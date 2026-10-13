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रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती मामला, वर्कर ने ऑडियो संदेश में बोला-'मेरे साथ आए 50 लोग मर गए'

सिरशु अशोक की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

निजामाबाद: तेलंगाना के रहने वाले जिन्हें नकली एजेंटों ने धोखा दिया, उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी और उन्हें रूसी सेना में सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया. वे हर दिन वहां अपनी जिंदगी संकट में बिता रहे हैं. यहां परिवार वाले इस बात से घबराए हुए हैं कि उन्हें कभी भी कोई बुरी खबर सुननी पड़ सकती है.

निजामाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के सिरशु अशोक ने रूस-यूक्रेन युद्ध में एक सैनिक के तौर पर जो भयानक हालात झेले. उन्हें रिकॉर्ड करके अपने सेल फोन पर भेज दिया, जिससे उनके परिवार वाले बहुत डर गए. धारपल्ली मंडल के मुनिपल्ली के भुक्या रविंदर और मेगावत प्रकाश के परिवार अपना दुख बता रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं.

बंसूवाड़ा का एक शख्स दस दिन पहले मर गया. यह बात उसके घरवालों को बताओ. मेरे साथ आए 50 लोग मर गए. अब हम सिर्फ दो लोग बचे हैं. उन्होंने मुझे बेड़ियों से बांध दिया. मेरे पैर में बहुत चोट लगी है लेकिन वे मुझे चलने पर मजबूर कर रहे हैं. हमें दस दिन पहले यहां पकड़ा गया था.' निजामाबाद जिले के रहने वाले सिरशु अशोक ने अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज भेजा. बंसुवाड़ा के अफजल खान की पत्नी जमीला बेगम ने दुख जताते हुए कहा कि उनके पति रूसी सेना में काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वह किस हाल में हैं. दस दिन पहले अफजल खान ने जमीला बेगम को एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वह बचेंगे या नहीं. इस बीच निजामाबाद जिले के सिरशु अशोक ने कहा कि लेटेस्ट वॉइस रिकॉर्डिंग में अफजल खान की मौत हो गई. यह जानने के बाद जमीला बेगम के परिवार में मातम छा गया. परिवार के सदस्य रो पड़े क्योंकि वे रूस में पैसे कमाने जाते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके.