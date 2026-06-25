आपातकाल के 51 साल: 1975 में जेल गए लोगों ने सुनाई आपबीती, कहा- न मिलता था पर्याप्त खाना, न इलाज
1975 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों ने उस वक्त किए गए यातनाओं को विस्तार से बताया. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..
Published : June 25, 2026 at 7:01 AM IST
नई दिल्ली: देश में 51 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल की यादें हर साल ताजा होती हैं. 25 जून, 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में देश भर से हजारों लोगों को पकड़ कर के जेलों में बंद कर दिया गया था. इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद और जनसंघ के कार्यकर्ता शामिल थे. उस समय आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले जनसंघ के कार्यकर्ता और जनसंघ की युवा शाखा जनता विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे सुरेश बिंदल ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में अपने आपातकाल के संस्मरण साझा किए.
सुरेश बिंदल ने बताया कि आपातकाल लगने के बाद हम सरकार के खिलाफ पोस्टर चिपकाते थे और जन जागरण करते थे. रामलीला मैदान की मीटिंग के बाद जब हम लोग घर लौटे तो घर पर सूचना आ गई थी कि इमर्जेंसी लग गई है. आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए. क्योंकि आपातकाल लगते ही तुरंत पुलिस ने जनसंघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित सभी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी. इसलिए बचने के लिए कपड़े रखकर मैं अपने ससुराल पहुंच गया. उन्होंने पूछा कि इतनी सुबह आप कैसे आ गए. तब मैंने कहा कि मुझे कुछ नजदीक में ही काम है. इसलिए कुछ दिन यहां रहना है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला.
लोगों में थी दहशत
उन्होंने बताया, बहुत दिन तक तो हम बचते रहे. करीब एक महीने मैं अंडर ग्राउंड रहा. लेकिन जब मुझे पकड़ने के बदले में मेरे पिताजी को पकड़ कर थाने में बिठा लिया गया तो फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने जाकर सरेंडर कर दिया. उस समय पुलिस को खुली छूट थी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर आदमी को पकड़कर बंद किया जाए. लोगों में इस तरह की दहशत थी कि सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करने में भी लोग डरते थे कि कहीं इनसे बात करने के जुर्म में ही पुलिस हमें पकड़ कर बंद न कर दे.
पुलिस ने किसी की ना सुनी
सुरेश बिंदल ने बताया, उस समय मेरी उम्र करीब 26 साल रही होगी. जब पुलिस मेरे घर पर मुझे ढूंढने के लिए आई तो घर वालों के साथ काफी बदतमीजी की. मेरे घर पर रखे हुए सोफे को चीरकर तलाशी ली गई कि कहीं मैं सोफे के अंदर तो नहीं छुपा हूं. मेरी पत्नी ने कहा कि सोफे के अंदर कैसे छुपा सकते हैं तो उनको डांटते हुए पुलिस ने कहा कि चुप रहो तुम नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे. मेरे बच्चे रोते रहे चिल्लाते रहे. पुलिस ने किसी की नहीं सुनी. मेरी रसोई में रखे हुए आटा और दाल के सभी कनस्तर पलट पलट के देखा गया कि कहीं कोई चिट्ठी सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए कोई सामग्री नहीं छुपाई गई है.
छुप-छुप कर चिपकाते थे पोस्टर
बिंदल ने बताया कि हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए दीवारों पर छुप-छुप कर पोस्टर चिपकाते थे. सड़कों पर बने टॉयलेट में छुप जाते थे. टॉयलेट के अंदर हम पोस्ट पर लेई लगाते थे. उसको तैयार करते थे और टॉयलेट से बाहर निकल कर चिपका कर फिर छुप जाते थे. तिहाड़ जेल में हमें बैरक में रखा गया. बाद में फिर डीआईआर और मीसा एक्ट के अंदर बंद रखा गया. 3 महीने बाद जब पैरोल मिली तो 15 दिन की पैरोल के बाद फिर लोगों की जमानत होने लगी. ऐसे 15 दिन पैरोल और बढ़ गई. उसके बाद फिर आपातकाल खत्म होने का समय नजदीक आ गया तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ा.
