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बीजापुर में 35 लाख के कुल 6 नक्सलियों का सरेंडर, 4 ओडिशा संगठन में थे सक्रिय, पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ

बीजापुर में 35 लाख के कुल 6 नक्सलियों का सरेंडर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर: छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ओडिशा में सक्रिय 4 नक्सली और बस्तर डिवीजन के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. बीजापुर जिले में संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का इसे सकारात्मक परिणाम बताया जा रहा है. नक्सली कैडरों ने डीआरजी बीजापुर एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सहयोग से बीजापुर पुलिस के समक्ष हथियार डाले.

6 नक्सलियों का सरेंडर, 4 ओडिशा संगठन में थे सक्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH) इनामी नक्सलियों का नक्सल विचारधारा से मोहभंग सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव, संगठन के विघटन की स्थिति, संगठन की हिंसक एवं जनविरोधी विचारधारा से मोहभंग होने पर नक्सलियों ने पुनर्वास का फैसला लिया. पूर्व साथियों के भी सफल पुनर्वास को देख इन 6 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है.