जाकर जांच किया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव मिला. इसके अलावा सारण जिले में दाउदनगर थाना क्षेत्र में विधायक सत्येंद्र यादव के गाड़ी पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें गाड़ी के कांच टूटे हैं. कोई घायल नहीं हुआ है.

पूरे चुनाव के दौरान केंद्र से स्पेशल फोर्स मिलने के कारण जो छापेमारी हुई, उसमें 850 अवैध हथियार और 4000 कारतूस बरामद हुए जो अपने आप में रिकॉर्ड है. मतदान के दिन भूत पर अवांछित कार्य करने के कारण 1415 लोगों को डिटेल किया गया है जिसमें कई रील बनाने वाले भी शामिल हैं. इसके कारण कहीं पूरे चुनाव में कोई फायरिंग की सूचना बूथ पर नहीं मिली.

Bihar Election 2025
वोटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)

अगले चरण की तैयारी: चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के मॉनिटरिंग रूम से पूरे प्रक्रिया की निगरानी की. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत दर्ज होने की संभावना है. दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही पहले चरण में अपनी जीत का दावा किया है. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, "एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा," जबकि आरजेडी ने "बदलाव की लहर" का जिक्र किया.

