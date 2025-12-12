ETV Bharat / bharat

मद्रास हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने कहा, 'हायर ज्यूडिशियरी को डराने की कोशिश'

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर डीएमके के महाभियोग चलाने की कोशिशों की 56 पूर्व जजों ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इसकी निंदा की है. जजों ने कहा कि, यह जजों को डराने की एक बेशर्म कोशिश है. 1 दिसंबर को, जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की यह जिम्मेदारी है कि वह उची पिल्लैयार मंडपम के पास आम तौर पर जलाई जाने वाली रोशनी के अलावा, दीपाथून पर भी दीया जलाए. सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसा करने से पास की दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा. 9 दिसंबर को, डीएमके की अगुवाई में कई विपक्षी सांसदों ने जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस दिया. जजों के बयान में कहा गया, "यह उन जजों को डराने-धमकाने की एक बेशर्म कोशिश है जो समाज के एक खास तबके की सोच और राजनीतिक उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं. अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ों को ही खत्म कर देगा."