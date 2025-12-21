ETV Bharat / bharat

गुजरात: अमरेली में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों में दहशत

गुजरात: अमरेली में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों में दहशत ( Getty Images )

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के धारी तालुका में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई. बताया गया है कि गोपालग्राम में एक खेत में मजदूर अपने बच्चे के साथ काम कर रहा था, तभी झाड़ियों से एक तेंदुआ निकला और पांच साल के बच्चे को उठा ले गया. लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनकर तेंदुआ बच्चे को छोड़ कर भाग गया. उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक बच्चे की पहचान दाहोद जिले के रहने वाले साहिल राकेशभाई कटारा के रूप में हुई है. बच्चे की मौत के बाद आसपास के किसानों और मजदूरों में डर और दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की. रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारी (ETV Bharat) धारी गिर ईस्ट डिवीजन के सहायक वन संरक्षक (ACF) प्रताप चंदू ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे, एक तेंदुए ने यहां एक अरहर के खेत से साहिल नाम के बच्चे को पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया. घायल बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.