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छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 6 मुसाफिरों की मौत, मदद के लिए दौड़े लोग, अस्पताल में अपनों को तलाश रहे परिजन

सड़क हादसे में 6 मुसाफिरों की मौत ( ETV Bharat )

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ से केल्हारी की ओर जा रही यात्री बस हंसवाही पहाड़ के पास सेमरमथानी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में बस मालिक और चालक भी शामिल बताए जा रहे हैं. हादसे में करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है.



तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई, 6 की मौत स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री बस मनेन्द्रगढ़ से केल्हारी की ओर जा रही थी. बस में करीब 30 यात्री सवार थे. इसी दौरान हंसवाही पहाड़ के पास सेमरमथानी मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक विशालकाय पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा. दुर्घटना के बाद बस में फंसे यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए.