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DTC संभालेगी बसों की कमान, निजी चालकों की हड़ताल के बाद 500 संविदा चालकों की होगी तैनाती

डीटीसी में 500 संविदा चालकों की तैनाती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में सार्वजनिक बसों का संचालन मुख्य रूप से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट (डीओटी) के अधीन होता है. वर्तमान में राजधानी में कुल 6,629 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनसे रोजाना लगभग 41 लाख यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. हालांकि ये बसें क्लस्टर योजना के तहत निजी ऑपरेटरों की हैं, जिनके लिए चालकों की व्यवस्था अब तक निजी ऑपरेटर स्वयं करते थे. इन चालकों को न्यूनतम वेतन के तहत 862 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता था. लेकिन अब इन चालकों की व्यवस्था खुद डीटीसी करेगा.