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6 साल के अव्यान ने स्केट्स पर एक हाथ से 1055 बार की बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

AMBALA AVYAN BASKETBALL DRIBBLES ( ETV Bharat )