इस साल नक्सल हिंसा में 61 आम लोगों, 32 सुरक्षाकर्मियों की जान गई: गृह मंत्रालय

मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल का नित्यानंद राय ने संसद में जिक्र किया.

Nityanand Rai
नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 4:23 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को कहा कि इस साल 1 दिसंबर तक नक्सली हिंसा में 61 आम लोगों और 32 सुरक्षाकर्मियों समेत 93 लोगों की जान चली गई है. संसद में यह जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि, इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 335 नक्सलियों को भी मार गिराया है.

मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल को दोहराते हुए, राय ने कहा कि इस साल 942 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 2167 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है.

यह बताते हुए कि 2004 से 2014 के बीच 16,135 नक्सल संबंधी हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं, राय ने कहा कि जून 2015 से मई 2025 के बीच घटनाओं की संख्या 56 प्रतिशत घटकर 7134 हो गई है. राय ने कहा कि, नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान 2015 को पक्के तौर पर लागू करने से हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक फैलाव कम हुआ है. वामपंथी उग्रवाद (LWE), जो देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक कम हुआ है और यह सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित है.

नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल-2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई-2021 में 70, अप्रैल-2024 में 38, अप्रैल-2025 में 18 और अक्टूबर-2025 में सिर्फ 11 रह गई, और अब सिर्फ 3 जिले सबसे ज्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माने जाते हैं. हालांकि, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के असर से हटाए गए इलाकों में CPI (माओवादी) को वापस आने से रोकने के लिए, 27 जिलों को सुरक्षा से जुड़े खर्च की स्कीम के दायरे में 'लिगेसी और थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट' के तौर पर रखा गया है.

लोकसभा में राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के हाई से 89 प्रतिशत कम होकर 2025 में 218 हो गई हैं. इसके चलते आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के हाई से 91 परसेंट कम होकर 2025 में 93 हो गई हैं.

उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के मामले में, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा, LWE से प्रभावित इलाकों के लिए कई खास पहलें की गई हैं, जिनमें रोड नेटवर्क को बढ़ाने, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इनक्लूजन पर खास जोर दिया गया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि, किए गए कामों को समय-समय पर मॉनिटर किया जाता है, जांचा जाता है और नतीजों को बेहतर बनाने के लिए उनमें बदलाव किए जाते हैं. राय ने कहा, "रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, 2 LWE खास स्कीमों, यानी रोड रिक्वायरमेंट प्लान (RRP) और LWE प्रभावित इलाकों के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (RCPLWEA) के तहत 14,978 km रोड बनाए गए हैं."

उन्होंने कहा कि LWE से प्रभावित इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 9,050 टावर चालू किए गए हैं. राय ने कहा, "स्किल डेवलपमेंट के लिए 46 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) खोले गए हैं। आदिवासी इलाकों में अच्छी शिक्षा के लिए 179 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) चालू किए गए हैं."

उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इनक्लूजन के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सर्विस के साथ 6,025 पोस्ट ऑफिस खोले हैं. उन्होंने कहा कि, ज्यादातर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1804 बैंक ब्रांच और 1321 ATM खोले गए हैं.

संपादक की पसंद

