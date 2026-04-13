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हाई कोर्ट ने NDPS मामले में जमानत याचिका खारिज की, कहा, ट्रायल 'मैकेनिकल तरीके से' टाला गया

जस्टिस राजेश ओसवाल ने मामले में अफरोज अहमद शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने सुनवाई में देरी की आलोचना की.

5 years in jail final arguments delayed jk high court says trial was deferred mechanically
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 13, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट की आलोचना की है, जिसने एक एनडीपीएस मामले में कार्यवाही को 'मैकेनिकल' तरीके से टाल दिया, जो पहले ही अंतिम बहस के चरण पर पहुंच चुका था.

हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सोचे-समझे न्यायिक आदेश के ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता. अपने 10 पन्नों के फैसले में, जम्मू के जस्टिस राजेश ओसवाल ने कमर्शियल क्वांटिटी में चरस रिकवरी केस में अफरोज अहमद शेख की बेल अर्जी खारिज कर दी.

इस बीच, जस्टिस ओसवाल ने साफ किया कि असली मुद्दा सिर्फ हिरासत नहीं था, बल्कि यह था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने एक सह अभियुक्त के खिलाफ पूरक शिकायत दाखिल होने के बाद मुख्य ट्रायल को कानूनी तौर पर टाल दिया था.

कोर्ट ने कहा, "...जानकार ट्रायल कोर्ट ने बिना औपचारिक रूप से यह तय किए कि कार्यवाही को टालना कानूनी तौर पर सही था या नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ केस को मैकेनिकल (यांत्रिक) तरीके से टाल दिया." यह मामला 2020 में याचिकाकर्ता से 5.4 किलोग्राम चरस जब्त होने से शुरू हुआ, जब वह कथित तौर पर अनंतनाग (कश्मीर) से जम्मू के रास्ते सूरत (गुजरात) जा रहा था. क्योंकि यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल कैटेगरी में आती है. इसलिए धारा 37 के तहत जमानत पर सख्त रोक लगी.

आरोपी ने मुख्य रूप से लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मांगी थी, यह तर्क देते हुए कि उसने लगभग पांच साल हिरासत में बिताए थे और अभियोजन पक्ष ने लगभग पूरा समय सिर्फ छह गवाहों से पूछताछ करने में लगा दिया था. उनके खिलाफ ट्रायल असल में खत्म हो चुका था, सरकारी वकील के सबूत बंद हो चुके थे और उनका बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था.

केस को अंतिम बहस के लिए सूचिबद्ध किया गया था, जब सरकारी वकील ने ट्रायल कोर्ट को सह-आरोपी गुलाम मोहिउद्दीन शाह के खिलाफ एक पूरक शिकायत के बारे में बताया. इसके बाद मुख्य केस में अंतिम बहस रोक दी गई.

कोर्ट को यह मामला टालना परेशान करने वाला लगा. अदालत ने कहा, "इस कोर्ट का मानना ​​है कि कार्रवाई टालने का फैसला बिना सोचे-समझे, बिना सोचे-समझे लिया गया था." जस्टिस ओसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई और आरोपी भी आता है, तो कोर्ट को पहले यह तय करना होगा कि नए आरोपी को संयुक्त परीक्षण का सामना करना चाहिए या अलग ट्रायल का.

अदालत ने कहा कि, अगर अलग ट्रायल मुमकिन है, तो मुख्य मामले को रोकने का कोई कारण नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट को मुख्य मामले में आगे बढ़ने और कानून के हिसाब से उस पर फैसला सुनाने से रोकने वाली कोई कानूनी रुकावट नहीं है. इन जरूरी बातों के बावजूद, हाई कोर्ट ने इस चरण पर जमानत नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि चूंकि उसे पहले ही टालने में गलती मिल चुकी है और उसने ट्रायल कोर्ट को उस मुद्दे पर फिर से सोचने का निर्देश दिया है, इसलिए अभी तुरंत जमानत देना सही नहीं है.

इसके बजाय, कोर्ट ने टाइमलाइन पास कर दी. अदालत ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट को 15 दिनों के अंदर फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई अलग से जारी रहनी चाहिए या नहीं. उसे 30 दिनों के अंदर को-आरोपी के खिलाफ पूरक शिकायतमें चार्ज या डिस्चार्ज का भी फैसला करना होगा."

कोर्ट ने आगे याचिकाकर्ता के अधिकारों की भी रक्षा करते हुए कहा कि "अगर ट्रायल कोर्ट अभी भी मुख्य कार्रवाई को टालना चाहता है, तो वह नई बेल याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र रहेगा." हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी याद दिलाया कि जहां बेल पर बहुत ज्यादा रोक है और सजा गंभीर है, वहां ट्रायल में तेजी जरूरी नहीं है. जस्टिस ओसवाल ने कहा, "एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में, अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह पक्का करें कि कार्रवाई बहुत तेजी से पूरी हो."

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