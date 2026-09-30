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DTC संभालेगी बसों की कमान, निजी चालकों की हड़ताल के बाद 500 संविदा चालकों की होगी तैनाती

बसों के रखरखाव का काम भी ऑपरेटरों का ही होगा, लेकिन बस में चालक और परिचालक दोनों ही डीटीसी के होंगे. पढ़ें..

डीटीसी में 500 संविदा चालकों की तैनाती
डीटीसी में 500 संविदा चालकों की तैनाती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 7:29 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में सार्वजनिक बसों का संचालन मुख्य रूप से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट (डीओटी) के अधीन होता है. वर्तमान में राजधानी में कुल 6,629 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनसे रोजाना लगभग 41 लाख यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. हालांकि ये बसें क्लस्टर योजना के तहत निजी ऑपरेटरों की हैं, जिनके लिए चालकों की व्यवस्था अब तक निजी ऑपरेटर स्वयं करते थे. इन चालकों को न्यूनतम वेतन के तहत 862 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता था. लेकिन अब इन चालकों की व्यवस्था खुद डीटीसी करेगा.

हड़ताल और यात्रियों की परेशानी

वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गत 15 सितंबर से निजी चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी. इस हड़ताल के कारण दिल्ली की सड़कों से अचानक सैकड़ों बसें नदारद हो गईं, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थिति को संभालने के लिए डीटीसी ने अपने स्तर पर चालक भेजकर बसों का परिचालन शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी चालकों ने इसका कड़ा विरोध किया. इस दौरान कई जगहों पर बसों में तोड़फोड़ और चालकों के साथ अभद्रता जैसी घटनाएं भी सामने आईं.

हड़ताल के बाद 500 संविदा चालकों की तैनाती (ETV Bharat)

दिल्ली में बसों व चालकों से संबंधित आंकड़े

  1. दिल्ली में कुल बसें - 6,631
  2. प्रतिदिन बस में यात्रा करने वाले लोग - करीब 41 लाख
  3. नए डीटीसी संविदा चालक - 500
  4. डीटीसी के स्थायी चालक - 2,918
  5. संविदा पुरुष चालक - 4272
  6. संविदा महिला चालक - 75

डीटीसी का कड़ा कदम: हड़ताल व हिंसक प्रदर्शनों के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक सख्त और रणनीतिक कदम उठाया है. डीटीसी के आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल या काम छोड़ चुके करीब 500 निजी चालकों की जगह संविदा चालकों को ड्यूटी पर लगाया गया है. डीटीसी के अधीन काम करने वाले संविदा चालकों की विभिन्न डिपो में तैनाती कर दी गई है. इन चालकों को बुरारी डिपो, रोहिणी सेक्टर 37-I, रोहिणी सेक्टर 37-II, राजघाट 2A और गाजीपुर जैसे प्रमुख डिपो में भेजा गया है, जिससे बस सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल किया जा सके.

  • नया अनुबंध व्यवस्था और परिचालन मॉडल: डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, PMI/JBM जैसी निजी कंपनियों के साथ एक नया अनुबंध हुआ है. इस व्यवस्था के तहत.
  • बसें और मेंटेनेंस: बसें निजी ऑपरेटरों की रहेंगी. बसों के रखरखाव का काम भी ऑपरेटरों का ही होगा.
  • चालक और परिचालक: बस में चालक और परिचालक दोनों ही डीटीसी के होंगे. इससे पूरी बस और उसके परिचालन पर डीटीसी का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा.
  • भुगतान की प्रक्रिया: निजी ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस संचालन का चार्ज दिया जाएगा. हालांकि, चालकों का वेतन डीटीसी खुद देगी. यह राशि ऑपरेटरों के किलोमीटर चार्ज से काट ली जाएगी.

डीटीसी की भविष्य की योजना

डीटीसी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था का और विस्तार किया जाएगा, जिससे दिल्ली में चलने वाली सभी निजी ऑपरेटरों की बसों में डीटीसी के अपने चालक और परिचालक तैनात किए जा सकें. वर्तमान में डीटीसी के पास कुल 4272 पुरुष और 75 महिला संविदा चालक हैं. इसके अतिरिक्त डीटीसी के पास 2,918 स्थाई (पक्के) सरकारी चालक मौजूद हैं. इस नए कदम से न सिर्फ यात्रियों को निर्बाध बस सेवा मिलेगी, बल्कि हड़ताल जैसी स्थितियों से निपटने में भी मदद मिलेगी.

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