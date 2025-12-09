ETV Bharat / bharat

इस साल नक्सल हिंसा में 61 आम लोगों, 32 सुरक्षाकर्मियों की जान गई: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को कहा कि इस साल 1 दिसंबर तक नक्सली हिंसा में 61 आम लोगों और 32 सुरक्षाकर्मियों समेत 93 लोगों की जान चली गई है. संसद में यह जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि, इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 335 नक्सलियों को भी मार गिराया है.

मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल को दोहराते हुए, राय ने कहा कि इस साल 942 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 2167 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है.

यह बताते हुए कि 2004 से 2014 के बीच 16,135 नक्सल संबंधी हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं, राय ने कहा कि जून 2015 से मई 2025 के बीच घटनाओं की संख्या 56 प्रतिशत घटकर 7134 हो गई है. राय ने कहा कि, नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान 2015 को पक्के तौर पर लागू करने से हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक फैलाव कम हुआ है. वामपंथी उग्रवाद (LWE), जो देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक कम हुआ है और यह सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित है.

नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल-2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई-2021 में 70, अप्रैल-2024 में 38, अप्रैल-2025 में 18 और अक्टूबर-2025 में सिर्फ 11 रह गई, और अब सिर्फ 3 जिले सबसे ज्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माने जाते हैं. हालांकि, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के असर से हटाए गए इलाकों में CPI (माओवादी) को वापस आने से रोकने के लिए, 27 जिलों को सुरक्षा से जुड़े खर्च की स्कीम के दायरे में 'लिगेसी और थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट' के तौर पर रखा गया है.

लोकसभा में राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के हाई से 89 प्रतिशत कम होकर 2025 में 218 हो गई हैं. इसके चलते आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के हाई से 91 परसेंट कम होकर 2025 में 93 हो गई हैं.