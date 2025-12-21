ETV Bharat / bharat

गुजरात: अमरेली में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों में दहशत

गुजरात के अमरेली में तेंदुए के हमलों की घटनाएं बढ़ने से ग्रामीणों में काफी चिंता है.

five-year-old boy killed in leopard attack in Amreli Gujarat
गुजरात: अमरेली में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों में दहशत
ETV Bharat Hindi Team

December 21, 2025

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के धारी तालुका में तेंदुए के हमले में 5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई. बताया गया है कि गोपालग्राम में एक खेत में मजदूर अपने बच्चे के साथ काम कर रहा था, तभी झाड़ियों से एक तेंदुआ निकला और पांच साल के बच्चे को उठा ले गया. लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनकर तेंदुआ बच्चे को छोड़ कर भाग गया. उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक बच्चे की पहचान दाहोद जिले के रहने वाले साहिल राकेशभाई कटारा के रूप में हुई है. बच्चे की मौत के बाद आसपास के किसानों और मजदूरों में डर और दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की.

रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारी
रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

धारी गिर ईस्ट डिवीजन के सहायक वन संरक्षक (ACF) प्रताप चंदू ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे, एक तेंदुए ने यहां एक अरहर के खेत से साहिल नाम के बच्चे को पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया. घायल बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए क्षेत्र में तीन पिंजरे लगाए गए हैं और स्टाफ तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं.

तेंदुए ने एक साल की बच्ची पर किया था हमला
इससे पहले, 28 नवंबर 20225 को धारी तालुका के त्र्यंबकपुर गांव में पुरुषोत्तम भाई मोरी नाम के एक व्यक्ति के खेत में रहने वाले एक प्रवासी मजदूर परिवार की बच्ची को एक तेंदुआ उठा ले गया था. बच्ची की मां खाना बना रही थी और एक साल की बच्ची रिंकू अपनी मां के पास बैठी थी. इसी बीच अचानक तेंदुआ आया और इससे पहले कि खाना बना रही मां कुछ सोच पाती, तेंदुआ बच्ची को लेकर भाग गया. मां बेलन लेकर उसके पीछे भागी, और आस-पास के लोग भी तेंदुआ के पीछे दौड़े और तेंदुआ बच्ची को खेत से 300 मीटर दूर छोड़कर भाग गया.

अमरेली जिले में पिछले कुछ वर्षों में जंगली जानवरों, खासकर तेंदुए के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी चिंता है.

