Explainer: नक्सल खात्मे के लिए हुए शपथ की समाप्ति के 60 दिन शेष, अब विकास, विश्वास और संविधान के संरचनात्मकता के नए दौर का नया उजियारा

राशन को जमा करना हो या फिर संगठन चलाने के लिए गोली बारूद का इंतजाम करना हो, सभी काम के लिए नक्सली नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर को अपने घर के रूप में उपयोग करते थे. नक्सलियों को मजबूत करने का सामान और उनके सप्लायर भी आसानी से इस इलाके तक पहुंच जाते थे. सुरक्षा बलों की गोलबंदी, बॉर्डर पर सघन जांच और नक्सल के सप्लाई चेन को तोड़कर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के लिए सुरक्षित रहने वाले सुरक्षा घेरे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया.

नक्सलियों के नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर जिसमें 1258.321 वर्ग किलोमीटर कोर जोन और 1540.714 किलोमीटर बफर जोन था. यह नक्सलियों की नर्सरी हुआ करती थी. यहीं से पूरे संगठन के संचालन की रूपरेखा और संगठन के कामकाज और उसे संगठित करने का काम किया जाता था. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका होने के कारण यहां से नक्सली अपने को मजबूत करने काम करते थे.

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2799.03 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कभी नक्सलियों का अभेद किला हुआ करता था. अब यह सुरक्षा बलों के कब्जे में है. इस पार्क का कोर ज़ोन 1258.321 वर्ग किलोमीटर में है. जबकि बफर जोन 1540.714 वर्ग किलोमीटर में फैला है. नक्सली कभी इसे अपना गढ़ मानते थे. फोर्स ने अभियान चलाया, उसके बाद इस इलाके में नक्सलियों को छिपने की जगह नहीं मिली. जिस इलाके को ये अपना गढ़ मानते थे, जहां ये छिपते थे वो इलाका भी फोर्स ने अपने कब्जे में ले रखा है. नेशनल पार्क जंगल में मुठभेड़ में मिली करारी हार से माओवादियों की कमर टूट चुकी है. नेशनल पार्क के 80 किलोमीटर के दायरे को फोर्स ने घेर में ले रखा है.

देश के नक्सल मुक्त करने को लेकर बनी रणनीति में राज्यों के बीच समन्वय एक एक बहुत मजबूत आधार बना. राज्यों के बीच आपसी तालमेल नहीं होना नक्सल के सफल होने का एक कारण होता था. नक्सल को समाप्त करने को लेकर जब रणनीति तैयार होनी शुरू हुई, तो उसके लिए पहली लाइन समन्वय की बनाई गई, ताकि इस अभियान को बल मिले. छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर का इलाका सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है. माओवादी इसे अपने कॉरिडोर के रूप में उपयोग करते थे, यह भी कहा जा सकता है, कि यह इलाका नक्सलियों का सबसे अभेद दुर्ग वाला इलाका रहा है. कभी नक्सलियों के अभेद किले के रूप में जाने जाने वाला नेशनल पार्क पहले एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है. अब सुरक्षाबलों के कैंप बन जाने के बाद यहां से लाल आतंक के पैर उखड़ने लगे हैं.

31 मार्च 2026 तक नक्सलियों की आत्मसमर्पण को लेकर के जिस तरह से संख्या बढ़ी है, उससे एक बात साफ है कि नक्सलियों के भीतर इस बात का भय बैठ गया है, कि 31 मार्च 2026 तक आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो सरकार किसी तरह के समझौते के मूड में अब नहीं है. इसका परिणाम भी दिखा है. छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे माओवादी कमांडर जो यहां रहे वे सभी मारे गए हैं. हिड़मा से लेकर जिन लोगों को भी छत्तीसगढ़ में कमान दी गई थी, या तो वह राज्य छोड़कर चले गए या फिर न्यूट्रलाइज हुए हैं. बचे हुए कैडर के पास अब इतनी क्षमता नहीं बची है, कि वो नक्सल अभियान को आगे लेकर चल सकें.

हालांकि जो हालात छत्तीसगढ़ में बने हैं और जिस तरीके से पूरे देश में नक्सली के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उससे एक बात है कि नक्सल समाप्ति का जो अभियान चलाया गया और शपथ के जिस पथ को लेकर सरकार चल रही थी, उसमें एक मजबूत रणनीति जीत अब दिखने लगी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहित देश से नक्सल समाप्ति के लिए जो शपथ लिया गया है उसके समाप्त होने के 60 दिन बाकी रह गए हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे. 31 मार्च 2026 आने में अब केवल 60 दिन बाकी हैं.

