हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 सैलानी, वीडियो वायरल

हिमाचल में आज भारी बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते 5 सैलानी एक कैंप में फंस गए हैं.

5 tourists stranded in Banjar Kullu
भारी बर्फबारी के बीच फंसे सैलानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 1:28 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 2:01 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीती देर रात और आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. जिला कुल्लू में भी आज, शुक्रवार को सुबह से ही भारी बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी है. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार पर बर्फबारी हो रही है. उपमंडल बंजार की बात करें तो यहां पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते बंजार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत के पास रघुपुर कैंप में पांच सैलानी फंस गए हैं. जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए पुलिस रवाना हो गई है.

बर्फबारी के बीच फंसे सैलानी, मदद की लगाई गुहार (Viral)

सैलानियों ने वीडियो जारी कर मांगी मदद

जलोड़ी जोत के पास रघुपुर कैंप में पांच सैलानी एक कैंप में ठहरे हुए हैं और भारी बर्फबारी के बीच उन्होंने सोशल मीडिया में भी एक वीडियो पोस्ट किया है. सोशल मीडिया में जारी वीडियो के अनुसार सैलानियों का कहना है कि वह पांच लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही है. जिसके चलते अब उनके कैंप के अंदर भी बर्फ आ रही है. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए.

बंजार पुलिस रेस्क्यू के लिए रवाना

वहीं, मामले की सूचना मिलते ही बंजार पुलिस की टीम भी मौके की ओर रवाना हो गई है और जल्द ही सभी सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा. स्थानीय कैंप संचालक सुनील कुमार ने बताया कि 5 सैलानी कैंप में ठहरे हुए हैं और वह पांचों पूरी तरह से सुरक्षित हैं. सुबह से ही यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है. ऐसे में सभी सैलानियों को जल्द ही बंजार पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

बंजार में भारी बर्फबारी जारी (ETV Bharat)

"बंजार पुलिस मौके की ओर रवाना हो गई है.अब जल्द ही सभी सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा. स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका को देखकर भी सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरे. आवश्यक होने पर ही वह सफर करें." - मदनलाल कौशल, एसपी कुल्लू

Last Updated : January 23, 2026 at 2:01 PM IST

संपादक की पसंद

