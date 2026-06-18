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5 साल की आन्या..500 गेंद रोज खेलना, पिता बोले- 'वैभव सूर्यवंशी बनाने के लिए नहीं करा रहे प्रैक्टिस'

'बेटी होगी तो क्रिकेटर बनाऊंगा' : आन्या के पिता चंदन सिंह कहते हैं कि उन्होंने बेटी के जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि यदि बेटी होगी तो उसे क्रिकेटर बनाएंगे. उनका दावा है कि ढ़ाई से तीन साल की उम्र में ही उन्होंने आन्या के हाथ में बल्ला थमा दिया था. शुरुआती आठ महीनों तक केवल शैडो प्रैक्टिस कराई गई ताकि उसकी तकनीक मजबूत हो सके. अब उसे आधुनिक क्रिकेट की जरूरतों के अनुसार आक्रामक बल्लेबाजी सिखाई जा रही है. उसके पास इंग्लिश पिल्लों से लेकर कई महंगे बैट का कलेक्शन मौजूद है.

"मैं हरदिन 500 गेंदों से प्रैक्टिस करती हूं. हर तरह की बॉल से खेलती हूं. मुझे हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी बहुत पसंद है. मैं भी आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहती हूं और एक दिन भारत के लिए खेलना चाहती हूं." - आन्या सिंह, 5 साल की नन्ही क्रिकेटर

हर दिन 500 गेंदों पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस : आन्या बताती है कि वह प्रतिदिन कम से कम 500 गेंद खेलती है. उसके पास 200 से अधिक गेंदों का संग्रह है, जिनमें टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, सिंथेटिक बॉल और लेदर बॉल शामिल हैं. स्कूल से लौटने के बाद वह दोबारा नेट में उतर जाती है. दोपहर में पिता गेंदबाजी करते हैं, जबकि शाम को अकादमी से प्रशिक्षक आकर उसे अभ्यास कराते हैं. क्रिकेट के प्रति उसका जुनून ऐसा है कि वह किसी जन्मदिन पार्टी, शादी समारोह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी नहीं जाती.

हरमनप्रीत कौर आन्या की पसंद : ईटीवी भारत से बातचीत में आन्या ने बताया कि उसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा पसंद हैं. उनके बल्लेबाजी करने का अंदाज उसे प्रेरित करता है. आन्या कहती हैं कि उसे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. वह रोज सुबह करीब साढ़े पांच बजे उठ जाती है. इसके बाद उसका क्रिकेट शेड्यूल शुरू हो जाता है. सुबह अकादमी में प्रशिक्षण, दिन में स्कूल और शाम को फिर घर की छत पर घंटों अभ्यास. पिछले दो वर्षों से उसकी जिंदगी इसी अनुशासन के साथ चल रही है.

घर की छत को बनाया मिनी स्टेडियम : पटना के अनीसाबाद स्थित आन्या का तीन मंजिला घर अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि दूर से देखने पर एक क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र जैसा नजर आता है. छत पर विशेष प्रैक्टिस पिच तैयार की गई है, चारों तरफ नेट लगाए गए हैं और गर्मी से राहत दिलाने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर तथा स्टैंड फैन की व्यवस्था की गई है. स्प्रिंकलर से निकलने वाला पानी फव्वारे की तरह वातावरण को ठंडा रखता है, जिससे तेज धूप और उमस के बावजूद आन्या का अभ्यास प्रभावित नहीं होता.

5 साल की उम्र में बड़े सपने : उम्र महज पांच साल, लेकिन क्रिकेट के प्रति उसका समर्पण किसी पेशेवर खिलाड़ी से कम नहीं है. सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होने वाला उसका क्रिकेट सफर रात तक चलता है. हर दिन करीब 500 गेंद खेलना, 6 से 7 घंटे अभ्यास करना और मौसम की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. आन्या की इस यात्रा में उसके सबसे बड़े साथी उसके पिता चंदन सिंह हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए घर की छत को ही मिनी क्रिकेट स्टेडियम में बदल दिया है.

पटना : जब अधिकांश बच्चे खिलौनों और मोबाइल गेम्स में व्यस्त रहते हैं, तब पटना के अनीसाबाद की पांच वर्षीय आन्या सिंह बल्ला और गेंद के साथ अपने भविष्य को गढ़ रही है. महज पांच साल की उम्र में उसका क्रिकेट के प्रति समर्पण और अनुशासन बड़े खिलाड़ियों को भी प्रेरित कर सकता है. रोजाना 500 से अधिक गेंदों का सामना करने वाली आन्या का सपना है कि एक दिन वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ब्लू जर्सी पहनें.

5 साल की नन्ही क्रिकेटर आन्या सिंह (ETV Bharat)

जुगाड़ से छत पर दे रहे ट्रेनिंग : चंदन सिंह ने बेटी की ताकत और स्ट्रोक प्ले को बेहतर बनाने के लिए छत पर कार के पुराने टायर भी रखे हैं. आन्या उन पर बल्ले से प्रहार कर अपने हाथों की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास करती है. इसके अलावा उसके लिए विशेष आकार के बैट उपलब्ध कराए गए हैं. चूंकि उसकी उम्र कम है, इसलिए उसके हाथ के अनुसार विकेटकीपिंग ग्लव्स आसानी से नहीं मिलते. बावजूद इसके उसे भविष्य में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में तैयार किया जा रहा है.