सुरक्षा बलों की रणनीति

सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सप्लाई चेन पर लगाम लगाया

बाजार से जाने वाले राशन और दूसरे सामान की सप्लाई बंद की

जंगल में बीमार पड़ने वाले नक्सलियों को दवा मिलना बंद हुआ

हथियारों के लिए गोली की सप्लाई का पूरा नेटवर्क खत्म किया

बंदूक होने के बाद भी नक्सली सुरक्षा बलों से टक्कर लेने नक्सली में डर रहे

हवाई मार, बड़ा प्रहार

मानसून के महीने में नक्सली अपने को सबसे ज्यादा मजबूत करते थे. मानसून के समय में नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 1258.321 वर्ग किलोमीटर कोर जोन और 1540.714 किलोमीटर बफर जोन है. नक्सली पहले सुरक्षाबलों के आवागमन को पूरी तरह से रोक देते थे. इन्द्रावती नदी के बहाव क्षेत्र में होने के नाते नाव ही एक मात्रा सहारा होता था, उसमें भी नक्सली कहां हैं इसकी जानकारी नहीं होना नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे किसी भी अभियान के रुकने का कारण बन जाता था.

2025 के बाद जिस नक्सल अभियान को चलाया गया उसमें यह बात तय की गई, कि मानसून के मौसम में भी इस अभियान को नहीं रोका जाएगा. नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में हेलीकॉप्टर मिल जाने के बाद सुरक्षाबलों को बहुत सहूलियत मिल गई. मानसून के मौसम में हेलीकॉप्टर के आ जाने के बाद मॉनिटरिंग भी तेज हो गई. नेशनल पार्क इलाके में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर फोर्स तैनात होने साथ ही सुरक्षा बलों द्वारा कैंप खोल दिए जाने के बाद फोर्स की गतिविधियां तेज हो गई.

इस वजह से नदी के बहाव क्षेत्र वाले निचले इलाके में निगरानी कड़ी हो गई. हेलीकॉप्टर मिल जाने के कारण हवाई निगरानी ऊपर के क्षेत्र पर तेज हुई, जिससे नक्सलियों का आने-जाने का सिलसिला भी रुक गया. ड्रोन से निगरानी भी इसमें एक बहुत बड़ा सफलता का कारण रहा है. यह तमाम चीजें नक्सलियों को उनके ही इलाके में घेरने, एनकाउंटर करने या फिर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने और उनके मजबूर होने की वजह बनी.



नेतृत्व विहीन संगठन

छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एनकाउंटर और उसमें जिस तरीके के नक्सली मारे गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को चलाने वाले बड़े नक्सली बचे ही नहीं हैं. जो भी नक्सली छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को दिशा देते थे, उसके लिए रणनीति बनाते थे, उन तमाम नक्सलियों को या तो न्यूट्रलाइज किया गया या फिर कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया. नक्सली संगठन के बचे कैडर को और संगठन को दिशा देने वाले लोगों की जगह ही नहीं बची. 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सली मुक्त अभियान के शपथ में यह बहुत बड़ा प्रयास है. अब पूरा नक्सली संगठन ही नेतृत्व विहीन हो चुका है. यह एक बड़ी वजह है कि 60 दिनों के भीतर इसे पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा.



क्या है चुनौती

60 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा. इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किया जा रहे हैं. लेकिन उसके बाद की चुनौती बहुत बड़ी है. नक्सलवाद के खत्म होने के बाद विकास की जिस बुनियाद को जमीन पर उतरना है, वह बहुत बड़ी चुनौती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैसे सरेंडर नक्सलियों की है जो सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किए हैं. उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है. इस जगह पर शासकीय कमजोरी या प्रशासनिक ढांचे की लचर व्यवस्था का कोई भी छाप दिखा तो यह इस अभियान को फेल करने की बड़ी वजह बन सकता है. इसमें सबसे जरूरी है आम सुविधाओं का विस्तार और जो लोग सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके आए हैं, उसे भरोसे पर कायम रहने के सरकार के वैसे निर्णय जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हैं.

