हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे, 5 से 10 हजार युवाओं के फंसे होने की आशंका

गुरुग्राम : हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे हैं और फिलहाल 5 से 10 हजार भारतीय युवाओं के इन कैंपों में फंसे होने की आशंका है. हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की जानकारी देते हुए बताया कि ये नेटवर्क भारत के युवाओं को नौकरी का लालच देकर विदेश ले जाता था, जहां उन्हें साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था. इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाया गया : गुरुग्राम पुलिस और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कोशिशों के चलते हरियाणा के 64 युवाओं को म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाकर भारत वापस लाया गया है. इन सभी को काउंसलिंग के बाद उनके परिवारों से मिलाया गया है. पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क बेहद संगठित और खतरनाक है, जिसकी जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं. पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे (Etv Bharat)

नौकरी का झांसा देकर भेजते थे थाईलैंड : जांच में सामने आया है कि ये गिरोह भारत से युवाओं को आकर्षक सैलरी और विदेशी नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड भेजता था. वहां से उन्हें डंकी रूट के जरिए म्यांमार में प्रवेश कराया जाता था, जहां चीन और म्यांमार के गिरोह मिलकर साइबर ठगी का सेंटर चलाते थे. इन सेंटर्स को चीन के ऑपरेटर्स चलाते थे, जो युवाओं को अमेरिका सहित अन्य देशों के नागरिकों के साथ ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर करते थे.

बेरहमी से यातनाएं दी गई : म्यांमार पहुंचने के बाद पीड़ितों के पास कोई रास्ता नहीं बचता था. ना तो उनके पास पासपोर्ट रहता था और ना ही वापस आने का कोई साधन. पीड़ितों ने बताया कि उन्हें ठगी का टारगेट पूरा ना करने पर, विरोध करने पर, वापस भारत लौटने की मांग करने पर बेरहमी से यातनाएं दी जाती थीं, मारपीट की जाती थी और बंद कमरों में कैद रखा जाता था.

"4 लोगों को किया गया अरेस्ट" : गुरुग्राम में एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने कहा है कि "भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत करीब 1000 भारतीयों को वापस लाया गया है. 4 फ्लाइट्स जो 6 नवंबर, 10 नवंबर, 18 और 19 नवंबर को भारत आई थी, इसमें हरियाणा के 64 लोग थे जिनसे डिटेल में पूछताछ की गई. गृह मंत्रालय के साथ पत्राचार हुआ था, दो एफआईआर में हरियाणा के भिवानी और हिसार के रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है."

"स्कैम का गढ़ केके पार्क" : एसीपी ने आगे बताया कि " पकड़े गए आरोपियों ने पहले हरियाणा और राजस्थान के 15 लोगों को थाईलैंड भेजा और फिर वहां से उन्हें अवैध तौर पर म्यांमार ले जाया गया. वहां पर केके पार्क के नाम से स्कैम के कंपाउंड्स है, जहां से पूरे भारत में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है. गिरफ्त में लिए गए आरोपियों को म्यांमार भेजने वाले हर एक भारतीय युवकों के बदले एक मोटी रकम दी जाती थी जिसे बिटकॉइन के जरिए कन्वर्ट किया जाता था."