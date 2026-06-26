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उत्तराखंड में फायर सीजन में स्वाहा हुए इतने हेक्टेयर जंगल, इन क्षेत्रों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

उत्तराखंड में इस बार फायर सीजन खासा राहत भरा रहा, लेकिन चारधाम क्षेत्रों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई. देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट

Uttarakhand Forest Fire
कैसा रहा फायर सीजन? (फाइल फोटो- Forest Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 5:51 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में इस बार भीषण गर्मी और पिछले सालों के वनाग्नि के रिकॉर्ड को देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि फायर सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा. माना जा रहा था कि बढ़ते तापमान और लंबे सूखे दौर के कारण जंगलों में आग की घटनाएं पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती हैं, लेकिन स बार फायर सीजन खासा राहत भरा रहा.

वन विभाग की बेहतर तैयारी, समय पर प्रतिक्रिया और मौसम के कुछ हद तक साथ देने के कारण इस बार का फायर सीजन अपेक्षाकृत राहत भरा साबित हुआ. हालांकि, इस राहत के बीच कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं, जिन्होंने विभाग के सामने एक नई चिंता खड़ी कर दी है और आने वाले सालों में इस पर गंभीर अध्ययन की जरूरत महसूस की जा रही है.

क्या होता है फायर सीजन?

उत्तराखंड में हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक की अवधि को फायर सीजन माना जाता है. यही वो समय होता है, जब जंगलों में सूखी पत्तियों की मात्रा बढ़ जाती है. तापमान ऊंचा रहता है और नमी का स्तर कम होने के कारण आग तेजी से फैलने की संभावना बनी रहती है. इसी वजह से इस दौरान वन विभाग सबसे ज्यादा सतर्क रहता है और जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम करता है.

इस बार वनाग्नि की कितनी घटनाएं आई सामने? इस साल फायर सीजन अब समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही वनाग्नि से जुड़े आंकड़े भी सामने आ गए हैं. प्रदेश के लिए राहत की बात ये है कि इस बार जंगलों में आग लगने की कुल 580 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 500.81 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. किसी भी वन क्षेत्र का आग की चपेट में आना चिंता का विषय होता है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार के आंकड़ों को काफी बेहतर माना जा रहा है.

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धू-धू कर जल रहे जंगल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार की ज्यादातर घटनाएं छोटे स्तर की थीं और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. यही वजह रही कि बड़ी संख्या में घटनाएं होने के बावजूद जंगलों को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा. यदि आग की घटनाओं का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज्यादा वनाग्नि की 412 घटनाएं गढ़वाल मंडल में दर्ज की गईं. जबकि, कुमाऊं मंडल में 113 घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा वन्यजीव क्षेत्रों और रिजर्व फॉरेस्ट में 55 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.

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आग से जले पेड़ (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कितने हेक्टेयर जंगल जले? क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो गढ़वाल मंडल में 363.37 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ. जबकि, कुमाऊं मंडल में 92.84 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आए. वही, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में 44.60 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ. कुल मिलाकर प्रदेश के लिए यह आंकड़े राहत देने वाले हैं. क्योंकि, बीते सालों में आग की घटनाओं और प्रभावित क्षेत्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा रहा है.

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आग में जल जाती हैं बहुमूल्य वन संपदा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वनाग्नि की घटनाओं में कमी के क्या रहे कारण? वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बेहतर प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग का सकारात्मक असर देखने को मिला. फायर वॉचरों की तैनाती, कंट्रोल रूम की सक्रियता, त्वरित प्रतिक्रिया दल और स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की भागीदारी ने आग की घटनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा कई क्षेत्रों में समय-समय पर हुई हल्की बारिश ने भी आग को फैलने से रोकने में मदद की.

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आग से बेशकीमती वन संपदा हो जाती है राख (फाइल फोटो- ETV Bharat)

चारधाम क्षेत्र में वनाग्नि की ज्यादा घटनाएं दर्ज: वहीं, इन राहत भरे आंकड़ों के बीच कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं, जिन्होंने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. विभाग के अनुसार इस बार सबसे ज्यादा आग की घटनाएं उन्हीं जिलों और क्षेत्रों में हुई हैं, जहां से चारधाम यात्रा गुजरती है या जहां चारधाम मौजूद हैं. यानी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिले इस बार वनाग्नि की घटनाओं के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे.

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जंगलों की आग से फैली धुंध (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"इस साल अत्यधिक गर्मी को देखते हुए आग की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन विभागीय तैयारियों और मौसम के सहयोग के कारण स्थिति नियंत्रण में रही. यह केवल वन विभाग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए राहत की बात है."- सुशांत पटनायक, मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा

सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र हुए प्रभावित: सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो बदरीनाथ और गोपेश्वर क्षेत्र सबसे ऊपर रहे. यहां कुल 108 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं और 55.94 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. इसके बाद केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में 52 घटनाएं दर्ज की गईं. जिनमें 40.85 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया.

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आग से जंगल स्वाहा (फाइल फोटो- Forest Department)

इसी तरह अलकनंदा सॉइल कंजर्वेशन डिवीजन गोपेश्वर क्षेत्र में 44 घटनाएं सामने आईं और यहां 39.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. पिथौरागढ़ में 43 घटनाएं दर्ज की गई. जिनमें 35.25 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ. जबकि, रुद्रप्रयाग में 40 घटनाओं के कारण 27.01 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया.

इसके बाद नंबर आया उत्तरकाशी का, जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम स्थित हैं. यहां कुल 37 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं और लगभग 29.85 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ. यदि इन आंकड़ों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है. प्रदेश में दर्ज कुल 580 वनाग्नि की घटनाओं में से 281 घटनाएं अकेले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में हुई हैं. यानी लगभग 50 फीसदी घटनाएं केवल उन्हीं जिलों में हुईं, जो सीधे तौर पर चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं.

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आग लगने के बाद उठता धुआं (फाइल फोटो- ETV Bharat)

90 फीसदी वनाग्नि की घटनाएं मानवीय गतिविधियों से जुड़ी: यही तथ्य वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है. इन क्षेत्रों में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में मानव गतिविधियां बढ़ जाती हैं. वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में लगभग 90 फीसदी वनाग्नि की घटनाएं किसी न किसी रूप में मानवीय गतिविधियों से जुड़ी होती हैं. कई बार लोग जानबूझकर आग लगाते हैं. जबकि, कई मामलों में लापरवाही या अनजाने में की गई छोटी गलतियां बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं.

ऐसे में यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की गतिविधियों का भी कुछ घटनाओं से संबंध हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और वन विभाग भी इसे केवल एक संभावित कारण के रूप में देख रहा है.

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जंगलों में लगी भीषण आग (फाइल फोटो- Forest Department)

आंकड़ों की विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी: फिलहाल, विभाग इन आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी में है. ताकि, ये समझा जा सके कि आखिर चारधाम क्षेत्रों में आग की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक क्यों हुईं? यदि इसके पीछे मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार पाई जाती हैं, तो आने वाले सालों में जागरूकता अभियान, निगरानी व्यवस्था और यात्रा मार्गों पर विशेष प्रबंधन जैसे उपायों पर काम किया जा सकता है.

इस बार का फायर सीजन उत्तराखंड के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन चारधाम क्षेत्रों से सामने आए आंकड़ों ने यह संकेत भी दे दिया है कि भविष्य की चुनौतियां अब केवल मौसम और तापमान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बढ़ती मानवीय गतिविधियों और पर्यटन के प्रभावों को भी वन प्रबंधन की रणनीति में शामिल करना होगा.

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