6 साल के अव्यान ने स्केट्स पर एक हाथ से 1055 बार की बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
अंबालाकैंट के 6 वर्षीय अव्यान कौशिक ने स्केट्स पर एक हाथ से 1055 बार बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया.
Published : June 17, 2026 at 8:05 PM IST
अंबाला: प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, जरूरत होती है, सही दिशा और प्रोत्साहन की. इन पंक्तियों को अंबाला कैंट के 6 वर्षीय अव्यान कौशिक ने सही साबित कर दिखाया है. नन्हे अव्यान ने स्केट्स पर संतुलन बनाते हुए एक हाथ से लगातार 1055 बार बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में अपना नाम दर्ज कराया है.
अंबाला के अव्यान ने बनाया रिकॉर्ड: खड़गा आर्मी प्राइमरी स्कूल के छात्र अव्यान ने महज 6 साल 6 महीने 9 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 10 मिनट 20 सेकंड तक स्केट्स पर लगातार संतुलन बनाए रखते हुए दाएं हाथ से बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग की. इस दौरान ना तो उनका संतुलन बिगड़ा और ना ही गेंद पर उनकी पकड़ कमजोर हुई.
स्केटिंग पर संतुलन बनाकर की बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग: इस बारे में बातचीत करते हुए 6 वर्षीय अवव्यन कौशिक ने बताया कि "मुझे बचपन से स्केटिंग का बहुत शौक है. रिकॉर्ड बनाकर बहुत खुशी हुई है और आगे इससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं."
तीन साल की उम्र में शुरू की स्केटिंग: अव्यान ने सफलता का श्रेय माता-पिता और स्केटिंग कोच को दिया है. लगातार अभ्यास और परिवार के सहयोग ने इस नन्हे खिलाड़ी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. उनकी माता शिल्पा ने बताया कि "हर बच्चे में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है. जरूरत उसे पहचानकर सही दिशा देने की होती है. तीन साल की उम्र में अव्यान ने ये शुरू किया. इसके बाद हमने उसकी कोचिंग शुरू कर दी. इसके बाद ये बास्केटबॉल ड्रिब्लिंग करने लगा. हमने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और कई जगह भेजा. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे अप्रूव कर दिया."
पिता ने जताई खुशी: अव्यान के पिता दीपक कौशिक ने कहा कि "अव्यान ने लगातार मेहनत की और 200-300 ड्रिब्लिंग से शुरू होकर 1000 से ज्यादा ड्रिब्लिंग तक का सफर तय किया. अव्यान को बचपन से ही मेडल जीतने का शौक था. वो घर में भी स्केट्स पहनकर घूमता रहता था और हर समय अभ्यास करता था. आज बेटे ने कम उम्र में रिकॉर्ड बनाकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया है."
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज़ का जोरदार जलवा, पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड
ये भी पढ़ें- मजदूर का बेटा बना 'गोल्डन बॉय', बेटे की कामयाबी देख फफक-फफक कर रोए पैरेंट्स, हैरान कर देगी सुमित के संघर्ष की कहानी