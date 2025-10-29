बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला नक्सली भी शामिल, पूना मारगेम अभियान को सफलता
बीजापुर में कुल 51 माओवादियों ने सरेंडर किया है. ये सभी नक्सली पूना मारगेम अभियान के तहत समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं.
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बड़ी सफलता मिली है. 51 माओवादी कैडरों ने बीजापुर में सरेंडर किया है. मुख्यधारा में शामिल होने वाले इन कैडरों में 9 महिला और 42 पुरुष सदस्य शामिल हैं. सरेंडर करने वालों में 20 ऐसे नक्सली शामिल हैं, जिन पर इनाम था. इनमें 8 लाख के इनामी 5 नक्सली, 5 लाख का इनामी एक नक्सली, 2 लाख के इनामी 7 नक्सली, वहीं एक लाख के इनामी सात नक्सली शामिल हैं.
बीजापुर एसपी ने दी जानकारी: पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि ''सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है. मुख्यधारा में प्रवेश करने वाले माओवादियों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें.''
कई बड़े कैडर के नक्सलियों का सरेंडर: बीजापुर एसपी ने बताया कि 51 कैडरों में पीएलजीए बटालियन नं. 01, कंपनी नंबर 01, 02 व 05 के 05 सदस्य, एसीएम-01, प्लाटून एवं एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 07, एलओएस सदस्य 03, मिलिशिया प्लाटून कमांडर 01, मिलिशिया प्लाटून सदस्य 14, आरपीसी- जनताना सरकार, डीएकेएमएस और सीएनएम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य समेत 20 नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने हिंसक और जनविरोधी विचारधारा को त्यागकर शांति और प्रगति के मार्ग को अपनाया है.
डॉ. यादव ने माओवादियों से अपील की है कि वे भ्रामक विचारधाराओं को त्यागें और निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास स्थापित हो सके.
पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत 51 माओवादियों का मुख्यधारा में शामिल होना बीजापुर जिले में बदलते सामाजिक परिवेश और जनविश्वास का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि संवाद, पुनर्वास और विकास का मार्ग ही स्थायी शांति का मार्ग है- डॉ जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर
बीजापुर में इस साल 400 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर: पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 2025 में जिला बीजापुर में 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए और सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 138 माओवादी मारे गये. वहीं 485 माओवादी गिरफ्तार किये गए हैं. वहीं साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं. वही सुरक्षा बलों की कार्यवाही में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ में 196 माओवादी मारे गये. वहीं 986 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.
राज्य शासन की नीति का सकारात्मक प्रभाव: पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन की ''पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन'' नीति ने शांति और विकास की मजबूत नींव रखी है. पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और सजग नागरिकों के साझा प्रयासों से हिंसा की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में परिवर्तित किया जा सका है.
मुख्यधारा में लौटे कैडरों की प्रतिबद्धता: मुख्यधारा में लौटे सभी कैडरों ने संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया है. राज्य शासन द्वारा इन्हें पुनर्वास प्रोत्साहन स्वरूप ₹50,000 की राशि दी जाएगी.
सुरक्षा बलों की भूमिका: इस पुनर्वास की प्रक्रिया में डीआरजी, बस्तर फाईटर, एसटीएफ, केरिपु-85, केरिपु-199 एवं कोबरा 210, 201 की टीमों का विशेष योगदान रहा.
