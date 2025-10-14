हम के 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, देखें लिस्ट
जीतन राम मांझी के रणबांकुरे तैयार हैं. हम ने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणी की है. साथ ही पार्टी का सिंबल भी दे दिया.
Published : October 14, 2025 at 7:10 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जबरदस्त हलचल है. जहां एक तरफ एनडीए में सीटों को लेकर अबतक सबकुछ स्पष्ट नहीं है. वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो रही है.
6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा : इसी बीच हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (से) की ओर से 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है. गया की चार सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं औरंगाबाद और जमुई से भी एक-एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं.
किसे-किसे मिला है टिकट ? : गया के इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, जमुई के सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और औरंगाबाद के कुटुम्बा से ललन राम को टिकट दिया गया है.
विजयी भवः pic.twitter.com/cPuMPbGBXf— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 14, 2025
उम्मीदवारों को बांटा गया सिंबल : नामों की घोषणा के साथ ही सभी उम्मीदवारों को सिंबल का भी बंटवारा जीतन राम मांझी की ओर से कर दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी (आर) को लेकर जीतन राम मांझी काफी खफा दिख रहे हैं.
गुस्से में हैं मांझी : केंद्रीय मंत्री और HAM(S) नेता जीतन राम मांझी ने कहा, "उनका (नीतीश कुमार) गुस्सा जायज़ है. मैं उनके गुस्से से सहमत हूं. जब फैसला हो चुका है, तो जेडी(यू) को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी बोधगया और मखदुमपुर में अपने उम्मीदवार उतारूंगा. नीतीश कुमार के कदम से सहमत होते हुए मैं दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा हूंं. सूची तैयार है, एनडीए बहुमत से जीतेगा."
#WATCH #BiharElection2025 | पटना: केंद्रीय मंत्री और HAM(S) नेता जीतन राम मांझी ने कहा, " उनका गुस्सा जायज़ है। मैं उनके गुस्से से सहमत हूं। जब फैसला हो चुका है, तो जेडी(यू) को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी बोधगया और… pic.twitter.com/4e6yTnSWeW— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
'कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष' : दरअसल, जिस प्रकार से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है उससे जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है. हालांकि वह एनडीए में रहने की बात जरूर कर रहे हैं. कहते हैं, माना की हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं. पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें.
माना की हमें कम सीटें मिली हैं,हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है,कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 14, 2025
पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें।
बिहार के अवाम की रातों की…
''बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दें. बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए, HAM सब तैयार हैं. जीतेगा NDA, बना रहेगा बिहार का सम्मान.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री
