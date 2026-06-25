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आपातकाल के 51 साल: 1975 में जेल गए लोगों ने सुनाई आपबीती, कहा- न मिलता था पर्याप्त खाना, न इलाज

1975 में जेल गए लोगों ने सुनाई आप बीती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश में 51 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल की यादें हर साल ताजा होती हैं. 25 जून, 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में देश भर से हजारों लोगों को पकड़ कर के जेलों में बंद कर दिया गया था. इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद और जनसंघ के कार्यकर्ता शामिल थे. उस समय आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले जनसंघ के कार्यकर्ता और जनसंघ की युवा शाखा जनता विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे सुरेश बिंदल ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में अपने आपातकाल के संस्मरण साझा किए. सुरेश बिंदल ने बताया कि आपातकाल लगने के बाद हम सरकार के खिलाफ पोस्टर चिपकाते थे और जन जागरण करते थे. रामलीला मैदान की मीटिंग के बाद जब हम लोग घर लौटे तो घर पर सूचना आ गई थी कि इमर्जेंसी लग गई है. आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए. क्योंकि आपातकाल लगते ही तुरंत पुलिस ने जनसंघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित सभी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी. इसलिए बचने के लिए कपड़े रखकर मैं अपने ससुराल पहुंच गया. उन्होंने पूछा कि इतनी सुबह आप कैसे आ गए. तब मैंने कहा कि मुझे कुछ नजदीक में ही काम है. इसलिए कुछ दिन यहां रहना है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला. आपातकाल के वक्त जेल गए लोगों ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat) लोगों में थी दहशत उन्होंने बताया, बहुत दिन तक तो हम बचते रहे. करीब एक महीने मैं अंडर ग्राउंड रहा. लेकिन जब मुझे पकड़ने के बदले में मेरे पिताजी को पकड़ कर थाने में बिठा लिया गया तो फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने जाकर सरेंडर कर दिया. उस समय पुलिस को खुली छूट थी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर आदमी को पकड़कर बंद किया जाए. लोगों में इस तरह की दहशत थी कि सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करने में भी लोग डरते थे कि कहीं इनसे बात करने के जुर्म में ही पुलिस हमें पकड़ कर बंद न कर दे. पुलिस ने किसी की ना सुनी सुरेश बिंदल ने बताया, उस समय मेरी उम्र करीब 26 साल रही होगी. जब पुलिस मेरे घर पर मुझे ढूंढने के लिए आई तो घर वालों के साथ काफी बदतमीजी की. मेरे घर पर रखे हुए सोफे को चीरकर तलाशी ली गई कि कहीं मैं सोफे के अंदर तो नहीं छुपा हूं. मेरी पत्नी ने कहा कि सोफे के अंदर कैसे छुपा सकते हैं तो उनको डांटते हुए पुलिस ने कहा कि चुप रहो तुम नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे. मेरे बच्चे रोते रहे चिल्लाते रहे. पुलिस ने किसी की नहीं सुनी. मेरी रसोई में रखे हुए आटा और दाल के सभी कनस्तर पलट पलट के देखा गया कि कहीं कोई चिट्ठी सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए कोई सामग्री नहीं छुपाई गई है. छुप-छुप कर चिपकाते थे पोस्टर बिंदल ने बताया कि हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए दीवारों पर छुप-छुप कर पोस्टर चिपकाते थे. सड़कों पर बने टॉयलेट में छुप जाते थे. टॉयलेट के अंदर हम पोस्ट पर लेई लगाते थे. उसको तैयार करते थे और टॉयलेट से बाहर निकल कर चिपका कर फिर छुप जाते थे. तिहाड़ जेल में हमें बैरक में रखा गया. बाद में फिर डीआईआर और मीसा एक्ट के अंदर बंद रखा गया. 3 महीने बाद जब पैरोल मिली तो 15 दिन की पैरोल के बाद फिर लोगों की जमानत होने लगी. ऐसे 15 दिन पैरोल और बढ़ गई. उसके बाद फिर आपातकाल खत्म होने का समय नजदीक आ गया तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ा. जेल में किया जाता था परेशान