जमीन में लैंड माइंस, जीवन पे संकट

बस्तर डिवीजन के नक्सल प्रभावित इलाके और वहां रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती लैंडमाइंस हैं. नक्सलियों में सुरक्षाबलों से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है. लेकिन एक ऐसा अभियान जो पूरे तौर पर क्षेत्र को सुरक्षित कर सके, उसमें जमीन के भीतर लगा लैंड माइंस है. आज भी लोगों के जीवन के लिए संकट है. यह चाहे सामान्य फोर्स के मूवमेंट की बात हो, या फिर आम लोगों के दैनिक दिनचर्या की, जिस जंगल, जमीन और जल पर यहां के लोग अपना हक और कब्जा करने की बात करते हैं, वहां तक जाने के लिए अभी बहुत सारे संकट हैं. क्योंकि नक्सलियों ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए जिस लैंड माइंस को लगाया था, वह आज लोगों के जीवन को बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. 60 दिनों के भीतर नक्सल समाप्ति का काम शायद पूरा हो जाए, लेकिन लैंडमाइंस कहां है, उसे खोजना और उसे पूरे तौर पर खत्म करना, इसके के लिए एक बड़ी लड़ाई अभी भी बाकी है.



व्यवस्था को बल

31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करना है. इस व्यवस्था को मजबूत बल देने की पूरी कोशिश हो रही है. 31 जनवरी को नारायणपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर पंडुम को लेकर लोगों से मुलाकात की और खेल को और आगे लो जाने का ऐसान किया, जो यह बताता है कि सरकार अपनी व्यवस्था को बल देने का काम कर रही है. 60 दिन बाद जिस इलाके में जाकर नक्सली को खत्म करने का ऐलान करना है उससे ठीक 60 दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वहीं होना, इस बात को और बल देता है कि नक्सलवाद के जाने को बाद जिस बुनियाद को आधार बनाना है, उसका जनाधार और बड़ा कर लिया जाय ताकि भरोसे वाली डोर और मजबूत हो जाए.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के जो संकल्प लिया है, वह हर हाल में पूरा होगा. हम सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करने की बात नही कर रहे हैं, बल्कि जो इलाका नक्सलवाद के दंश को झेलते हुए विकास की मुख्यधारा से बाहर रह गया था, वहां बहुत तेजी से विकास के काम चल रहे हैं: विष्णु देव साय, सीएम छत्तीसगढ़

नक्सलगढ़ में हो रहा काम

बस्तर डिवीजन के सभी जिलों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन मन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी योजनाओं से न केवल इन क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति मजबूत हुई है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी आमजन का सशक्तिकरण हुआ है.

मनरेगा के तहत 29,000 नए जॉब कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 5,000 कार्ड ‘‘नियद नेल्ला नार‘‘ योजना में शामिल गांवों में बने हैं. ये नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना में सातों जिलों में लगभग एक लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। 15 महीनों में नियद नेल्ला नार के गांवों में 1100 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 19.24 लाख से बढ़कर 21.05 लाख हो गई है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वितों की संख्या में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 3.61 लाख से अधिक हो चुकी है.

46 नए सुरक्षा कैंप, स्कूल और रोजगार पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से नक्सल प्रभावित जिलों में 46 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जिनके दायरे में आने वाले 145 गांवों में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना चलाई जा रही है. इन गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है. नियद नेल्ला नार योजना के 124 गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं, शेष 31 पर कार्य प्रगति पर है. 145 गांवों में मार्च 2024 तक 122 स्कूल क्रियाशील थे, जो अब बढ़कर 144 हो गए हैं. विद्यार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है.

चालू आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 193 से बढ़कर 202 हो गई है, और पंजीकृत बच्चों की संख्या में 30 फीसदी का इज़ाफा हुआ है. विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 1302 कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 308 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 999 कार्य प्रगति पर हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 220 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी, जिसमें से 200 करोड़ प्राप्त कर लिए गए और शत्-प्रतिशत् राशि का व्यय करते हुए आधारभूत संरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संबंधी कार्य किए गए.

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विश्वास का एक आधार ये भी

28 जनवरी 2026 को लोकसभा के बजट सत्र में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, माओवाद से जुड़े इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है. छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा लोगों ने माओवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है. इसके बाद माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जो लोगों के जीवन में नई आशा और विकास का किरण लेकर आई है.

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने निर्णायक कार्रवाई की है. वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा और भय का वातावरण था. माओवादी विचारधारा ने कई पीढियों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया. इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई- बहनों को हुआ.

