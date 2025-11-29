संकट में दुनियाभर की हवाई यात्राएं! भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर पड़ेगा असर
तकनीकी खामी की वजह से भारत में 350 से ज्यादा विमानों के उड़ान पर असर. IndiGo और Air India ने यात्रियों को चेतावनी दी है.
Published : November 29, 2025 at 11:29 AM IST
नई दिल्ली: इस वीकेंड भारत और विदेश में हवाई यात्रा में रुकावट आ सकती है, क्योंकि 6,000 एयरबस A320 फैमिली के हवाई जहाजों को जरूरी सॉफ़्टवेयर अपडेट के लिए रोक दिया गया है. दुनिया भर की एयरलाइंस अगले हफ्ते की शुरुआत तक यह अपग्रेड पूरा कर लेंगी.
भारत पर कितना असर?
भारत में, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के ऑपरेट किए जाने वाले 350 से ज़्यादा A320-सीरीज के प्लेन इस काम के लिए कुछ समय के लिए सर्विस से बाहर रहेंगे, जो दो से तीन दिन तक चल सकता है. 1 या 2 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है. यह ग्लोबल कदम 30 अक्टूबर को हुई जेटब्लू फ़्लाइट की घटना की सेफ़्टी जांच के बाद उठाया गया है.
कैनकन से नेवार्क जा रहा यह हवाई जहाज अचानक हवा में नीचे गिर गया, जिससे 15 यात्री घायल हो गए. बाद में प्लेन को टैम्पा डायवर्ट कर दिया गया, जहां कई यात्रियों को मेडिकल केयर मिली. US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ़्टी बोर्ड के मुताबिक, अचानक नाक नीचे होने की यह हरकत फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक स्विचिंग इवेंट की वजह से हुई खराबी से जुड़ी थी. इस नतीजे के आधार पर, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी और एयरबस समेत रेगुलेटर्स ने एयरलाइंस को प्रभावित सिस्टम को अपडेट करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई जारी की.
दुनिया भर में, लगभग 6,000 A320 एयरक्राफ्ट को अपडेट की जरूरत होगी. नए मॉडल्स के लिए, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर लोडर के साथ अपग्रेड में 30 मिनट से भी कम समय लग सकता है. हालांकि, पुराने एयरक्राफ्ट में हार्डवेयर से जुड़े और बदलावों की ज़रूरत हो सकती है, जिससे प्रोसेस का समय बढ़ सकता है और कुछ समय के लिए फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है. एयरलाइंस ने अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए यात्रियों को जानकारी देना और सलाह जारी करना शुरू कर दिया है.
इंडिगो ने सोशल मीडिया पर दिया संदेश
भारत की सबसे बड़ी कैरियर कंपनी इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "सेफ्टी सबसे पहले आती है. हमेशा. एयरबस ने दुनिया भर के A320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है. हम सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से, अपने एयरक्राफ्ट पर ज़रूरी अपडेट पूरी लगन और सावधानी से कर रहे हैं." जब हम इन सावधानी वाले अपडेट पर काम कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. हमारी टीमें रीबुकिंग, अपडेट और जानकारी में आपकी मदद करने के लिए 24×7 यहां हैं. एयरपोर्ट जाने से पहले कृपया हमारे ऐप/वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें. आपके सब्र और हम पर भरोसे के लिए धन्यवाद."
एयर न्यूज़ीलैंड ने जारी किया अपडेट
एयर न्यूज़ीलैंड ने भी ऐसा ही अपडेट जारी किया, जिसमें शुक्रवार सुबह अपने A320 एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए ग्राउंडिंग करने की बात कन्फर्म की गई. एयरलाइन ने साफ किया कि अभी कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है और इस कदम को सावधानी के तौर पर बताया. उसने आगे कहा कि EASA ने एयरक्राफ्ट को 30 नवंबर (NZ टाइम) तक ऑपरेशन जारी रखने की इजाज़त दी है, जिससे अपग्रेड शुरू होने से पहले कुछ शेड्यूल्ड सर्विस चल सकेंगी. एयरलाइन ने पैसेंजर्स को भरोसा दिलाया कि वह दिक्कत कम करने के लिए तेज़ी से काम कर रही है और प्रभावित पैसेंजर्स से सीधे संपर्क करेगी.
एयर इंडिया का संदेश
एयर इंडिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा, "हमें एयरबस के एक निर्देश के बारे में पता है जो उसके A320 फैमिली एयरक्राफ्ट से जुड़ा है जो अभी एयरलाइन ऑपरेटरों के बीच सर्विस में हैं." इससे हमारे फ्लीट के एक हिस्से में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर रीअलाइनमेंट होगा, जिससे टर्नअराउंड टाइम लंबा होगा और हमारे शेड्यूल्ड ऑपरेशन में देरी होगी. एयर इंडिया को खेद है कि इससे पैसेंजर्स को तब तक कोई परेशानी हो सकती है जब तक फ्लीट में रीसेट नहीं हो जाता. हम कस्टमर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे फ्लाइट में जाने से पहले https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपना फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें. एयरपोर्ट पर कॉल करें और किसी भी और मदद के लिए 011-69329333, 011-69329999 पर हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर से संपर्क करें."
इस बीच, एयरबस ने ज़रूरी अपडेट के पीछे का कारण कन्फर्म किया, जिसमें कहा गया कि तेज़ सोलर रेडिएशन कुछ A320-फ़ैमिली जेट्स पर ज़रूरी फ़्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है. यह फिक्स इस संभावित कमज़ोरी को खत्म करने और लगातार सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
