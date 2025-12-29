ETV Bharat / bharat

ओडिशा : जंगल में रात भर पिता के शव और बेहोश मां की रखवाली करता रहा 5 साल का मासूम

भुवनेश्वर : ओडिशा के देवगढ़ जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इसमें एक पांच साल का बच्चा हाड़ कंपा देने वाली ठंड में पूरी रात जंगल में अपने मृत पिता और बेहोश मां के पास बैठकर उनकी रखवाली करता रहा. वह डर से भागा नहीं, बल्कि जमीन पर बेसुध पड़े अपने माता-पिता की रखवाली करता रहा तथा उन्हें सहलाता रहा ताकि वे जग जाएं. रविवार की सुबह वह लोगों से मदद मांगने के लिए जंगल से बाहर आया.

बताया जाता है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चा जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता दिखा. पीटीआई के मुताबिक इस संबंध में पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता-पिता दुष्मंत माझी और रिंकी माझी (कुंधईगोला पुलिस थाने के तहत जियानंतपाली गांव के निवासी) ने बाइक से घर लौटने के दौरान घरेलू विवाद पर कीटनाशक पी लिया था.

पुलिस के मुताबिक बाइक सड़क के किनारे खड़ी करने के बाद दंपती, बच्चे के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल चलकर जंगल के अंदर चले गए. जंगल के अंदर ही तीनों के जहरीला पदार्थ खाने का संदेह है.

देवगढ़ के एएसपी ने दी जानकारी

वहीं देवगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज चोपदार के अनुसार दुष्मंत की एक घंटे के अंदर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गईं. जबकि उनका बेटा उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखता रहा. साथ ही लड़के ने पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली की और सूर्योदय के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.