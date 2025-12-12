मद्रास हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने कहा, 'हायर ज्यूडिशियरी को डराने की कोशिश'
डीएमके की अगुवाई में कई विपक्षी सांसदों ने जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया.
नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर डीएमके के महाभियोग चलाने की कोशिशों की 56 पूर्व जजों ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इसकी निंदा की है. जजों ने कहा कि, यह जजों को डराने की एक बेशर्म कोशिश है.
1 दिसंबर को, जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की यह जिम्मेदारी है कि वह उची पिल्लैयार मंडपम के पास आम तौर पर जलाई जाने वाली रोशनी के अलावा, दीपाथून पर भी दीया जलाए.
सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसा करने से पास की दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा. 9 दिसंबर को, डीएमके की अगुवाई में कई विपक्षी सांसदों ने जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस दिया.
जजों के बयान में कहा गया, "यह उन जजों को डराने-धमकाने की एक बेशर्म कोशिश है जो समाज के एक खास तबके की सोच और राजनीतिक उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं. अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ों को ही खत्म कर देगा."
इसमें कहा गया कि अगर साइन करने वाले सांसदों के बताए गए कारणों को सच मान भी लिया जाए, तो भी वे इंपीचमेंट जैसे दुर्लभ, खास और गंभीर संवैधानिक कदम को सही ठहराने के लिए काफी नहीं थे.
सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों, हाई कोर्ट के पांच पूर्व चीफ जस्टिस और 49 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के साइन वाले बयान में कहा गया, "मौजूदा कदम कोई अलग-थलग पड़ा बदलाव नहीं है. यह हमारे हाल के संवैधानिक इतिहास के एक साफ और बहुत परेशान करने वाले पैटर्न में फिट बैठता है, जहां पॉलिटिकल क्लास के कुछ हिस्सों ने हायर ज्यूडिशियरी को बदनाम करने और डराने की कोशिश की है, जब भी नतीजे उनके हितों से मेल नहीं खाते."
बयान में कहा गया कि यह कोशिश दबाव बनाने के लिए इंपीचमेंट को हथियार बनाने की कोशिश थी, जिसने ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और संवैधानिक डेमोक्रेसी के बुनियादी नियमों पर चोट की.
