J-K: क्वार जलविद्युत परियोजना सुरंग के अंदर डंपर में लगी आग, 50 श्रमिकों को बचाया गया

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन क्वार जलविद्युत परियोजना की सुरंग के अंदर एक डंपर में आग लग गई. जिससे 50 मजदूर फंस गए थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर (File/IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 7:49 PM IST

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के अंतर्गत सुरंग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. जब सुरंग के अंदर एक वाहन में आग लग गई. हालांकि, सुरंग के अंदर काम कर रहे लगभग 50 श्रमिकों को बचा लिया गया. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे सुरंग के अंदर एक डंपर (लोड कैरियर) में आग लग गई, जिसके कारण मजदूर फंस गए.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, क्वार एचईपीपी के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. सुरंग के अंदर किसी भी श्रमिक को कोई चोट नहीं आई. वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया."

क्वार एचईपीपी एक नदी परियोजना है जिसका निर्माण चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर किया जा रहा है.

किश्तवाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित क्वार जलविद्युत परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में रखी थी. परियोजना में एक बड़ी सफलता जनवरी, 2024 में मिली जब चिनाब नदी का रुख मोड़ दिया गया, जिससे नीचे की ओर मुख्य बांध के निर्माण कार्य संभव हो पाया.

इस परियोजना में मुख्य रूप से 100 मीटर से अधिक लंबा कंक्रीट का गुरुत्व बांध शामिल है और इससे प्रति वर्ष लगभग 2000 मिलियन यूनिट (एमयू) ऊर्जा जलविद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है.

