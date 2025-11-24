ETV Bharat / bharat

हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे, 5 से 10 हजार युवाओं के फंसे होने की आशंका

हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे हैं. उनके मुताबिक 5 से 10 हजार युवा अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं.

64 Haryana youths rescued from Myanmar trafficking camps and brought back to India Gurugram Police busts International Gang Syndicate
हरियाणा के 64 युवाओं को म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाया गया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 11:05 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे हैं और फिलहाल 5 से 10 हजार भारतीय युवाओं के इन कैंपों में फंसे होने की आशंका है. हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की जानकारी देते हुए बताया कि ये नेटवर्क भारत के युवाओं को नौकरी का लालच देकर विदेश ले जाता था, जहां उन्हें साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था. इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाया गया : गुरुग्राम पुलिस और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कोशिशों के चलते हरियाणा के 64 युवाओं को म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाकर भारत वापस लाया गया है. इन सभी को काउंसलिंग के बाद उनके परिवारों से मिलाया गया है. पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क बेहद संगठित और खतरनाक है, जिसकी जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं. पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे (Etv Bharat)

नौकरी का झांसा देकर भेजते थे थाईलैंड : जांच में सामने आया है कि ये गिरोह भारत से युवाओं को आकर्षक सैलरी और विदेशी नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड भेजता था. वहां से उन्हें डंकी रूट के जरिए म्यांमार में प्रवेश कराया जाता था, जहां चीन और म्यांमार के गिरोह मिलकर साइबर ठगी का सेंटर चलाते थे. इन सेंटर्स को चीन के ऑपरेटर्स चलाते थे, जो युवाओं को अमेरिका सहित अन्य देशों के नागरिकों के साथ ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर करते थे.

बेरहमी से यातनाएं दी गई : म्यांमार पहुंचने के बाद पीड़ितों के पास कोई रास्ता नहीं बचता था. ना तो उनके पास पासपोर्ट रहता था और ना ही वापस आने का कोई साधन. पीड़ितों ने बताया कि उन्हें ठगी का टारगेट पूरा ना करने पर, विरोध करने पर, वापस भारत लौटने की मांग करने पर बेरहमी से यातनाएं दी जाती थीं, मारपीट की जाती थी और बंद कमरों में कैद रखा जाता था.

"4 लोगों को किया गया अरेस्ट" : गुरुग्राम में एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने कहा है कि "भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत करीब 1000 भारतीयों को वापस लाया गया है. 4 फ्लाइट्स जो 6 नवंबर, 10 नवंबर, 18 और 19 नवंबर को भारत आई थी, इसमें हरियाणा के 64 लोग थे जिनसे डिटेल में पूछताछ की गई. गृह मंत्रालय के साथ पत्राचार हुआ था, दो एफआईआर में हरियाणा के भिवानी और हिसार के रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है."

"स्कैम का गढ़ केके पार्क" : एसीपी ने आगे बताया कि " पकड़े गए आरोपियों ने पहले हरियाणा और राजस्थान के 15 लोगों को थाईलैंड भेजा और फिर वहां से उन्हें अवैध तौर पर म्यांमार ले जाया गया. वहां पर केके पार्क के नाम से स्कैम के कंपाउंड्स है, जहां से पूरे भारत में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है. गिरफ्त में लिए गए आरोपियों को म्यांमार भेजने वाले हर एक भारतीय युवकों के बदले एक मोटी रकम दी जाती थी जिसे बिटकॉइन के जरिए कन्वर्ट किया जाता था."

"5 से 10 हजार भारतीय फंसे हैं" : आगे की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि " ये सभी को 1 लाख रुपए प्रति महीने की जॉब का ऑफर देते थे और कहते थे कि वहां पर डाटा एंट्री का आपको काम करना पड़ेगा. लोगों से इंट्रोडक्शन के वीडियो बनवाए जाते थे, टाइपिंग के वीडियो बनवाए जाते थे. टेलिग्राम एप पर वीडियो अपलोड होने के बाद वहां से फ्लाइट की टिकट भेजी जाती थी. युवकों को थाईलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता था जिसके बाद 15-16 गाड़ियां बदलकर उन्हें रिवर क्रॉसिंग करवाकर म्यांमार भेज दिया जाता था. इनके मुताबिक केके पार्क में आज के वक्त में 5 से 10 हजार भारतीय मौजूद है, और भी विदेशी मूल के लोग हैं जिनमें पाकिस्तानी, इथियोपियन शामिल हैं."

"टेलिग्राम, इंस्टाग्राम के जरिए जॉब का ऑफर": एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने आगे बताया कि " ये पूरा नेक्सस चलाने वाले चाइनीज़ मूल के लोग हैं जो पूरे भारत में साइबर ठगी का एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं. ये लोग बैंकॉक जॉब्स के नाम पर टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पर पेजेस चलाकर युवाओं को जॉब ऑफर किया करते थे. पकड़े गए आरोपियों की पुलिस रिमांड ली गई है और मामले में जांच जारी है."

"हरियाणा के अभी और भी युवा फंसे हैं" : प्रियांशु दीवान ने आगे बताया कि "म्यांमार में अभी हरियाणा के और भी कई लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं. इसके अलावा कई युवकों को म्यांमार के लिए भर्ती करने की इस गैंग की कोशिश है. मैं सभी से अपील करता हूं कि इंस्टाग्रा, टेलिग्राम या किसी भी एप के जरिए आपको थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में जॉब के ऑफर दें तो लालच में ना आएं. ये सभी ठगी के माध्यम हैं. आप मुसीबत में फंस सकते हैं, ऐसे में इस तरह के झांसे में आप कतई ना आएं."

