तेलंगाना: आवासीय स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग का संदेह

तेलंगाना के गडवल जिले में एक आवासीय स्कूल में कथित तौर पर दूषित भोजन खाने के बाद 52 छात्र बीमार हो गए.

52 Students fell ill due to food poisoning at residential School in Gadwal of Telangana
तेलंगाना: आवासीय स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग का संदेह (File/ IANS)
By ANI

Published : November 1, 2025 at 2:55 PM IST

गडवाल: तेलंगाना के गडवल जिले के धर्मावरम में बीसी रेजिडेंशियल बॉयज स्कूल में भोजन करने के बाद 50 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए. अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग यानी दूषित भोजन का संदेह है. अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम लगभग 6:30 बजे स्कूल के छात्रावास में लगभग 110 छात्रों ने खाना खाया. इसके तुरंत बाद, कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए गडवल अस्पताल ले जाया गया.

शनिवार सुबह तक, 32 छात्रों को चिकित्सा देखभाल के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 20 अन्य छात्र अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को एएनआई को बताया, "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कल शाम लगभग 6:30 बजे गडवल जिले के धर्मावरम में बीसी आवासीय बालक विद्यालय में 110 लड़कों ने भोजन किया और 52 को भोजन विषाक्तता का सामना करना पड़ा. उल्टी के बाद उन्हें गडवल अस्पताल में भर्ती कराया गया. आज (रविवार) सुबह-सुबह 32 लड़कों को छुट्टी दे दी गई और अन्य लड़कों की स्वास्थ्य स्थिति भी स्थिर है. हम मामले की जांच कर रहे हैं."

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भोजन के दूषित होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. छात्रावास की रसोई से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज दिए गए हैं.

वहीं, बड़ी संख्या में छात्रों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने पर स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और छात्रावास परिसर में स्वच्छता और खाना पकाने की स्थिति का जायजा लिया. स्कूल प्रबंधन को आगे से सख्त खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

