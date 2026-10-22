छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 6 मुसाफिरों की मौत, मदद के लिए दौड़े लोग, अस्पताल में अपनों को तलाश रहे परिजन
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 4:26 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ से केल्हारी की ओर जा रही यात्री बस हंसवाही पहाड़ के पास सेमरमथानी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में बस मालिक और चालक भी शामिल बताए जा रहे हैं. हादसे में करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई, 6 की मौत
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री बस मनेन्द्रगढ़ से केल्हारी की ओर जा रही थी. बस में करीब 30 यात्री सवार थे. इसी दौरान हंसवाही पहाड़ के पास सेमरमथानी मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक विशालकाय पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा. दुर्घटना के बाद बस में फंसे यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए.
ब्रेक फेल होने की आशंका, जांच के बाद स्पष्ट होगी वजह
शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस का ब्रेक फेल होना हादसे की संभावित वजह बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ढलान और मोड़ के पास बस पर से चालक का नियंत्रण हट गया जिसके बाद बस सीधे पेड़ से टकरा गई. बस के ब्रेक फेल होने की बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, दुर्घटना की वास्तविक वजह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
घायलों का हम उचित इलाज कर रहे हैं. टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है. जिनको भी टेस्ट की जरूरत है उनका टेस्ट कराया जा रहा है. हमारी डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का उपचार और ध्यान रख रही है: स्वप्निल तिवारी, सिविल अस्पताल अधीक्षक, एमसीबी
मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए. घायलों को जहां भी इलाज की सुविधा हो वहां पर भेजा जाना चाहिए: गुलाब कमरो, पूर्व विधायक
6 मौतों की पुष्टि, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा
इस भीषण हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मृतकों में बस मालिक और चालक के शामिल होने की बात सामने आई है. इसके अलावा करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है. घायलों में चार की स्थिति गंभीर है जिनका इलाज जारी है.
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची
हादसे की सूचना मिलते ही केल्हारी थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से क्षतिग्रस्त बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य के साथ घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है.
पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी पहुंचे घटनास्थल
हादसे की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने घायलों एवं प्रभावित परिवारों के संबंध में जानकारी ली तथा अधिकारियों से घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की बात कही. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है.
केल्हारी थाना क्षेत्र का मामला
केल्हारी थाना प्रभारी मनीष धुबे ने बताया कि हादसा कैसे और क्यों हुआ इसकी जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि हादसा किस वजह से हुआ. पुलिस हादसे में मृत और घायलों की पहचान कर उनके परिवारवालों को सूचित करने का काम भी कर रही है.
बस हादसे में घायलों की सूची
- एस सिंह, पिता श्री प्रकाश, उम्र 45 वर्ष, निवासी केल्हारी (हंसपुर)
- शब्बीर, पति अमज़द खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी तीनदण्डाई
- मो. रिहान, पिता अमज़द खान, उम्र डेढ़ वर्ष, निवासी तीनदण्डाई
- मो. अफरोज, पिता अमज़द खान, उम्र 8 वर्ष, निवासी तीनदण्डाई
- प्रिंयका
- वसुंधरा
- सृष्टि
- अंश, पिता जितेन्द्र, उम्र 5 वर्ष, निवासी डुगला, केल्हारी
- श्यामवती, पति हीरालालसकलनिया, पति हीरालाल, निवासी बंदटोला
- लक्ष्मी, पति जितेन्द्र, उम्र 27 वर्ष, निवासी डुगला, केल्हारी
- शिवानी, पिता जितेन्द्र, उम्र 8 वर्ष, निवासी डुगला, केल्हारी
- सुशीला, पति राहुल, उम्र 25 वर्ष, निवासी लधुआ, केल्हारी
- नितेश, पिता दिनेश कुमार, उम्र 54 वर्ष, निवासी छरछीराम निषाद
- मीरा, पति दिनेश, उम्र 30 वर्ष
- सुधा, पिता छोटेलाल, उम्र 12 वर्ष, निवासी दुगला, केल्हारी
- सूरज, पिता जगदीश