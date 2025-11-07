ETV Bharat / bharat

54 साल कैद और 18,000 रुपये जुर्माना, यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने महिला को सुनाई सजा

यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने महिला को सुनाई सजा ( सांकेतिक तस्वीर )

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुवरूर की एक अदालत ने 14 साल के लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार एक महिला को 54 साल कैद और 18,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला तिरुवरूर जिले के एरावंचेरी इलाके में संचालित एक आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में कार्यरत थी.

रिपोर्ट के मुताबिक महिला 2021 में आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत थी, तभी उसकी दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ प्रेम प्रसंग हो गया. इस दौरान महिला छात्र को ऊटी ले गई. , जहां उसने छात्र को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

माता-पिता ने गुमशुदगी शिकायत की

इस बीच लड़के के माता-पिता ने एरावंचेरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच की और ललिता लड़के को ऊटी से लेकर वेलंकन्नी चली गई. दोनों वहां एक लॉज में रह रहे. पुलिस ने गहन तलाशी अभियान चलाकर 4 नवंबर को ललिता को ढूंढ निकाला और लड़के को मुक्त कराया.