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समंदर के रास्ते ड्रग्स तस्करी, 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार, ₹3000 करोड़ की खेप जब्त

लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.

Pakistani Arrested Drugs Seizes
अरब सागर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 10:58 AM IST

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एर्नाकुलम: भारतीय तट रक्षक बल ने और गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ता ने मिलकर एक ईरानी नाव से 3000 करोड़ रुपये कीमत का 526 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किया. इस मामले पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. ड्रग्स की यह बड़ी खेप लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में पकड़ी गई.

एक खास खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए तट रक्षक बल ने अपने एयर और नेवल सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करके एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 25 सितंबर को अधिकारियों ने रडार और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके एक संदिग्ध ईरानी ढो ( पूर्वी अरब के तटों इस्तेमाल होने वाला व्यापारिक जहाज) को करीब से ट्रैक किया.

सिक्योरिटी फोर्स को देखते ही जहाज को भागाने की कोशिश में इसकी स्पीड बढ़ा दी गई लेकिन तट रक्षक बल के जहाजों ने तेजी से पीछा किया, उसे घेर लिया और हिम्मत करके नाव पर चढ़ गए. इसके बाद की डिटेल्ड जांच में हाई-क्वालिटी का प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसमें हेरोइन और मेथामफेटामाइन जैसे जानलेवा नशीले पदार्थ शामिल थे.

जहाज पर पूरा कंट्रोल करने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने गैर-कानूनी तरीके से यात्रा कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को आधिकारिक रूप से हिरासत में ले लिया. जब्त की गई नाव, ड्रग्स की खेप और आरोपियों को हथियारबंद लोगों की भारी सिक्योरिटी के साथ मुंबई पोर्ट लाया गया.

मुंबई में अभी आतंकवाद विरोधी दस्ता के साथ-साथ अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसियों की अगुवाई में गहरी पूछताछ और कानूनी कार्रवाई चल रही है. यह बड़ी कामयाबी तटरक्षक बल की मजबूत सर्विलांस कैपेबिलिटी और भारत की समुद्री सीमाओं और बड़े जोन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उसके पक्के इरादे को दिखाती है.

इस ऐतिहासिक मिशन ने आतंकवादी संगठनों के फाइनेंशियल नेटवर्क को कारगर तरीके से खत्म कर दिया और जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स को भारतीय जमीन तक पहुँचने से रोक दिया. इसके अलावा यह जीत केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान को एक बड़ा बढ़ावा देती है, जो एक नेशनल मिशन है जिसका मकसद भारत को नशा-मुक्त बनाना है.

यह ऑपरेशन समुद्री ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड की सेंट्रल एजेंसियों के साथ लगातार मिलकर की जा रही कोशिशों का हिस्सा है. इससे पहले अप्रैल 2025 में कोस्ट गार्ड ने गुजरात तट पर एटीएस के साथ ऐसे ही एक जॉइंट ऑपरेशन में 307 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किए थे.

इस बीच रिपोर्ट्स बताती हैं कि केरल समेत कई राज्यों में ड्रग माफिया के नेटवर्क सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं. ये सिंडिकेट नारकोटिक्स की स्मगलिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन और हवाला चैनलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं.

इंटेलिजेंस से पता चलता है कि कोच्चि जैसे शहरों के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव रूप से काम कर रहा है, जो केरल में भारी मात्रा में ड्रग्स पहुंचाने के लिए विदेशों से फंड ट्रांसफर कर रहा है. इन खतरों के बीच अधिकारियों ने दोहराया है कि कोस्ट गार्ड देश की समुद्री सीमाओं की तुरंत सुरक्षा करने, युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स के खतरनाक खतरे से बचाने और पूरे समुद्री क्षेत्र में पूरी सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ें- NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा

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