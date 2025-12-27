रंजिश के चलते 5 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
आपसी रंजिश के चलते दो लोगों ने एक 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया. पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है.
December 27, 2025
कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उन दोनों पर आरोप है कि, बदला लेने के इरादे से एक उत्तर भारतीय मजदूर के बेटे को किडनैप कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई.
जांच के दौरान पता चला कि असम के रहने वाले 29 साल के इमरान उर्फ अब्दुल हक और उनकी पत्नी परवीन और उनका 5 साल का बेटा हुमायूं पिछले एक साल से कोयंबटूर जिले के अन्नूर के पास ओरैकलपालयम में रहते हैं. वे यहां एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं.
खबर के मुताबिक, बच्चा 25 दिसंबर को अचानक फैक्ट्री के रहने की जगह से गायब हो गया. उसके बाद अनजान लोगों ने इमरान के मोबाइल फोन पर संपर्क किया. अनजान लोगों ने फोन पर मजदूर इमरान से कहा कि, उन लोगों ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है. आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने की एवज में फिरौती की दो लाख रुपये की मांग की.
इमरान ने अपने बेटे की किडनैप होने की शिकायत अन्नूर पुलिस थाने में जाकर की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर फोन नंबर की जांच शुरू की. पुलिस को फोन सिग्नल केरल के पलक्कड़ जिले में मिला. पुलिस की टीम पलक्कड़ गई और वहां छिपे दो नॉर्थ इंडियन लड़कों को अरेस्ट किया और अपहृत लड़के को सुरक्षित बचा लिया.
पुलिस ने जांच में पता लगाया कि, अपहरण के मामले में सुलेमान अली और अनवर अली को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों असम के रहने वाले हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते थे. पुलिस को यह भी पता चला है कि, यह भी पता चला कि असम के ही सोरिफुल नाम के एक आदमी ने उन्हें नौकरी दिलाने में बिचौलिए का काम किया था.
लेकिन, सोरिफुल ने फैक्ट्री से उन्हें मिलने वाली सैलरी में हेराफेरी कर ली थी. इससे गुस्सा होकर, दोनों लोगों ने सोरिफुल से बदला लेने के इरादे से सोरिफुल के रिश्तेदार इमरान के बेटे को किडनैप कर लिया. अपहरण और फिरैती की रकम की डिमांड करने के आरोप में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और वहां से कोयंबटूर सेंट्रल जेल भेज दिया.
