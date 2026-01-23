ETV Bharat / bharat

हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 सैलानी, वीडियो वायरल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीती देर रात और आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. जिला कुल्लू में भी आज, शुक्रवार को सुबह से ही भारी बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी है. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार पर बर्फबारी हो रही है. उपमंडल बंजार की बात करें तो यहां पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते बंजार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत के पास रघुपुर कैंप में पांच सैलानी फंस गए हैं. जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए पुलिस रवाना हो गई है.

जलोड़ी जोत के पास रघुपुर कैंप में पांच सैलानी एक कैंप में ठहरे हुए हैं और भारी बर्फबारी के बीच उन्होंने सोशल मीडिया में भी एक वीडियो पोस्ट किया है. सोशल मीडिया में जारी वीडियो के अनुसार सैलानियों का कहना है कि वह पांच लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही है. जिसके चलते अब उनके कैंप के अंदर भी बर्फ आ रही है. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए.

बंजार पुलिस रेस्क्यू के लिए रवाना

वहीं, मामले की सूचना मिलते ही बंजार पुलिस की टीम भी मौके की ओर रवाना हो गई है और जल्द ही सभी सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा. स्थानीय कैंप संचालक सुनील कुमार ने बताया कि 5 सैलानी कैंप में ठहरे हुए हैं और वह पांचों पूरी तरह से सुरक्षित हैं. सुबह से ही यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है. ऐसे में सभी सैलानियों को जल्द ही बंजार पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

बंजार में भारी बर्फबारी जारी (ETV Bharat)