ETV Bharat / bharat

संकट में दुनियाभर की हवाई यात्राएं! भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली: इस वीकेंड भारत और विदेश में हवाई यात्रा में रुकावट आ सकती है, क्योंकि 6,000 एयरबस A320 फैमिली के हवाई जहाजों को जरूरी सॉफ़्टवेयर अपडेट के लिए रोक दिया गया है. दुनिया भर की एयरलाइंस अगले हफ्ते की शुरुआत तक यह अपग्रेड पूरा कर लेंगी.

भारत पर कितना असर?

भारत में, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के ऑपरेट किए जाने वाले 350 से ज़्यादा A320-सीरीज के प्लेन इस काम के लिए कुछ समय के लिए सर्विस से बाहर रहेंगे, जो दो से तीन दिन तक चल सकता है. 1 या 2 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है. यह ग्लोबल कदम 30 अक्टूबर को हुई जेटब्लू फ़्लाइट की घटना की सेफ़्टी जांच के बाद उठाया गया है.

कैनकन से नेवार्क जा रहा यह हवाई जहाज अचानक हवा में नीचे गिर गया, जिससे 15 यात्री घायल हो गए. बाद में प्लेन को टैम्पा डायवर्ट कर दिया गया, जहां कई यात्रियों को मेडिकल केयर मिली. US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ़्टी बोर्ड के मुताबिक, अचानक नाक नीचे होने की यह हरकत फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक स्विचिंग इवेंट की वजह से हुई खराबी से जुड़ी थी. इस नतीजे के आधार पर, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी और एयरबस समेत रेगुलेटर्स ने एयरलाइंस को प्रभावित सिस्टम को अपडेट करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई जारी की.

दुनिया भर में, लगभग 6,000 A320 एयरक्राफ्ट को अपडेट की जरूरत होगी. नए मॉडल्स के लिए, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर लोडर के साथ अपग्रेड में 30 मिनट से भी कम समय लग सकता है. हालांकि, पुराने एयरक्राफ्ट में हार्डवेयर से जुड़े और बदलावों की ज़रूरत हो सकती है, जिससे प्रोसेस का समय बढ़ सकता है और कुछ समय के लिए फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है. एयरलाइंस ने अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए यात्रियों को जानकारी देना और सलाह जारी करना शुरू कर दिया है.

इंडिगो ने सोशल मीडिया पर दिया संदेश

भारत की सबसे बड़ी कैरियर कंपनी इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "सेफ्टी सबसे पहले आती है. हमेशा. एयरबस ने दुनिया भर के A320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है. हम सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से, अपने एयरक्राफ्ट पर ज़रूरी अपडेट पूरी लगन और सावधानी से कर रहे हैं." जब हम इन सावधानी वाले अपडेट पर काम कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. हमारी टीमें रीबुकिंग, अपडेट और जानकारी में आपकी मदद करने के लिए 24×7 यहां हैं. एयरपोर्ट जाने से पहले कृपया हमारे ऐप/वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें. आपके सब्र और हम पर भरोसे के लिए धन्यवाद."