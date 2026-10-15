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कवर्धा में 5 बैगा बच्चों की 5 महीने के भीतर मौत, 15 कुपोषित बच्चे अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

कवर्धा: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा समुदाय के 5 बच्चे बीते 5 महीनों में बीमारी से दम तोड़ चुके हैं. जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि बच्चों की मौत कैसे हुई ये तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा, लेकिन ये घटना दुखद है. कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी ने बताया कि 15 बच्चों को जो कुपोषित हैं, उनको एनआरसी में भर्ती किया गया है. पांच महीनों के भीतर पांच बैगा बच्चों की मौत की खबर से स्वास्थ्य महकमा भी सकते में है. पांच बैगा बच्चों की नंदनी कुमार गांव में मौत की खबर के बाद से प्रशासन की टीम भी गांव पहुंची और गांव वालों से पूरे मामले की जानकारी हासिल की. जिन 15 बच्चों को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, उनपर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं कांग्रेस और स्थानीय नेता महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं. नंदनी कुमान गांव छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा से लगे कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉग अंतर्गत आता है.

पांच दिनों से बच्चा हमारा बीमार था, बीमारी की वजह से ही उसकी मौत हो गई. क्या दिक्कत हुई मुझे इसका पता नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे: रुप सिंह, मृतक बच्चे का पिता

कुमान गांव की घटना है. यहां बैगा समाज के लोग ही वहां ज्यादातर रहते हैं. एक - एक कर यहां पांच बैगा बच्चों की मौत हुई है. मैंने परिवार वालों से मिलकर बात की. परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को मामूली सर्दी बुखार की शिकायत थी. संवेदनशीलता के साथ समस्या को देखा जाना चाहिए और कठोरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. बीजेपी का कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ितों से मिलने अबतक नहीं गया, ये बड़ी दुखद बात है: महेश चंद्रवंशी, कांग्रेस नेता

मुझे इस बारे में जानकारी मेरे दोस्त के माध्यम से हुई. बीते कुछ महीनों में पांच बैगा बच्चों की मौत हो गई है. माता-पिता की भी कुछ कमजोरी रही होगी. लेकिन मेरा सवाल है कि दो से 4 बार यहां स्वास्थ्य शिविर लगा, तब उसका क्या फायदा मिला. एसडीएम साहब को इसपर ध्यान देना चाहिए. बैगा समुदाय के लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं. बैगा समाज के प्रमुख को स्वास्थ्य शिविर में बुलाना चाहिए था. वो अपनी भाषा में जब लोगों को समझाते तो बात सुनी जाती: कामू बैगा, आदिवासी नेता

गांव में बच्चों की हुई मृत्यु की हमें जानकारी मिली है, जिसके बाद हम यहां जांच के लिए आए हैं. आज 15 बच्चों को एनआरसी भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए. स्वास्थ्य विभाग की टीम बता पाएगी कि बच्चों की मौत कैसे हुए. लोगों से हम बात कर रहे हैं. लोगों में जागरुकता की कमी है. अगर समय पर अस्पताल जाते तो समस्या बड़ी नहीं होती. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी हम बात कर रहे हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की. लेकिन कई बार पालक इसके लिए तैयार नहीं होते हैं. हम और गहराई से मामले की जांच करेंगे: आनंद तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी

बीते 4 से 5 महीनों से लगातार हो रही बैगा बच्चों की मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम गांव पहुंची. जांच के दौरान 15 कुपोषित बच्चों को तत्काल बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. यहां बच्चों को 15 दिनों तक पोषक आहार देने के साथ डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल की जा रही है. पांच बैगा बच्चों की मौत से गांव में मातम का माहौल है.

गम में डूबे बैगा परिवार के लोग

इस घटना के बाद से बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और कुपोषण से निपटने के सरकारी प्रयासों पर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं. स्थानीय आदिवासी नेता ने तो स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य शिविरों के नाम पर केवल औपचारिकता निभाने और राशि के दुरुपयोग का आरोप तक लगा दिया. आदिवासी नेता कामू बैगा का कहना है कि यदि समय रहते बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान दिया गया होता, तो स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं होती.





जागरूकता अभियान के बावजूद हालात चिंताजनक

आदिवासी बैगा इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लाखों- करोड़ों खर्च किए जाते हैं. आरोप है कि भारी मात्रा में रकम खर्च किए जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी की स्थिति में अस्पताल पहुंचकर उपचार कराने के बजाए कुछ लोग आज भी झाड़-फूंक पर निर्भर रहते हैं. जिससे समय पर उचित इलाज और पोषण की कमी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है.





स्वास्थ्य शिविरों के काम काज पर सवाल

वहीं, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि संबंधित क्षेत्र और गांव में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की गई थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के बावजूद 15 बच्चे कुपोषण की स्थिति तक कैसे पहुंचे और 5 बच्चों की मौत के मामलों को समय रहते क्यों नहीं रोका जा सका.

मृतक बच्चों के नाम मौत की तारीख सविता 8-06-2026 चंद्रपाल 28-06-2026 राजकुमारी 31-08-2026 गणेश 12-09-2026 हिमेश 1-10-2026

बैगा समुदाय के बारे में जानिए

बैगा समुदाय PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में गिना जाता है. बैगा समुदाय के बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. ऐसे में स्कूल परिसर में बच्चों से कराए जा रहे इस तरह के कार्यों को लेकर जांच की मांग उठी है, जो जायज भी है.