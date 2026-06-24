जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी, DU के प्रोफेसर देंगे पब्लिक लेक्चर
CJP नेताओं ने दावा किया है कि आंदोलन को खत्म कराने के लिए कुछ असामाजिक तत्व उन पर दबाव बना रहे हैं.
Published : June 24, 2026 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा धरना बुधवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया. आंदोलन स्थल पर छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच पार्टी नेताओं ने सरकार पर शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.
शाम 5 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे प्रोफेसर विजेंद्र चौहान
इस दौरान शिक्षाविद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान बुधवार को शाम 5 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे. इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन को समर्थन देते हुए लोगों से जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वर्षों से शिक्षा की बदहाली, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया.
Go Pradhan Go!— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 23, 2026
Day 4 at Jantar Mantar! pic.twitter.com/v74Rxa2Ykw
शिक्षा के सवाल अब सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर विजेंद्र चौहान ने कहा कि कभी उन्हें "दो कौड़ी का शिक्षक" कहा गया तो कभी "कॉकरोच" कहकर संबोधित किया गया, लेकिन शिक्षा के मुद्दों पर आवाज लगातार जारी रही. उन्होंने कहा कि अब पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जब शिक्षा से जुड़े सवाल देश की सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ रहे हैं.
उन्होंने कहा, "हम कई वर्षों से शिक्षा की बदहाली, शिक्षा को पर्याप्त बजट देने और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने की बात कर रहे हैं. अब विपक्ष भी इन मुद्दों पर बोल रहा है और सत्ता पक्ष को भी जवाब देना पड़ रहा है." विजेंद्र चौहान ने घोषणा की कि जंतर-मंतर स्थित आंदोलन स्थल पर एक पब्लिक लेक्चर देंगे, जिसमें NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
Renowned educator, Dr. Vijendra Chauhan is joining us tomorrow for an important public lecture.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 23, 2026
Date: Tomorrow (Wednesday, June 24)
Time: 5:00 PM
Venue: Jantar Mantar pic.twitter.com/blVsAEbSrW
आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. "गो प्रधान गो" के नारे लगाए गए. पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से "डायपर डोनेशन ड्राइव फॉर धर्मेंद्र प्रधान" अभियान भी चलाया. लोगों ने कहा कि यह सरकार की शिक्षा नीति और परीक्षा प्रबंधन की विफलताओं के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध है.
आंदोलनकारियों को धमकियां मिलने का आरोप
CJP नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन को खत्म कराने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है. पार्टी ने दावा किया कि जंतर-मंतर खाली कराने के लिए खुलेआम धमकियां दी गई हैं.
इस्तीफे तक संघर्ष जारी रहेगा
आंदोलनकारियों का कहना है कि NEET पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था की खामियों ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है. उनका आरोप है कि सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है. CJP नेताओं ने दोहराया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा.
धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर अभिजीत दीपके का पलटवार
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें पार्टी को “टेररिस्ट की बी-टीम” बताया गया. दीपके ने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्र, अभिभावक और आम नागरिक अपने अधिकारों तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा संबंधी विवादों और छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर सरकार जवाबदेही से बच रही है. दीपके ने मंत्री को जंतर-मंतर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि यदि आरोपों में दम है तो कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए इसे छात्रों और युवाओं का अपमान बताया है.
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