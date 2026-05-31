ETV Bharat / bharat

5 साल के बच्चे को बचाने में पांच लोग डूबे, एक शव बरामद, आंध्र प्रदेश की तुंगभद्रा नदी में बड़ा हादसा

5 साल के बच्चे को बचाने में पांच लोग डूबे ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV bharat )

कर्नूल (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालयम में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां तुंगभद्रा नदी में डूब रही एक नाबालिग लड़के को बचाने के प्रयास में पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई. इसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है.

घटना शनिवार शाम को कुरनूल जिले के मंत्रालयम के पास तुंगभद्रा नदी में हुई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत पुष्टि हुई जबकि चार लोग लापता हैं.

पीड़ित, जो सभी रिश्तेदार थे. ये सभी सत्यनारायण स्वामी व्रत में हिस्सा लेने के लिए कलप्पाचारी के घर पर इकट्ठा हुए थे. रस्म के बाद, छह लोगों का एक ग्रुप आराम से तैरने के लिए नदी के किनारे गया और गहरे पानी और तेज लहरों का अंदाजा लगाने में गलती कर बैठा.

इसमें 5 साल का लड़का, युवान चंद्र, गलती से अपना संतुलन खो बैठा और नदी की लहरों में बह गया. लड़के को खतरे में देखकर, परिवार के बाकी पांच सदस्य उसे बचाने के लिए एक के बाद एक गहरे पानी में चले गए. अचानक गहराई और तेज बहाव के कारण, वे जल्दी ही डूब गए.

अपर्णा नाम की एक महिला पानी के बहाव में बचकर सुरक्षित नदी से बाहर निकल आई और तुरंत उसने आस-पास रहने वालों और रिश्तेदारों को अलर्ट कर दिया.