'6 महीने कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं', गुजरात हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनाया फैसला

गुजरात हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले पर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले कपल्स के लिए बड़ी राहत भरा फैसला दिया है. गुजरात हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए कानून में तय 6 महीने की वेटिंग या कूलिंग पीरियड जरूरी नहीं है. अगर कपल के बीच फिर से मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कोर्ट इस कूलिंग पीरियड में छूट दे सकता है. फैसले पर अहम टिप्पणी करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले कपल को लंबे समय तक इंतजार कराना न्याय के हित में नहीं है. जहां शादीशुदा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका हो और दोबारा साथ रहने की कोई गुंजाइश न हो, उन्हें सिर्फ प्रोसेस के लिए इंतजार कराना सही नहीं है. अदालत ने कहा कि, कानून का मकसद कपल को मेंटल स्ट्रेस में डालना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है. यह मामला एक ऐसे कपल का है जिनकी शादी साल 2023 में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच गंभीर मतभेद हो गए और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी. लेकिन फैमिली कोर्ट ने कानून में बताए गए कूलिंग पीरियड का हवाला देते हुए उनकी पिटीशन खारिज कर दी. दंपती ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.