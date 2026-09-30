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समंदर के रास्ते ड्रग्स तस्करी, 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार, ₹3000 करोड़ की खेप जब्त

अरब सागर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: भारतीय तट रक्षक बल ने और गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ता ने मिलकर एक ईरानी नाव से 3000 करोड़ रुपये कीमत का 526 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किया. इस मामले पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. ड्रग्स की यह बड़ी खेप लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में पकड़ी गई.

एक खास खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए तट रक्षक बल ने अपने एयर और नेवल सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करके एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 25 सितंबर को अधिकारियों ने रडार और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके एक संदिग्ध ईरानी ढो ( पूर्वी अरब के तटों इस्तेमाल होने वाला व्यापारिक जहाज) को करीब से ट्रैक किया. सिक्योरिटी फोर्स को देखते ही जहाज को भागाने की कोशिश में इसकी स्पीड बढ़ा दी गई लेकिन तट रक्षक बल के जहाजों ने तेजी से पीछा किया, उसे घेर लिया और हिम्मत करके नाव पर चढ़ गए. इसके बाद की डिटेल्ड जांच में हाई-क्वालिटी का प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसमें हेरोइन और मेथामफेटामाइन जैसे जानलेवा नशीले पदार्थ शामिल थे. जहाज पर पूरा कंट्रोल करने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने गैर-कानूनी तरीके से यात्रा कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को आधिकारिक रूप से हिरासत में ले लिया. जब्त की गई नाव, ड्रग्स की खेप और आरोपियों को हथियारबंद लोगों की भारी सिक्योरिटी के साथ मुंबई पोर्ट लाया गया. मुंबई में अभी आतंकवाद विरोधी दस्ता के साथ-साथ अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसियों की अगुवाई में गहरी पूछताछ और कानूनी कार्रवाई चल रही है. यह बड़ी कामयाबी तटरक्षक बल की मजबूत सर्विलांस कैपेबिलिटी और भारत की समुद्री सीमाओं और बड़े जोन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उसके पक्के इरादे को दिखाती है.