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तमिलनाडु गैस लीक: जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए, सीएम माझी ने किया ऐलान

दुर्घटनास्थल पर अधिकारी और विशेषज्ञ ( IANS )

भुवनेश्वर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक कांड में मरने वाली पांच महिला मजदूर ओडिशा के क्योंझर जिले की रहने वाली थीं. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सीफूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में जान गंवाने वाले प्रत्येक पीड़ित मजदूर के परिवारों के लिए सीएम राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की. मृतकों की पहचान जिमानी झुआंग (19), गीता झुआंग, भूमिया झुआंग (22), शिवानी झुआंग (22) और फूलमनी झुआंग के रूप में हुई है. ओडिशा के श्रम मंत्री गणेश राम सिंगखुंटिया ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक प्राइवेट फिश मील एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से मरने वाली पांच महिला वर्कर्स के पार्थिव शरीर वापस लाने की कोशिशें जारी हैं. मरने वाली महिलाएं राज्य के क्योंझर जिले की रहने वाली थीं. तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, यह हादसा रविवार को पेरियापलायम के पास कन्निगईपैर-मंजंगरनई इलाके में फैक्ट्री में हुआ. इसमें कहा गया है कि इस घटना में कुल 74 कर्मचारी प्रभावित हुए, जबकि 67 अन्य का इलाज चल रहा है।.