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उत्तराखंड में 26 साल बाद भी 57 गांव मोबाइल नेटवर्क से दूर, 5G के जमाने में फोन बनते हैं शोपीस

मोबाइल नेटवर्क से बाहर कई गांव ( फोटो- ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद डिजिटल कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ा है, लेकिन पहाड़ों और सीमांत क्षेत्रों में इसकी तस्वीर अब भी चिंताजनक है. आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के कुल 16,399 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क तो पहुंचा है, लेकिन 57 गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क से दूर हैं.

वहीं, 151 गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. 5G नेटवर्क की पहुंच भी अभी केवल 4,729 गांवों तक दर्ज की गई है. सीमांत क्षेत्रों के 705 चिह्नित गांवों में से 684 में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंची है. जबकि, 21 गांव अब भी इससे दूर हैं.