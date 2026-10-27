ETV Bharat / bharat

MMDR पर हेमंत सरकार ने 25-26 नवंबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ( ETV BHARAT )

रांची: खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम-2026 को लेकर हेमंत सरकार ने दो दिनों का विधानसभा सत्र बुलाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आगामी 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का दो दिनों के सत्र में इस पर विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है. मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पिछले दिनों दिवंगत हुए मंत्री सुदिव्य कुमार को श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद 62 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति जताई.

एमएमडीआर कानून पर सदन में होगी चर्चा