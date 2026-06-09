महाराष्ट्र के जलगांव में मातम में बदलीं सगाई की खुशियां, 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत
जलगांव में मोटरसाइकिल, कार और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई.
Published : June 9, 2026 at 1:28 PM IST
जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत मौके पर ही मौत हो गई. घटना मंगलवार सुबह सात बजे की बताई जा रही है, जब एक टू-व्हीलर, एक कार और एसटी बस की आपस में भयानक टक्कर हो गई.
यह हादसा मंगरुल के आगे होटल वृंदावन के पास अमलनेर-धुले रोड पर हुआ. यह हादसा तब हुआ जब गुजरात का महाजन परिवार एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तीन गाड़ियों की भयानक टक्कर
खबर के मुताबिक, टू-व्हीलर और एसटी बस अमलनेर से धुले की ओर जा रहे थे. वहीं, धुले की तरफ से आ रही एक कार ने एसटी बस और टू-व्हीलर दोनों को जोरदार टक्कर मार दी.
भीषण टक्कर में टू-व्हीलर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और बाइक में सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वाला शख्स धरणगांव का रहने वाला था. इसके अलावा, इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोगों (पुरुष और महिलाएं) की तुरंत मौत हो गई.
सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार
गुजरात के आदित्य चंद्रकांत महाजन, अनीता सुरेश महाजन, निर्मला नंदलाल महाजन, नंदलाल गोपाल महाजन और सुरेश विक्रम महाजन सगाई समारोह के लिए अमलनेर जा रहे थे, तभी महाजन परिवार के साथ दुखद हादसा हो गया.
स्थानीय लोगों और पुलिस ने बचाव की कोशिश की
वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबर के मुताबिक, दुर्घटना के समय एक छोटा लड़का कार के अंदर फंस गया था, उसे स्थानीय गांववालों, पुलिस और एसटी बस स्टाफ की मदद से बचाया गया. एसटी बस में सवार दीपक दिलीप पाटिल भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया है.
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