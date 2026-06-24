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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी, DU के प्रोफेसर देंगे पब्लिक लेक्चर

प्रोफेसर विजय चौहान आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में होंगे शामिल ( SOURCE: X CJP )