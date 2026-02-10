यूपी के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दूध में जहर की जताई जा रही आशंका
इस घटना में मरने वालों में परिवार में मनीष, उसकी पत्नी, ढाई साल का बेटा पंकज, बेटी प्रियांशी ओर हनी की मौत हो गई है.
Published : February 10, 2026 at 11:29 AM IST
मथुरा: यूपी के मथुरा में मंगलवार सुबह महावन तहसील थाना क्षेत्र खप्परपुर गांव में एक परिवार के पांच लोगों की मौत होने हो गई. मरने वालों में सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. मरने वालों में माता-पिता, दो पुत्री ओर एक बेटा शामिल हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
एक परिवार के 5 लोगों की मौत
महावन तहसील के खप्परपुर गांव में एक परिवार के पांच लोगों की मौत होने से सनसनी फैल गई है. परिवार में मनीष 35 वर्षीय, पत्नी 30 वर्षीय, पंकज ढाई साल, बेटी प्रियांशी चार साल ओर हनी पांच साल की मौत हो गई है.
पड़ोसी की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
दरअसल बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम को मनीष दूध लेकर आया था. दूध में जहर मिलने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल ग्रामीण कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं.
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस खप्परपुर गांव में पहुंची है. यहां एक परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों मैं मौत हुई है.
इस घटना सभी मृतक एक ही परिवार के हैं. इनमें पिता-पत्नी और दो बेटी एक पुत्र शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.
