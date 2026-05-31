ETV Bharat / bharat

5 साल के बच्चे को बचाने में पांच लोग डूबे, एक शव बरामद, आंध्र प्रदेश की तुंगभद्रा नदी में बड़ा हादसा

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी में एक नाबालिग लड़के को बचाने के दौरान पांच लोग डूब गए.

Five people drowned while trying to save a 5-year-old child.
5 साल के बच्चे को बचाने में पांच लोग डूबे (प्रतीकात्मक फोटो-ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नूल (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालयम में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां तुंगभद्रा नदी में डूब रही एक नाबालिग लड़के को बचाने के प्रयास में पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई. इसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है.

घटना शनिवार शाम को कुरनूल जिले के मंत्रालयम के पास तुंगभद्रा नदी में हुई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत पुष्टि हुई जबकि चार लोग लापता हैं.

पीड़ित, जो सभी रिश्तेदार थे. ये सभी सत्यनारायण स्वामी व्रत में हिस्सा लेने के लिए कलप्पाचारी के घर पर इकट्ठा हुए थे. रस्म के बाद, छह लोगों का एक ग्रुप आराम से तैरने के लिए नदी के किनारे गया और गहरे पानी और तेज लहरों का अंदाजा लगाने में गलती कर बैठा.

इसमें 5 साल का लड़का, युवान चंद्र, गलती से अपना संतुलन खो बैठा और नदी की लहरों में बह गया. लड़के को खतरे में देखकर, परिवार के बाकी पांच सदस्य उसे बचाने के लिए एक के बाद एक गहरे पानी में चले गए. अचानक गहराई और तेज बहाव के कारण, वे जल्दी ही डूब गए.

अपर्णा नाम की एक महिला पानी के बहाव में बचकर सुरक्षित नदी से बाहर निकल आई और तुरंत उसने आस-पास रहने वालों और रिश्तेदारों को अलर्ट कर दिया.

जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस के लोग और एक्सपर्ट तैराक देसी नावों (पुट्टी) का इस्तेमाल करके मौके पर पहुंचे. उन्होंने शनिवार रात 8:30 तक जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाया.

इस दुखद घटना में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से आए परिवार के सदस्य शामिल थे. इसमें वडला धनु (22) का शव बरामद कर लिया गया है. जबकि युवान चंद्र (5), वडला सतीश (सतीश चंद्र) (35) युवन के पिता, राघवेंद्र (राघवेंद्रचारी) (28), संध्या (22) लापता हैं. वहीं अपर्णा अडोनी बच गईं हैं.

हादसे के बाद घर में जश्न का माहौल पूरी तरह से गहरे मातम में बदल गया. आंध्र प्रदेश के जिला प्रभारी मंत्री निम्माला रामानायडू और उद्योग मंत्री टीजी भारत ने हादसे पर गहरा दुख जताया और स्थानीय अधिकारियों को सर्च ऑपरेशन पर नजर रखने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार किया, शख्स ने उठा लिया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

KURNOOL DISTRICT ANDHRA PRADESH
FIVE DROWNED
MINOR BOY RESCUE
आंध्र प्रदेश में हादसा
TUNGABHADRA RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.