5G से विमानों को क्या है खतरा, जानें कैसे करता है प्रभावित
सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंस को दिसंबर 2027 तक 5G सिग्नल से होने वाले संभावित इंटरफेरेंस को दूर करने लिए कहा गया है.
Published : April 11, 2026 at 11:12 AM IST
नई दिल्ली: भारत में नेक्स्ट-जेनरेशन टेलीकम्युनिकेशन के रोलआउट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि एविएशन रेगुलेटर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 5G नेटवर्क के विस्तार से एविएशन सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी.
भारत में एविएशन अथॉरिटीज ने कमर्शियल एयरलाइंस को दिसंबर 2027 तक 5G सिग्नल से होने वाले संभावित इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए एयरक्राफ्ट सिस्टम को अपग्रेड करने का आदेश दिया है. इस आदेश के कारण, कमर्शियल एयरलाइंस को रेडियो अल्टीमीटर को बदलना या रेट्रोफिट करना होगा, जो एयरक्राफ्ट कॉकपिट के जरूरी हिस्से हैं जिनका इस्तेमाल जमीन से एयरक्राफ्ट की रिलेटिव ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि वे C-बैंड फ़्रीक्वेंसी में 5G नेटवर्क की स्थापना के साथ ठीक से काम करते रहें.
ये इंस्ट्रूमेंट्स पायलटों को कम विजिबिलिटी वाली स्थितियों (जैसे भारी बारिश या कोहरा) में एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लैंड कराने में मदद करने के लिए बहुत जरूरी हैं, जब वे जमीन से अपने एयरक्राफ्ट की ऊंचाई का पता लगाने के लिए देखकर पता नहीं कर सकते.
रेडियो अल्टीमीटर क्या है?
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सभी एयरक्राफ्ट जमीन से एयरक्राफ्ट की दूरी पता करने के लिए रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, खासकर लैंडिंग के आखिरी फेज में. इसके अलावा, कम विजिबिलिटी वाली कंडीशन में एयरक्राफ्ट के सेफ ऑपरेशन के लिए रेडियो अल्टीमीटर बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे पायलट को कॉकपिट विंडो से बाहर देखे बिना (विज़ुअल रेफरेंस का इस्तेमाल करके) ऊंचाई की जानकारी देते हैं.
हालांकि, कुछ पुराने अल्टीमीटर पास के 5G मोबाइल टावर से सिग्नल पकड़ सकते हैं, जिससे सिस्टम कन्फ्यूज हो सकता है. इस रिस्क की वजह से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस से इन सिस्टम को अपग्रेड करने और टेलीकॉम अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है ताकि यह पक्का हो सके कि एयरपोर्ट के पास 5G टावर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी में रुकावट न डालें.
इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के प्रेसिडेंट कैप्टन सीएस रंधावा के मुताबिक यह रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एविएशन और टेलीकॉम नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी पास-पास होती है.
रंधावा ने ईटीवी भारत को बताया, 'सी-बैंड (3.7–3.98 GHz) में 5G सिग्नल, रेडियो अल्टीमीटर (4.2–4.4 GHz) के रिसीवर को हाई-पावर, आस-पास की फ्रीक्वेंसी एमिशन से ओवरलोड करके उनमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं. यह इंटरफेरेंस, कम विजिबिलिटी वाली लैंडिंग के दौरान गलत, गलत या गायब ऊंचाई का डेटा बना सकता है, क्योंकि अल्टीमीटर को ग्राउंड सिग्नल और 5G इंटरफेरेंस के बीच फर्क करने में मुश्किल होती है.'
उन्होंने बताया कि हालांकि फ़्रीक्वेंसी बैंड टेक्निकली अलग हैं, लेकिन वे इतने पास हैं कि 'स्पेक्ट्रल लीकेज' की संभावना पैदा कर सकते हैं. ऐसी स्थितियों में टेलीकॉम बैंड से सिग्नल अल्टीमीटर की ऑपरेटिंग रेंज में जा सकते हैं.
उन्होंने कहा, 'हालांकि वे अलग-अलग बैंड हैं, 5G C-बैंड रडार अल्टीमीटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 4.2–4.4 GHz रेंज के करीब है. इससे ‘स्पेक्ट्रल लीकेज’ की संभावना बनती है, जहां 5G एमिशन अल्टीमीटर की ऑपरेटिंग रेंज में जाते हैं.' रंधावा ने यह भी बताया कि टेलीकॉम टावरों से हाई-पावर सिग्नल एयरक्राफ्ट सिस्टम पर हावी हो सकते हैं.
उन्होंने कहा, 'एयरपोर्ट के पास 5G बेस स्टेशन हाई-पावर सिग्नल भेज सकते हैं जो एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर में लो-पावर रिसीवर पर हावी हो जाते हैं, जिसे जमीन से कमज़ोर सिग्नल पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है.' इसके कारण होने वाला इंटरफेरेंस किसी जरूरी पल में अल्टीमीटर के सिग्नल को छिपा सकता है.
रंधावा ने आगे कहा, 'इंटरफेरेंस से शोर हो सकता है जो रडार अल्टीमीटर के रिटर्न सिग्नल को छिपा देता है, जिससे बड़ी गलतियां हो सकती है, खासकर आखिरी 100 मीटर की ऊँचाई पर जो ऑटो-लैंड फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है.'
