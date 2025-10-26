ETV Bharat / bharat

अमेरिका से हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट, 16 करनाल, 14 कैथल के रहने वाले, डंकी रूट से गए थे USA

अमेरिका से हरियाणा के कुल 50 युवाओं को डिपोर्ट किया गया है. ये सभी डोंकी रूट से अमेरिका गए थे. इनमें 16 करनाल के हैं.

अमेरिका से हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 9:11 PM IST

करनाल/कैथल : अमेरिका में ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को खासी सख्ती बरत रही है. नतीजतन डोंकी रूट से अमेरिका जाने वाले हरियाणा के 50 युवाओं को यूएसए ने डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया है. इनमें से 16 युवा करनाल जिले के रहने वाले हैं, वहीं 14 युवक कैथल जिले के रहने वाले हैं.

अमेरिका से हरियाणा के कुल 50 युवक डिपोर्ट : डोंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस साल के शुरुआती समय में भी सैकड़ों लोगों को भारत भेजा गया था, वहीं अब फिर से अमेरिका ने हरियाणा के 50 युवकों को डिपोर्ट करके भारत भेज दिया है. आज ये सभी हरियाणा पहुंचे हैं और इन्हें परिवारजनों को सौंप दिया गया है.

करनाल के रहने वाले 16 युवक भी डिपोर्ट : करनाल के डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से 16 युवक करनाल के रहने वाले हैं, जो करनाल पहुंच चुके हैं. ये सभी अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं. उन्हें घर वालों को सौंप दिया गया है". जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस बारे में डीएसपी ने बताया कि "अभी सभी की इंक्वायरी की जाएगी, अभी तक हमने इंक्वायरी नहीं की है, आगे जैसे-जैसे जांच होगी तो सभी के रिकॉर्ड सामने आते जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कैसे अमेरिका पहुंचा था."

"लाखों रुपए बर्बाद ना करें" : हालांकि डीएसपी ने अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले लोगों को सलाह देते हुए कहा कि "वे इस प्रकार का काम ना करें जिसमें वे लाखों रुपए लगाकर बर्बाद हो जाते हैं और अमेरिका जाने का भी सपना पूरा नहीं होता". उन्होंने कहा कि "पुलिस के पास अभी तक किसी एजेंट को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है. शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी."

कैथल के 14 युवक भी डिपोर्ट : वहीं कैथल से अमेरिका गए 14 युवकों में से कई युवक कई-कई साल से अमेरिका में रह रहे थे, जबकि कई युवक कुछ महीने पहले ही वहां गए थे. इनमें से कई युवकों को अमेरिका में पकड़े जाने के बाद जेल में रखा गया था. सभी युवाओं की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. इन युवाओं में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने विदेश जाने के लिए घर-परिवार की जमीन तक बेच दी और कुछ ने कर्ज लेकर ये जोखिम भरा रास्ता चुना था.

परिजनों के हवाले किया गया : रविवार सुबह कैथल पुलिस टीम ने इन सभी युवाओं को दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव किया और उन्हें कैथल पुलिस लाइन लाया गया. यहां डीएसपी ललित यादव के नेतृत्व में सभी युवकों से बकायदा पूछताछ हुई और दस्तावेजों की जांच की गई. पूछताछ के दौरान तारागढ़ निवासी नरेश कुमार का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने पर उसे तुरंत हिरासत में भी ले लिया गया. जानकारी के अनुसार नरेश कुमार चेक बाउंस और एक्साइज एक्ट से संबंधित मामले में भगोड़ा चल रहा था, बाकी 13 युवकों का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जिन्हें पूछताछ के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया.

कैथल में कौन कहां का रहने वाला ? : डिपोर्ट किए गए युवकों में तारागढ़ निवासी नरेश कुमार, पीडल निवासी कर्ण, अग्रसेन कॉलोनी निवासी मुकेश, कैथल निवासी ऋतिक, जडोला निवासी सुखबीर सिंह, हाबड़ी निवासी अमित व दमनप्रीत, बुच्ची निवासी अभिषेक, बात्ता निवासी मोहित, पबनावा निवासी अशोक कुमार, सेरधा निवासी आशीष, सिसला निवासी प्रभात तथा ढांड निवासी सतनाम सिंह शामिल हैं.

"डंकी रूट से गए थे अमेरिका" : डीएसपी ललित यादव ने बताया कि "सभी युवक डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में घुसे थे, जिसे अमेरिका की सरकार ने अवैध मानते हुए उन्हें वापस भेज दिया. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी युवक ने उन एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से विदेश भेजा था. यदि कोई शिकायत करता है तो पुलिस उसी अनुसार कार्रवाई करेगी. युवाओं ने कहा कि वे पहले परिवार से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही आगे का निर्णय लेंगे."

फरवरी में 18 युवक हुए थे डिपोर्ट : गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी माह में भी कैथल जिले के करीब 18 युवकों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था. इसके बावजूद जिले में डंकी रूट का जाल सक्रिय है और कई युवा लालच में ये जोखिम उठाते जा रहे हैं. डिपोर्ट हुए एक युवक ने बताया कि 3 नवंबर को एक और विमान भारत आने वाला है, जिसमें कैथल और आस-पास क्षेत्रों के कई अन्य युवकों के भी डिपोर्ट होने की संभावना है.

ये ख़बर अपडेट की जा रही है...

