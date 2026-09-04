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60 साल से नहीं थमा ‘हरे कृष्णा-हरे रामा’ का जाप, जन्माष्टमी पर वृंदावन बना देवघर का यह मंदिर

देवघर में रोहिणी का कृष्ण मंदिर 24 घंटे अखंड कीर्तन से गूंजता है. 108 वर्षों के संकल्प को श्रद्धालु निभा रहे हैं. रिपोर्ट- हितेश कुमार.

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ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 1:14 PM IST

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देवघर: देशभर में शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की धूम है. मंदिरों में कान्हा के बाल रूप की पूजा-अर्चना हो रही है. भक्त भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन हैं. ऐसे में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर भला कृष्ण जन्मोत्सव से कैसे अछूती रह सकती है.

देवघर की धार्मिक धरती पर जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. लेकिन शहर के रोहिणी स्थित कृष्ण मंदिर में इस पर्व का नजारा कुछ अलग ही होता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां निभाई जा रही अनोखी परंपरा है, जो पिछले करीब छह दशकों से लगातार जारी है.

अखंड कीर्तन को लेकर पुजारी ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

60 वर्षों से हो रहा ‘हरे कृष्णा-हरे रामा’ का जाप

रोहिणी स्थित इस कृष्ण मंदिर में 24 घंटे और सातों दिन ‘हरे कृष्णा, हरे रामा’ का अखंड कीर्तन होता रहता है. मंदिर प्रबंधन के अनुसार वर्ष 1967 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर आज तक किसी भी परिस्थिति में यह अखंड कीर्तन थमा नहीं है और निरंत जारी है.

पागल बाबा कृष्ण मंदिर के वरिष्ठ पुजारी धनंजय पंडित बताते हैं कि लीलानंद ठाकुर नामक व्यक्ति ने इस परंपरा की शुरुआत की थी. मंदिर की स्थापना के बाद क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए यह संकल्प लिया गया था कि आने वाले 108 वर्षों तक मंदिर में लगातार ‘हरे कृष्णा-हरे रामा’ का जाप जारी रहेगा. इसी संकल्प को निभाते हुए स्थानीय लोग पिछले करीब 60 वर्षों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

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भगवान श्रीकृष्ण और देवी राधा की प्रतिमा (ईटीवी भारत)

दिन हो या रात, नहीं रुकता सिलसिला

आंधी हो, तूफान हो या कोई अन्य परिस्थिति, मंदिर में कीर्तन का सिलसिला लगातार चलता रहता है. इसके लिए स्थानीय लोगों और भजन-कीर्तन करने वाले श्रद्धालुओं की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. तीन शिफ्टों में श्रद्धालु कीर्तन की जिम्मेदारी संभालते हैं, ताकि भगवान का नाम जाप कभी न रुके. यही वजह है कि मंदिर परिसर हमेशा ‘हरे कृष्णा-हरे रामा’ के जयघोष से गुंजायमान रहता है.

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देवघर का कृष्ण मंदिर (ईटीवी भारत)

झूला झुलाने की अनोखी परंपरा

मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण और माता राधा की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है. श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान राधा-कृष्ण को झूला झुलाते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से राधा-कृष्ण को झूला झुलाने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा होती है. प्रतिदिन विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण, माता राधा और लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है.

जन्माष्टमी पर वृंदावन जैसा दिखता है मंदिर परिसर

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिक माहौल से सराबोर हो जाता है. श्रद्धालुओं को यहां ऐसा अनुभव होता है, मानो देवघर में ही वृंदावन की भक्ति और कृष्ण प्रेम उतर आया हो. आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर पहुंचते हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं. मंदिर प्रबंधन की ओर से स्थानीय लोगों के बीच वस्त्र, भजन और प्रसाद का वितरण भी किया जाता है.

आस्था से चल रही छह दशक पुरानी परंपरा

स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि छह दशकों से लगातार चल रही यह परंपरा किसी संसाधन से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से जीवित है. उनका मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से ही यहां 24 घंटे अखंड कीर्तन संभव हो पा रहा है. मंदिर के सदस्यों के अनुसार वर्ष 2000 से ट्रस्ट के सहयोग से विद्यालय का भी संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा मंदिर से जुड़े ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं.

देर रात पट बंद, लेकिन मंदिर के अंदर जारी रहता है कीर्तन

पुजारी धनंजय पंडित बताते हैं कि यह पूरे क्षेत्र का ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन चलता है. श्रद्धालु दिन में किसी भी समय मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं. सुरक्षा कारणों से देर रात मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है, लेकिन अंदर मौजूद टीम द्वारा अखंड कीर्तन जारी रखा जाता है.

जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है. कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. भक्त भगवान श्रीकृष्ण और माता राधा के दर्शन कर अपने और अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं.

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