इन नक्सलियों ने किया सरेंडर
- बुधराम पोटाम उर्फ रंजीत, पदनाम- माड़ डिविजन अन्तर्गत कंपनी नंबर 01, पीपीसीएम, इनाम- 8 लाख रुपए
- मनकी कोवासी, पदनाम- बटालियन नंबर 01 पार्टी सदस्या, इनाम-8 लाख रुपए
- हुंगी सोढ़ी , पदनाम-कंपनी नंबर 2 पार्टी सदस्या, इनाम-8 लाख रुपए
- रविन्द्र पुनेम उर्फ आयतू, पदनाम- कंपनी नंबर 2 पार्टी सदस्य, इनाम-8 लाख रुपए
- देवे करटाम, पदनाम- सीआरसी कंपनी 02 पीएलजीए सदस्या, इनाम-8 लाख रुपए
- मंगू ओयाम उर्फ लालू, पदनाम- पीपीसीएम, इनाम-5 लाख रुपए
- आसमती ओयाम उर्फ सोमारी, पदनाम-पार्टी सदस्या, इनाम-2 लाख रुपए
- आसमती पुनेम उर्फ आशा, पदनाम-प्लाटून नंबर 12 पार्टी सदस्या, इनाम 2 लाख रुपये
- लक्ष्मण कोरसा, पदनाम- प्लाटून नंबर 12 पार्टी सदस्य, इनाम 2 लाख रुपए
- गुड्डी लेकाम उर्फ आयतू, पदनाम- प्लाटून नंबर 13 पार्टी सदस्य, इनाम 2 लाख रुपए
- मंगरू वड्डे, पदनाम- लंका आरपीसी डीएकेएएमएस अध्यक्ष, इनाम 2 लाख रुपए
- आयतू पुनेम उर्फ मासा, पदनाम- पीड़िया आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर, इनाम 2 लाख रुपए
- मोटू लेकाम, पदनाम- एड़समेट्टा आरपीसी सीएनएम अध्यक्ष, इनाम 2 लाख रुपए
- तुले कुडियम उर्फ मित्रा, पदनाम- भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्या/माटवाड़ा एलओएस सदस्या, इनाम 1 लाख रुपए
- बुधरी मड़कम उर्फ मुण्डरी, पदनाम- भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्या/मिरतुर एलओएस सदस्या, इनाम 1 लाख रुपए
- लालसाय बारसा उर्फ गंगू, पदनाम- आमदई एरिया कमेटी पार्टी सदस्य/डॉक्टर टीम सदस्य, इनाम 1 लाख रुपए
- लक्ष्मीनाथ ठाकुर उर्फ ललित, पदनाम- भैरमगढ़ एरिया कमेटी अन्तर्गत पार्टी सदस्य, इनाम 1 लाख रुपए
- जमली कोरसा, पदनाम- गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्या, इनाम 1 लाख रुपए
- सायबी वडडे, पदनाम- लंका आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, इनाम 1 लाख रुपए
- प्रमिला उईका, पदनाम - नेशनल पार्क एरिया कमेटी पार्टी सदस्या/सेण्ड्रा एलओएस सदस्या, इनाम 1 लाख रुपए
- सुदरू अवलम, पदनाम- पीड़िया आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/डॉक्टर टीम अध्यक्ष
- नंदा कुंजाम , पदनाम- पीड़िया आरपीसी जनताना सरकार सदस्य
- पोज्जा माड़वी उर्फ मुंचाल, पदनाम- पेद्दाकोरमा आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष
- गोपी कडियम, पदनाम- उतला आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष
- हुंगा लेकाम उर्फ रमेश, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष
- पीलू मिडियम उर्फ भीमा, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/कृषि शाखा अध्यक्ष
- मासो मड़कम उर्फ कारे, पदनाम- धरमा आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/जंगल शाखा सदस्य
- कमलेश कारम उर्फ गुडडी, पदनाम - गमपुर आरपीसी जनताना सरकार सदस्य
- हुंगा ओयाम उर्फ पिड़ता, पदनाम- पीड़िया आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य/ए सेक्शन कमाण्डर
- प्रमोद पोयाम, पदनाम- बिरियाभूमि आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- पीसो पोड़ियम, पदनाम - बिरियाभूमि आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- दशरू अवलम उर्फ फुलके दशरू, पदनाम- पीड़िया आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- दशरू पुनेम, पदनाम - पीड़िया आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- बचलू कर्मा, पदनाम- ताकीलोड़ आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- शशि कर्मा, पदनाम - ताकीलोड़ आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- सुरेश पुनेम, पदनाम-मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- भीमा माड़वी उर्फ रोड्डा, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य/बी सेक्शन कमाण्डर
- भूमा कुंजाम, पदनाम- गमपुर आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य/सी सेक्शन कमाण्डर
- मनकू कड़ती, पदनाम-मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- हुंगा माड़वी उर्फ पीटकूटा, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी डीएकेएएमएस सदस्य
- भामी सोढ़ी, पदनाम-मारूड़बाका आरपीसी डीएकेएएमएस सदस्य
- लच्छू मड़कम उर्फ दशरू, पदनाम- गमपुर आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- नंदू मुचाकी, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- हिड़ा मुचाकी, पदनाम- डोडीतुमनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य
- जिला ओयाम, पदनाम- पेद्दाजोजेर आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/न्याय शाखा उपाध्यक्ष
- राजकुमार कोरसा उर्फ राजू, पदनाम-बेलनार आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/डॉक्टर शाखा अध्यक्ष
- सोमू अवलम उर्फ टोरका, पदनाम- पीड़िया आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/संस्कृति शाखा अध्यक्ष
- सोमा ओयाम उर्फ कोया, पदनाम- पीड़िया आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/कृषि शाखा अध्यक्ष
- लिंगा माड़वी उर्फ गोरगा, पदनाम-मनकेली आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष/न्याय शाखा अध्यक्ष
- दुलगो माड़वी, पदनाम दुरधा आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/न्याय शाखा अध्यक्ष
- जोगा माड़वी, पदनाम-कोमटपल्ली आरपीसी जनताना सरकार सदस्य