ETV Bharat / bharat

बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला नक्सली भी शामिल, पूना मारगेम अभियान को सफलता

बीजापुर में नक्सल फ्रंट पर कामयाबी ( ETV BHARAT )