ओडिशा : जंगल में रात भर पिता के शव और बेहोश मां की रखवाली करता रहा 5 साल का मासूम

ओडिशा के देवगढ़ में पांच साल का बच्चा पूरी रात जंगल में अपने मृत पिता और बेसुध मां की देखभाल करता रहा.

The unconscious woman was admitted to the hospital
बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया (प्रतीकात्मक फोटो- file photo ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
भुवनेश्वर : ओडिशा के देवगढ़ जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इसमें एक पांच साल का बच्चा हाड़ कंपा देने वाली ठंड में पूरी रात जंगल में अपने मृत पिता और बेहोश मां के पास बैठकर उनकी रखवाली करता रहा. वह डर से भागा नहीं, बल्कि जमीन पर बेसुध पड़े अपने माता-पिता की रखवाली करता रहा तथा उन्हें सहलाता रहा ताकि वे जग जाएं. रविवार की सुबह वह लोगों से मदद मांगने के लिए जंगल से बाहर आया.

बताया जाता है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चा जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता दिखा. पीटीआई के मुताबिक इस संबंध में पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता-पिता दुष्मंत माझी और रिंकी माझी (कुंधईगोला पुलिस थाने के तहत जियानंतपाली गांव के निवासी) ने बाइक से घर लौटने के दौरान घरेलू विवाद पर कीटनाशक पी लिया था.

पुलिस के मुताबिक बाइक सड़क के किनारे खड़ी करने के बाद दंपती, बच्चे के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल चलकर जंगल के अंदर चले गए. जंगल के अंदर ही तीनों के जहरीला पदार्थ खाने का संदेह है.

देवगढ़ के एएसपी ने दी जानकारी
वहीं देवगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज चोपदार के अनुसार दुष्मंत की एक घंटे के अंदर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गईं. जबकि उनका बेटा उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखता रहा. साथ ही लड़के ने पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली की और सूर्योदय के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.

दादा-दादी को सौंप दिया गया बच्चा
उन्होंने ने कहा कि बाद में पड़ोसी अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान रिंकी ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन बच्चा बच गया. हालांकि, बच्चे को भी उसके माता-पिता ने कीटनाशक दिया था.

एएसपी ने कहा, ‘‘बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है और प्रारंभिक इलाज के बाद उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया गया है. एएसपी धीरज चोपदार ने बताया कि जांच जारी है कि आखिर बाइक पर सफर के दौरान उनके पास कीटनाशक कहां से आया और विवाद की असली वजह क्या थी.

संपादक की पसंद