लैंडिंग सेफ़्टी रिस्क
अगर ऊँचाई सही से नहीं मापी जाती है, तो किसी भी एयरक्राफ़्ट के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं. रेडियो अल्टीमीटर एयरक्राफ़्ट को कई ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए जरूरी ऊँचाई का डेटा देते हैं, जिनमें शामिल हैं- लैंडिंग सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस, ऑटोपायलट सिस्टम और स्पीड ब्रेक डिप्लॉयमेंट.
अगर इनमें से किसी भी या सभी सिस्टम में ऊँचाई की गलत जानकारी डाली जाती है, तो इससे एयरक्राफ़्ट की उड़ान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन या कंट्रोल सिस्टम में कई दिक्कतें आ सकती हैं.
जैसा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने बताया, कोई भी गलत या गुमराह करने वाला एल्टीट्यूड डेटा कई दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम पर असर डालेगा जो सटीक एल्टीट्यूड मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं. ग्लोबल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सही बचाव के उपाय नहीं किए गए तो इंटरफेरेंस कई तरह के सिविल एयरक्राफ्ट को प्रभावित कर सकता है.
इसलिए दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने सावधानी बरतने के कदम उठाए हैं. उदाहरण के लिए अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी किए हैं, जिसमें ऑपरेटरों को यह कन्फर्म करने की जरूरत है कि उनके एल्टीमीटर ठीक से शील्डेड हैं या कुछ लैंडिंग पर रोक लगानी है जहाँ 5G सिग्नल मौजूद हैं.
टेलीकॉम रोलबैक के बजाय अपग्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी
हालांकि इस मुद्दे ने एयरपोर्ट के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित पाबंदियों को लेकर चिंता जताई है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी को रोलबैक करना लंबे समय का समाधान नहीं है.
एविएशन एक्सपर्ट अजय जसरा ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास नेटवर्क को 4G या 2G जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी तक सीमित रखना केवल एक टेम्पररी समाधान होगा. जसरा ने कहा, 'एयरपोर्ट के पास 4G/2G में डाउनग्रेड करना एक कामचलाऊ उपाय है, समाधान नहीं. ग्लोबल तरीका एयरक्राफ्ट सिस्टम को अपग्रेड करना है, टेलीकॉम की तरक्की को रोलबैक करना नहीं.'
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों को नेटवर्क में मामूली बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उपभोक्ता पर इसका कुल असर शायद कम होगा. उन्होंने कहा, 'एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों को 5G रोलआउट थोड़ा कमज़ोर या देर से हो सकता है, लेकिन वॉइस सर्विस और बेसिक डेटा पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा.'
एविएशन एक्सपर्ट ने जोर दिया कि चिंता बार-बार होने वाली रुकावटों की कम और फ़्लाइट के एक जरूरी फेज के दौरान होने वाले नतीजों की ज़्यादा है. जसरा ने आगे कहा, 'यह रिस्क बार-बार नहीं होता, लेकिन जब होता है, तो यह फ़्लाइट के सबसे जरूरी फेज यानी लैंडिंग पर असर डालता है.' दुनिया भर में, रेगुलेटर्स एक ही स्ट्रैटेजी पर एक साथ आने लगे हैं, टेलीकॉम इनोवेशन को धीमा करने के बजाय एयरक्राफ्ट सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं.
जसरा ने कहा, 'दुनिया भर में रेगुलेटर्स एक ही सॉल्यूशन पर एक साथ आ रहे हैं. 5G को धीमा करने के बजाय एयरक्राफ्ट को रेट्रोफिट करें और भारत की 2027 की डेडलाइन सुरक्षा सावधानी और फ़्लीट-वाइड अपग्रेड के लिए जरूरी प्रैक्टिकल समय दोनों को दिखाती है.'
फिलहाल ऑपरेशनल पाबंदियां
जब तक एयरक्राफ्ट सिस्टम अपग्रेड नहीं हो जाते, एविएशन अथॉरिटी ने कुछ समय के लिए ऑपरेशनल पाबंदियां लगाई हैं. जिन एयरक्राफ्ट में ऐसे अल्टीमीटर लगे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें कुछ लैंडिंग कंडीशन में पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है.
ऐसे एयरक्राफ्ट के पायलटों को ऑटोमैटिक लैंडिंग सिस्टम या बेहतर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जो बहुत हद तक सटीक ऊंचाई के डेटा पर निर्भर करती है. इन उपायों का मकसद खराब विजिबिलिटी वाले ऑपरेशन के दौरान किसी भी रिस्क को रोकना है.
इस मामले से वाकिफ एक कमर्शियल पायलट ने ईटीवी भारत को बताया कि एविएशन अथॉरिटी सावधानी बरत रही है. पायलट ने कहा, 'नेविगेशन सिग्नल में रुकावट गंभीर है, लेकिन 5G रुकावट के रिस्क को कम किया जाना चाहिए, हालांकि इसे सुधारा जा सकता है.'
उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर को आखिरकार मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत रेट्रोफिट किया जाएगा. पायलट ने आगे कहा, 'एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर को सीएएमओ (CAMO) प्रोग्राम के नियमों के मुताबिक रेट्रोफिट किया जाएगा.' उनके मुताबिक जमीन पर मौजूद लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करने की संभावना नहीं है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट कर सकती है.
उन्होंने कहा, 'जमीन पर मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टेलीकॉम कंपनी को ज़्यादा ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके और कम पावर ट्रांसमिट करके कवरेज पक्का करना चाहिए.'