''रात के 12 बज रहे हों या 1 बज रहे हों, आन्या को अगर कहा जाए चलो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है तो वह झट से पैड पहनकर और हाथों में बल्ला लेकर तैयार हो जाती है.''- चंदन सिंह, आन्या के पिता

5 साल की नन्ही क्रिकेटर आन्या सिंह (ETV Bharat)

पिता का तप, बेटी की साधना : चंदन सिंह का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे परिवार की उतनी ही बड़ी भूमिका होती है जितनी खुद खिलाड़ी की. वह कहते हैं कि आज हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा वैभव सूर्यवंशी बने, लेकिन उससे पहले उसे संजीव सूर्यवंशी जैसा पिता बनना होगा. सिर्फ सपना देखने से खिलाड़ी नहीं बनते, उसके लिए वर्षों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है. बच्चे को सुबह जगाना, अकादमी ले जाना, वापस लाना और फिर घर पर अभ्यास कराना भी एक तपस्या है. कुछ लोग शुरू करते हैं और फिर थक जाते हैं लेकिन यह दिनचर्या लगातार वर्षों तक अपनानी पड़ती है, तब जाकर सफलता मिलती है.

''मैं खुद रोज करीब 200 से 250 गेंद आन्या को फेंकता हूं, जबकि एक प्रशिक्षक लगभग 300 गेंदों का अभ्यास कराता है. इस तरह आन्या प्रतिदिन 500 से अधिक गेंदों का सामना करती है. यदि अकादमी में कोई विशेष प्रशिक्षण सत्र होता है तो कई बार वह स्कूल भी नहीं जाती. अभी उसकी उम्र केवल पांच साल है और अगले दस वर्षों तक इसी तरह निरंतर अभ्यास कराना होगा.''- चंदन सिंह, आन्या के पिता

चंदन सिंह बताते हैं कि उनकी अपनी एक दुकान है और वह बिजनेस करते हैं. लेकिन सारा पैसा बेटी के प्रैक्टिस पर खर्च करते हैं. वह अपनी बेटी को एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर के रूप में देखना चाहते हैं. पढ़ाई को लेकर भी चंदन सिंह का नजरिया अलग है. उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से साफ कह रखा है कि आन्या के लिए क्रिकेट प्राथमिकता है और पढ़ाई बाद में है.

छत पर मिनी स्टेडियम और फुहारे की व्यवस्था (ETV Bharat)

''बेटी से सिर्फ इतना अपेक्षित है कि वह परीक्षा में पास हो जाए, लेकिन क्रिकेट में उत्कृष्टता हासिल करे. एक बार होमवर्क पूरा नहीं होने पर स्कूल में आन्या को डांट और सजा मिली थी. इसके बाद स्कूल जाकर शिक्षकों और प्रबंधन से बातचीत की और बेटी पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव नहीं बनाने का अनुरोध किया. बेटी के क्रिकेट स्किल को देखकर टीचर्स भी अब उस पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते हैं. अभी वह पहली कक्षा में गई है.''- चंदन सिंह, आन्या के पिता

प्रैक्टिस ही उसकी लाइफ का हिस्सा : आन्या की जिंदगी एक सामान्य पांच साल की बच्ची से बिल्कुल अलग है. उसके दिन की शुरुआत सुबह साढ़े पांच बजे से हो जाती है. स्कूल की शिफ्ट के अनुसार उसका पूरा शेड्यूल तय होता है. अगर मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल है तो पहले स्कूल और फिर क्रिकेट अकादमी, जबकि डे शिफ्ट होने पर सुबह अकादमी में प्रैक्टिस और फिर स्कूल. स्कूल से लौटने के बाद कुछ देर आराम और फिर घर की छत पर नेट में घंटों बल्लेबाजी का अभ्यास. रात सात बजे से लेकर करीब दस बजे तक उसका नियमित प्रशिक्षण चलता है.

'नहीं रुकनी चाहिए आन्या की प्रैक्टिस' : क्रिकेट के प्रति उसका समर्पण इतना अधिक है कि परिवार ने उसके लिए लगभग सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है. चाहे किसी रिश्तेदार की शादी हो, जन्मदिन की पार्टी हो या कोई अन्य समारोह, आन्या आमतौर पर उसमें शामिल नहीं होती. उसके पिता का मानना है कि क्रिकेट में निरंतरता सबसे बड़ा मंत्र है और एक दिन का अभ्यास छूटने से कई दिनों की लय प्रभावित हो सकती है. यही वजह है कि छुट्टी, त्योहार और समारोह से अधिक प्राथमिकता उसके लिए क्रिकेट अभ्यास को दी जाती है.

5 साल की नन्ही क्रिकेटर आन्या सिंह (ETV Bharat)

आन्या का बल्ला बनेगा बिहार की पहचान : आज जब महिला क्रिकेट का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं, तब अनीसाबाद की यह नन्हीं क्रिकेटर भी बड़े सपने देख रही है. पांच साल की उम्र में जिस अनुशासन, मेहनत और समर्पण के साथ आन्या मैदान में पसीना बहा रही है, वह बताता है कि उसके सपनों की पारी अभी शुरू हुई है. आने वाले वर्षों में यह नन्हा बल्ला बिहार क्रिकेट की नई पहचान बनेगा या नहीं, यह भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल उसकी मेहनत और उसके पिता की तपस्या आसपास के लोगों को जरूर प्रेरित कर रही है.

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