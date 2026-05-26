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ओडिशा: कालाहांडी में टॉयलेट टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान

बताया जा रहा है कि कालाहांडी में दम घुटने के बाद 6 लोग टॉयलेट टैंक के अंदर बेहोश हो गए.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 1:16 PM IST

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कालाहांडी: ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई. यह घटना जिले के मदनपुर रामपुर इलाके के गौड़ा करलाखुंटा गांव में हुई. मरने वालों में तीन राजमिस्त्री, एक मजदूर, एक मकान मालिक और उसका बेटा शामिल हैं.

इस घटना में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह दुखद घटना तब हुई जब मजदूर सेंटरिंग (भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री) का सामान हटाने के लिए नए बने टॉयलेट टैंक में घुसे थे.

बताया जा रहा है कि दम घुटने के बाद वे टैंक के अंदर बेहोश हो गए. एक के बाद एक, दूसरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और टैंक में घुस गए, लेकिन वे भी बेहोश हो गए.

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पुलिस थाना (ETV Bharat)

सूचना मिलने के बाद, स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने सभी पीड़ितों को टैंक से बाहर निकाला. उन्हें तुरंत मदनपुर रामपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. वहीं, घायल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है. मदनपुर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी.

मरने वालों की पहचान गौड़ा करलखुंटा गांव के निमैन पाल (मकान मालिक) और उनके बेटे आकाश पाल के रूप में हुई है. बाकी लोग गौड़ा करलखुंटा गांव के अदल माझी, माटोगंडा गांव के मनोरंजन हाटी, डूटा गांव के छंदा जाल और बिपुल जाल हैं.

केसिंगा पुलिस एसडीपीओ संदीप माझी ने कहा कि घायल पंकज भोई, हाटीखोज गांव के, को पहले गंभीर हालत में मदनपुर रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. बाद में उसे भवानीपटना के जिला मुख्यालय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कालाहांडी जिले के मदनपुर रामपुर में एक निर्माणाधीन स्थल पर हुए दुखद हादसे में छह लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है.

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