हरियाणा में फर्जी बैंक बनाकर 60 करोड़ की ठगी, ATM कार्ड भी बांटे, पैसे डबल करने का दिया झांसा

हरियाणा में फर्जी बैंक बनाकर 60 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

60-crore-rupee-scam-in-karnal-police-arrested-four-accused-fake-bank-in-haryana
हरियाणा में 60 करोड़ की ठगी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 9:18 PM IST

5 Min Read
करनाल: हरियाणा के करनाल में फर्जी बैंक बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपियों ने 'पीएनएल ' के नाम से फर्जी बैंक बनाया और लोगों को पैसे डबल करने का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए. करनाल पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अंबाला सिटी से आरोपी कमल शर्मा को गिरफ्तार किया है. कमल कुरुक्षेत्र के थोल गांव का रहने वाला है.

60 करोड़ की ठगी मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार: इससे पहले मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. चार और आरोपी मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए करनाल पुलिस की टीम लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है. थाना प्रबंधक श्री भगवान ने बताया कि "4 जुलाई को थाना निसिंग में पीड़ित अजय और उसके अन्य 31 साथियों ने धोखाधड़ी की शिकायत दी थी. पुलिस ने मामले में 406/420आईपीसी की धारा के तहत एक महिला और छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती (Etv Bharat)

26 महीने में पैसे डबल करने का लालच: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने प्राइवेट निधि लिमिटेड के नाम से फर्जी बैंक बनाया हुआ था, जिसमें आरोपियों ने लोगों को 26 महीने में पैसे डबल करने का लालच दिया. इसी लालच से आरोपियों ने फर्जी बैंक में खाता खुलवाया और झूठी एफडी करवा कर धोखाधड़ी की. पुलिस की टीम ने इस मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिनमें आरोपी समीर, ताहिर और सोनू शामिल थे.

मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार: गहनता से पूछताछ में आरोपियों ने कमल शर्मा नाम के शख्स की संलिप्तता के बारे में बताया था. जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है. कमल शर्मा बैंक में प्रमोटर मैनेजर के तौर पर काम करता था. मामले में पुलिस ने आरोपियों के पांच खाते फ्रीज़ किए गए हैं जिनमें करीब 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का पैसा डिपॉजिट है.

32 लोगों ने दी थी शिकायत: थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि "इस मामले में पुलिस ने को 32 लोगों ने शिकायत दी थी. जिसमें बैंक के एमडी रहीस खान, मैनेजर रसीना बेगम और प्रमोटर मैनेजर कमल शर्मा सहित 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी. मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है. बाकी चार की तलाश जारी है. आरोपियों ने निसिंग कस्बे के 32 लोगों से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है."

चार जिलों में बनाई थी फर्जी बैंक की ब्रांच: थाना प्रभारी के मुताबिक "आरोपियों ने पीएनएल नाम से फर्जी बैंक बनाया हुआ था. जो पहले गोहाना में भी चल रहा था, लेकिन वहां से वो लोगों के पैसे लेकर फरार हो गए थे. उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल और यमुनानगर में भी एक शाखा बनाई. सभी ब्रांच में सभी फर्जी लेन-देन की बात करें तो 60 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस को चार और मुख्य आरोपी की तलाश है. एक आरोपी दुबई में भी रहता है, जिसकी जानकारी गिरफ्तार किए गए आरोपी कमल शर्मा से मिली है."

सिंगापुर में बड़े स्तर पर करते थे पैसे ट्रांसफर: श्री भगवान के मुताबिक आरोपी सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर करते थे. बड़े स्तर पर पैसों की लेनदेन की जाती थी. और लोगों से एफडी और अन्य चीजों के नाम पर पैसा डबल करने की बात कही जाती थी. उन्होंने बताया कि जो बैंक का नाम इन्होंने बनाया है. वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है. ये एक फर्जी शाखा है.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती: पीड़ित अजय ने बताया कि "मैंने इस बैंक में साढ़े 13 लाख रुपये लगाए थे. बाद में पता चला कि ये फर्जी बैंक था. बैंक के लोग करनाल जिले में सेमीनार आयोजित करते थे. जिसमें वो लोगों को बताते थे कि उनका बैंक नया है और वो लोगों का 26 महीने में पैसा डबल कर देते हैं. इस लालच में आकर उन्होंने अपने साढ़े 13 लाख रुपये बैंक में लगाए. उसके साथ-साथ अन्य जानकारों ने भी पैसे लगाए. उनके क्षेत्र के लोगों द्वारा करीब डेढ़ करोड़ रुपये बैंक में लगाया गया था."

"बैंक वालों ने कहा कि उनकी ब्रांच कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में स्थित थी. शुरुआती समय में उन्होंने लगभग 7% के हिसाब से उनको कुछ समय रिटर्न भी दिया. उनका चार लाख के करीब पैसा रिटर्न के तौर पर आया. बाकी पैसा उन्होंने गबन कर लिया. बैंक वालों ने एफडी की सुविधा भी दी थी और सेविंग अकाउंट खोले थे. कुछ लोगों को उन्होंने एटीएम भी दिए हुए थे. एटीएम से एक दो बार पैसा जरूर निकल गया, लेकिन उसके बाद उनसे पैसा नहीं निकल पाया. एटीएम के ऊपर यस बैंक का मार्का भी लगा हुआ था. उन्होंने बताया कि करीब 1 साल से वह अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए घूम रहे थे, लेकिन काफी इंतजार के बाद लंबे समय के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई है. जिस पर अब कार्रवाई हुई है और लोग गिरफ्तार हुए हैं."

बचे आरोपियों की तलाश जारी: जांच अधिकारी ने बताया कि "पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. इस धोखाधड़ी के मामले में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं. उन्होंने इस वारदात को और कहां-कहां पर अंजाम दिया है और कितने लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है. पुलिस इस मामले की अभी भी बारीकी से जांच कर रही है."