ष्ट्रपति ने कहा, जैसे-जैसे माओवाद खत्म हो रहा है, उससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है. नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश में देखा जा रहा है. बीजापुर की एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों में उत्सव की तरह खुशी मनाया. बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. हथियार छोड़ चुके लोग आज जगदलपुर के पंडुम कैफे में सेवा दे रहे हैं. यहां की सरकार यह सुनिश्चित कर रही है, कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं, उनका जीवन पटरी पर लौटे. महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह पर समाप्त हो जाएगा. यह संवेदनात्मक रूप से जनजातीय समुदाय के उनके विकास को लेकर खींची जा रही मजबूत नींव का बड़ा आधार है.



सबसे ज्यादा बजट बस्तर के लिए था

31 जनवरी 2026 से 60 दिन बाद देश से नक्सलवाद को खत्म करना है. इसकी एक बड़ी तैयारी बहुत पहले से चल रही है. हालांकि यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. नक्सलवाद को खत्म करने के बाद विकास की जो अवधारणा वहां तक पहुंचनी है, उसके लिए भी इस क्षेत्र को बड़ी उम्मीद हैं. बात छत्तीसगढ़ की करें तो वित्तीय वर्ष 2025 - 26 में सबसे ज्यादा बजट बस्तर और सरगुजा डिवीजन के लिए रखा गया था. जिसकी खास वजह आदिवासी जनजातियों के विकास, क्षेत्रीय स्तर पर वैसी परियोजनाओं का विकास जिससे वहां के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, साथ ही वहां की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को गति भी मिले, इसका पूरा प्रयास किया गया था. माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ी बातें हो सकती हैं. छत्तीसगढ़ भी इस बार बजट से ऐसी उम्मीद कर रहा है.



नक्सलवाद की धारा वाले ही बदल रहे हैं विचारधारा

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खत्म होने की तारीख के 60 दिन शेष बचे होने, और उसकी चुनौतियों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा, अब छत्तीसगढ़ में बंदूक से बहुत कुछ करने की जरूरत बची नहीं है. लोगों ने ही नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प ले लिया है. यह आम आदमी के मन में बदलाव की एक बड़ी बात है. डीएम अवस्थी ने कहा, जो नक्सली कभी बंदूक लेकर संविधान के विरोध की धारा पर चलते थे, आज वे अपने लिए जीवनसाथी चुनकर जीवन को सकारात्मक रूप से चलने के लिए बंधन के सात वचन ले रहे हैं.

पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा, यह बहुत बड़े बदलाव का संकेत है. अब बुनियादी स्तर पर बदलाव हो भी रहा है. दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने के बाद इस नक्सलवाद वाले मान को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती थी. आम जनता और वे लोग जो कभी इस धारा में हुआ करते थे, वह अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, यह सबसे बड़ी जीत है. अब नक्सलवाद को खत्म करने की किसी तारीख को याद करने की जरूरत नहीं है, वह तारीख उसी दिन तय हो गई, जिस दिन इस विचारधारा के लोगों ने नक्सलवाद की धार को बदल दिया, बंदूक समर्पित कर दिया.



60 दिन बाद संविधान की संरचनात्मकता की बात

नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म करने के लिए बचे हुए 60 दिन और उसमें चुनौतियों की बात पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक दुर्गेश भटनागर ने कहा,ि 6 दशक से जिस दर्द को देश की जनता ने झेला है, आने वाले 60 दिन उसके खत्म होने के सुकून को बयां भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और महसूस भी करवा रहे हैं. देश से नक्सलियों का खत्म होना और उसके बाद नक्सलवाद का खत्म होना विकासवाद की उस अवधारणा की पहली कुंजी है, जिससे भारत पूरे विश्व के फलक पर एकजुट होकर सिर्फ विकास की लड़ाई लड़ेगा. संविधान के विश्वास की लड़ाई लड़ेगा. संविधान के अनुसार देश के संरचनात्मक उपयोग की लड़ाई लड़ेगा.

दुर्गेश भटनागर कहते हैं, निश्चित तौर पर यह 60 दिन महत्वपूर्ण है, इसके लिए उन तमाम लोगों को बधाई भी देना चाहिए जिन्होंने आज इस दिन को, आज की तारीख को अब गिनती पर लाकर पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया, जब नक्सलवाद खत्म होगा. दुर्गेश भटनागर ने कहा कि अब यह तय है विकास की राह पर अब बस्तर और छत्तीसगढ़ कदमताल करेगा.

