रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती मामला, वर्कर ने ऑडियो संदेश में बोला-'मेरे साथ आए 50 लोग मर गए'
हैदराबाद में हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस पर पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला प्रकाश में आया.
Published : October 13, 2026 at 2:15 PM IST
निजामाबाद: तेलंगाना के रहने वाले जिन्हें नकली एजेंटों ने धोखा दिया, उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी और उन्हें रूसी सेना में सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया. वे हर दिन वहां अपनी जिंदगी संकट में बिता रहे हैं. यहां परिवार वाले इस बात से घबराए हुए हैं कि उन्हें कभी भी कोई बुरी खबर सुननी पड़ सकती है.
निजामाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के सिरशु अशोक ने रूस-यूक्रेन युद्ध में एक सैनिक के तौर पर जो भयानक हालात झेले. उन्हें रिकॉर्ड करके अपने सेल फोन पर भेज दिया, जिससे उनके परिवार वाले बहुत डर गए. धारपल्ली मंडल के मुनिपल्ली के भुक्या रविंदर और मेगावत प्रकाश के परिवार अपना दुख बता रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं.
बंसूवाड़ा का एक शख्स दस दिन पहले मर गया. यह बात उसके घरवालों को बताओ. मेरे साथ आए 50 लोग मर गए. अब हम सिर्फ दो लोग बचे हैं. उन्होंने मुझे बेड़ियों से बांध दिया. मेरे पैर में बहुत चोट लगी है लेकिन वे मुझे चलने पर मजबूर कर रहे हैं. हमें दस दिन पहले यहां पकड़ा गया था.' निजामाबाद जिले के रहने वाले सिरशु अशोक ने अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज भेजा.
बंसुवाड़ा के अफजल खान की पत्नी जमीला बेगम ने दुख जताते हुए कहा कि उनके पति रूसी सेना में काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वह किस हाल में हैं. दस दिन पहले अफजल खान ने जमीला बेगम को एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वह बचेंगे या नहीं. इस बीच निजामाबाद जिले के सिरशु अशोक ने कहा कि लेटेस्ट वॉइस रिकॉर्डिंग में अफजल खान की मौत हो गई. यह जानने के बाद जमीला बेगम के परिवार में मातम छा गया. परिवार के सदस्य रो पड़े क्योंकि वे रूस में पैसे कमाने जाते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके.
खबर है कि वहां के आर्मी अधिकारियों ने अभी तक निजामाबाद और कामारेड्डी जिलों के उन चार लोगों की रिहाई की अर्ज़ी पर सफाई नहीं दी है जो एजेंटों के झांसे में आकर रूसी सेना में शामिल हो गए थे. हाल ही में हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस पर पीड़ित परिवार के सदस्यों की शिकायत के आधार पर पता चला है कि अलग-अलग जिलों के 20 से ज़्यादा लोग रूसी सेना में शामिल हो गए.
पता चला है कि उनमें से 10 पहले ही अपने घर लौट चुके हैं, जबकि बाकी के बारे में केंद्रीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और रूसी अधिकारियों से बात हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक 51 भारतीय मारे जा चुके हैं, जबकि 47 देशों के लोग सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं. अनऑफिशियली, यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा होने की संभावना है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को जगित्याला शहरी मंडल के हसनाबाद गांव के वविला सुदर्शन गौड़ का शव घर लाने का इंतजाम करने का निर्देश दिया है. वविला की रूसी सेना के ड्रोन हमले में मौत हो गई थी. सुदर्शन गौड़ चार महीने पहले नौकरी के लिए यूक्रेन गए थे.
बदकिस्मती से 1 सितंबर को रूस के हमले में उनकी जान चली गई. मुख्यमंत्री ने कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण की शव लाने और मृतक के परिवार को 6 लाख रुपये देने की रिक्वेस्ट पर जवाब दिया. इस घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को सुदर्शन गौड़ की पत्नी भार्गवी को सीएम राहत कोष से 6 लाख रुपये देने का आदेश दिया.