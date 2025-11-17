ETV Bharat / bharat

J-K: क्वार जलविद्युत परियोजना सुरंग के अंदर डंपर में लगी आग, 50 श्रमिकों को बचाया गया

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के अंतर्गत सुरंग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. जब सुरंग के अंदर एक वाहन में आग लग गई. हालांकि, सुरंग के अंदर काम कर रहे लगभग 50 श्रमिकों को बचा लिया गया. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे सुरंग के अंदर एक डंपर (लोड कैरियर) में आग लग गई, जिसके कारण मजदूर फंस गए.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, क्वार एचईपीपी के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. सुरंग के अंदर किसी भी श्रमिक को कोई चोट नहीं आई. वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया."

क्वार एचईपीपी एक नदी परियोजना है जिसका निर्माण चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर किया जा रहा है.