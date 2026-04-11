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5G से विमानों को क्या है खतरा, जानें कैसे करता है प्रभावित

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारत में नेक्स्ट-जेनरेशन टेलीकम्युनिकेशन के रोलआउट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि एविएशन रेगुलेटर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 5G नेटवर्क के विस्तार से एविएशन सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी. भारत में एविएशन अथॉरिटीज ने कमर्शियल एयरलाइंस को दिसंबर 2027 तक 5G सिग्नल से होने वाले संभावित इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए एयरक्राफ्ट सिस्टम को अपग्रेड करने का आदेश दिया है. इस आदेश के कारण, कमर्शियल एयरलाइंस को रेडियो अल्टीमीटर को बदलना या रेट्रोफिट करना होगा, जो एयरक्राफ्ट कॉकपिट के जरूरी हिस्से हैं जिनका इस्तेमाल जमीन से एयरक्राफ्ट की रिलेटिव ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि वे C-बैंड फ़्रीक्वेंसी में 5G नेटवर्क की स्थापना के साथ ठीक से काम करते रहें. ये इंस्ट्रूमेंट्स पायलटों को कम विजिबिलिटी वाली स्थितियों (जैसे भारी बारिश या कोहरा) में एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लैंड कराने में मदद करने के लिए बहुत जरूरी हैं, जब वे जमीन से अपने एयरक्राफ्ट की ऊंचाई का पता लगाने के लिए देखकर पता नहीं कर सकते. रेडियो अल्टीमीटर क्या है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सभी एयरक्राफ्ट जमीन से एयरक्राफ्ट की दूरी पता करने के लिए रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, खासकर लैंडिंग के आखिरी फेज में. इसके अलावा, कम विजिबिलिटी वाली कंडीशन में एयरक्राफ्ट के सेफ ऑपरेशन के लिए रेडियो अल्टीमीटर बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे पायलट को कॉकपिट विंडो से बाहर देखे बिना (विज़ुअल रेफरेंस का इस्तेमाल करके) ऊंचाई की जानकारी देते हैं. हालांकि, कुछ पुराने अल्टीमीटर पास के 5G मोबाइल टावर से सिग्नल पकड़ सकते हैं, जिससे सिस्टम कन्फ्यूज हो सकता है. इस रिस्क की वजह से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस से इन सिस्टम को अपग्रेड करने और टेलीकॉम अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है ताकि यह पक्का हो सके कि एयरपोर्ट के पास 5G टावर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी में रुकावट न डालें. इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के प्रेसिडेंट कैप्टन सीएस रंधावा के मुताबिक यह रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एविएशन और टेलीकॉम नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी पास-पास होती है. रंधावा ने ईटीवी भारत को बताया, 'सी-बैंड (3.7–3.98 GHz) में 5G सिग्नल, रेडियो अल्टीमीटर (4.2–4.4 GHz) के रिसीवर को हाई-पावर, आस-पास की फ्रीक्वेंसी एमिशन से ओवरलोड करके उनमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं. यह इंटरफेरेंस, कम विजिबिलिटी वाली लैंडिंग के दौरान गलत, गलत या गायब ऊंचाई का डेटा बना सकता है, क्योंकि अल्टीमीटर को ग्राउंड सिग्नल और 5G इंटरफेरेंस के बीच फर्क करने में मुश्किल होती है.' उन्होंने बताया कि हालांकि फ़्रीक्वेंसी बैंड टेक्निकली अलग हैं, लेकिन वे इतने पास हैं कि 'स्पेक्ट्रल लीकेज' की संभावना पैदा कर सकते हैं. ऐसी स्थितियों में टेलीकॉम बैंड से सिग्नल अल्टीमीटर की ऑपरेटिंग रेंज में जा सकते हैं. उन्होंने कहा, 'हालांकि वे अलग-अलग बैंड हैं, 5G C-बैंड रडार अल्टीमीटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 4.2–4.4 GHz रेंज के करीब है. इससे ‘स्पेक्ट्रल लीकेज’ की संभावना बनती है, जहां 5G एमिशन अल्टीमीटर की ऑपरेटिंग रेंज में जाते हैं.' रंधावा ने यह भी बताया कि टेलीकॉम टावरों से हाई-पावर सिग्नल एयरक्राफ्ट सिस्टम पर हावी हो सकते हैं. उन्होंने कहा, 'एयरपोर्ट के पास 5G बेस स्टेशन हाई-पावर सिग्नल भेज सकते हैं जो एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर में लो-पावर रिसीवर पर हावी हो जाते हैं, जिसे जमीन से कमज़ोर सिग्नल पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है.' इसके कारण होने वाला इंटरफेरेंस किसी जरूरी पल में अल्टीमीटर के सिग्नल को छिपा सकता है. रंधावा ने आगे कहा, 'इंटरफेरेंस से शोर हो सकता है जो रडार अल्टीमीटर के रिटर्न सिग्नल को छिपा देता है, जिससे बड़ी गलतियां हो सकती है, खासकर आखिरी 100 मीटर की ऊँचाई पर जो ऑटो-लैंड फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है.' लैंडिंग सेफ़्टी रिस्क अगर ऊँचाई सही से नहीं मापी जाती है, तो किसी भी एयरक्राफ़्ट के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं. रेडियो अल्टीमीटर एयरक्राफ़्ट को कई ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए जरूरी ऊँचाई का डेटा देते हैं, जिनमें शामिल हैं- लैंडिंग सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस, ऑटोपायलट सिस्टम और स्पीड ब्रेक डिप्लॉयमेंट.