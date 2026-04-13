ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट ने NDPS मामले में जमानत याचिका खारिज की, कहा, ट्रायल 'मैकेनिकल तरीके से' टाला गया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट की आलोचना की है, जिसने एक एनडीपीएस मामले में कार्यवाही को 'मैकेनिकल' तरीके से टाल दिया, जो पहले ही अंतिम बहस के चरण पर पहुंच चुका था. हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सोचे-समझे न्यायिक आदेश के ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता. अपने 10 पन्नों के फैसले में, जम्मू के जस्टिस राजेश ओसवाल ने कमर्शियल क्वांटिटी में चरस रिकवरी केस में अफरोज अहमद शेख की बेल अर्जी खारिज कर दी. इस बीच, जस्टिस ओसवाल ने साफ किया कि असली मुद्दा सिर्फ हिरासत नहीं था, बल्कि यह था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने एक सह अभियुक्त के खिलाफ पूरक शिकायत दाखिल होने के बाद मुख्य ट्रायल को कानूनी तौर पर टाल दिया था. कोर्ट ने कहा, "...जानकार ट्रायल कोर्ट ने बिना औपचारिक रूप से यह तय किए कि कार्यवाही को टालना कानूनी तौर पर सही था या नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ केस को मैकेनिकल (यांत्रिक) तरीके से टाल दिया." यह मामला 2020 में याचिकाकर्ता से 5.4 किलोग्राम चरस जब्त होने से शुरू हुआ, जब वह कथित तौर पर अनंतनाग (कश्मीर) से जम्मू के रास्ते सूरत (गुजरात) जा रहा था. क्योंकि यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल कैटेगरी में आती है. इसलिए धारा 37 के तहत जमानत पर सख्त रोक लगी. आरोपी ने मुख्य रूप से लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मांगी थी, यह तर्क देते हुए कि उसने लगभग पांच साल हिरासत में बिताए थे और अभियोजन पक्ष ने लगभग पूरा समय सिर्फ छह गवाहों से पूछताछ करने में लगा दिया था. उनके खिलाफ ट्रायल असल में खत्म हो चुका था, सरकारी वकील के सबूत बंद हो चुके थे और उनका बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था. केस को अंतिम बहस के लिए सूचिबद्ध किया गया था, जब सरकारी वकील ने ट्रायल कोर्ट को सह-आरोपी गुलाम मोहिउद्दीन शाह के खिलाफ एक पूरक शिकायत के बारे में बताया. इसके बाद मुख्य केस में अंतिम बहस रोक दी गई.