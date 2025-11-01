ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: आवासीय स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग का संदेह

गडवाल: तेलंगाना के गडवल जिले के धर्मावरम में बीसी रेजिडेंशियल बॉयज स्कूल में भोजन करने के बाद 50 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए. अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग यानी दूषित भोजन का संदेह है. अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम लगभग 6:30 बजे स्कूल के छात्रावास में लगभग 110 छात्रों ने खाना खाया. इसके तुरंत बाद, कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए गडवल अस्पताल ले जाया गया.

शनिवार सुबह तक, 32 छात्रों को चिकित्सा देखभाल के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 20 अन्य छात्र अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को एएनआई को बताया, "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कल शाम लगभग 6:30 बजे गडवल जिले के धर्मावरम में बीसी आवासीय बालक विद्यालय में 110 लड़कों ने भोजन किया और 52 को भोजन विषाक्तता का सामना करना पड़ा. उल्टी के बाद उन्हें गडवल अस्पताल में भर्ती कराया गया. आज (रविवार) सुबह-सुबह 32 लड़कों को छुट्टी दे दी गई और अन्य लड़कों की स्वास्थ्य स्थिति भी स्थिर है. हम मामले की जांच कर रहे हैं."