जेल में किया जाता था परेशान
उन्होंने बताया कि शुरू-शुरू में जब जेल में बंद किया गया था तो घर वालों को मिलाई करने की अनुमति नहीं थी. फिर बाद में बड़े नेताओं मदनलाल खुराना, नानाजी देशमुख और अन्य नेताओं के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया तो फिर मिलाई शुरू हुई. जेल प्रशासन द्वारा जेल में परेशान तो किया जाता था. खाने पीने का सामान पूरा नहीं दिया जाता था. खाना बनाने की लकड़ी गीली करके देते थे ताकि वजन पूरा हो जाए तो लकड़ी कम पड़ जाती थी.
20 साल की उम्र में हुए थे गिरफ्तार
आपातकाल के दौरान जनसंघ कार्यकर्ता रहे अशोक आहूजा को भी गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया की मुझे गिरफ्तार करके कमला मार्केट थाने ले जाया गया. मैं तब दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ता था. मेरी उम्र करीब 20 साल थी. अभी मैं 71 वर्ष का हूं. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का नेतृत्व उस समय विजय गोयल कर रहे थे. विजय गोयल के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस के अंदर हम 108 स्टूडेंट ने सत्याग्रह किया. जो लोग आपातकाल में बंद किए गए थे उनको छोड़ने के लिए हमने सत्याग्रह किया. इस दौरान पुलिस ने हमको वहीं से गिरफ्तार किया और फिर डीआईआर और मीसा एक्ट लगाकर के जेल में डाल दिया गया.
बीमार होने पर नहीं मिलता था इलाज
उन्होंने बताया कि, मिसा कानून में उस समय यह प्रावधान था कि ना कोई दलील थी, ना कोई अपील थी ना कोई वकील था और सरकार जिसको चाहती उठाकर बंद कर देती थी. इमरजेंसी के दौरान मैं दो नंबर वार्ड में बंद था. जेल में बीमार होने पर इलाज नहीं कराया जाता था. खाना भी ऐसा दिया जाता था कि कुछ समय बाद किसी को खुजली हो गई और किसी को कुछ और किसी को कुछ परेशानी हुई. उस समय सिर्फ एक तिहाड़ जेल होती थी. रोहिणी और मंडोली की जेल उस समय नहीं थी. हमारे साथ अलग-अलग बैरकों में चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेता भी बंद थे. पुलिस के द्वारा लोगों को खूब परेशान किया गया. लोगों के मन में पुलिस की दहशत थी.
100-150 जवान आए गिरफ्तार करने
आशोक आहूजा ने बताया कि सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के कारण डीयू से गिरफ्तार होने से पहले भी एक बार पुलिस ने मुझे मेरे घर से पकड़ा था. उस समय मुझे पकड़ने के लिए भोलानाथ नगर स्थित मेरे घर पर बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आए थे. 100-150 जवान मुझे घर से गिरफ्तार करके ले गए थे और घर के आसपास की तीन गलियों को पुलिस और सीआरपीएफ लगाकर पहले बंद कर दिया गया था तो इस तरह का माहौल उस समय बनाया गया था कि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए. जब मुझे गिरफ्तार करके पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद पड़ोस के लोग मेरे घर आए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लड़के ने कौन सी डकैती डाल दी है जो इतनी पुलिस पकड़ने आई.
1050 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
बाद में सबको पता चला कि जो इमरजेंसी लगी है, उसकी वजह से उनको पकड़कर बंद किया जा रहा है. तब से लेकर आज तक मैं पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और भाजपा से जुड़ा हूं. भाजपा का में कार्यालय मंत्री रहा, लघु उद्योग प्रकोष्ठ में भी रहा हूं और मौजूदा समय में भाजपा शाहदरा जिले का में कार्यालय मंत्री हूं. आपातकाल में दिल्ली से उस समय 1050 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अब बहुत कम ही लोग बचे हैं. अशोक आहूजा ने उस समय थाने से दिया गया गिरफ्तारी का पेपर और एफआईआर की कॉपी भी ईटीवी भारत के साथ साझा की. उन्हें तीन महीने जेल में रखा गया.
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