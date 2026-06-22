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तमिलनाडु गैस लीक: जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए, सीएम माझी ने किया ऐलान

तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक हादसे में मारे गए ओडिशा के पांच मजदूरों के परिवार को राहत देने का ऐलान किया गया है.

Etv BharatOfficials and experts at the mishap spot
दुर्घटनास्थल पर अधिकारी और विशेषज्ञ (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 5:14 PM IST

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भुवनेश्वर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक कांड में मरने वाली पांच महिला मजदूर ओडिशा के क्योंझर जिले की रहने वाली थीं.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सीफूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में जान गंवाने वाले प्रत्येक पीड़ित मजदूर के परिवारों के लिए सीएम राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की. मृतकों की पहचान जिमानी झुआंग (19), गीता झुआंग, भूमिया झुआंग (22), शिवानी झुआंग (22) और फूलमनी झुआंग के रूप में हुई है.

ओडिशा के श्रम मंत्री गणेश राम सिंगखुंटिया ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक प्राइवेट फिश मील एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से मरने वाली पांच महिला वर्कर्स के पार्थिव शरीर वापस लाने की कोशिशें जारी हैं.

मरने वाली महिलाएं राज्य के क्योंझर जिले की रहने वाली थीं. तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, यह हादसा रविवार को पेरियापलायम के पास कन्निगईपैर-मंजंगरनई इलाके में फैक्ट्री में हुआ. इसमें कहा गया है कि इस घटना में कुल 74 कर्मचारी प्रभावित हुए, जबकि 67 अन्य का इलाज चल रहा है।.

रविवार रात 8 बजे तक दो मौतें दर्ज की गईं, जबकि रात में तीन और मौतें हुईं. ओडिशा श्रम कमिश्नर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि लेबर विभाग के अधिकारी मौके पर हैं और उन्होंने पुष्टि किया है कि इस घटना में ओडिशा की पांच महिलाओं की मौत हो गई है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ओडिशा सरकार प्रभावित मजदूरों के इलाज और दूसरी मदद पक्का करने के लिए तमिलनाडु प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है. इसमें कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने रविवार को अपने तमिलनाडु काउंटरपार्ट के साथ बातचीत की.

इसमें कहा गया है कि ओडिशा सरकार के अधिकारियों की एक टीम भी तमिलनाडु पहुंच गई है और इलाज, पोस्टमॉर्टम की औपचारिकता और दूसरे इंतजामों पर स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है. बयान में कहा गया है कि एक अधिकारी, एमएम पैक, पोस्टमॉर्टम जांच और दूसरे जुड़े प्रक्रिया के बारे में तालमेल बिठाने के लिए चेन्नई में रहेंगे.

इसमें कहा गया है कि दो और अधिकारी तिरुवल्लूर के लिए रवाना हो गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि एक मृतक मज़दूर का शव पोस्टमॉर्टम जांच के लिए रविवार रात चेन्नई ले जाया गया, जबकि बाकी शव तिरुवल्लूर में हैं. उन्होंने कहा कि कुछ घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

ये भी पढे़ं: तिरुवल्लूर: अमोनिया लीक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई, मंत्री परवेज ने तमिलनाडु विधानसभा में पुष्टि की

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