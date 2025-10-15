ETV Bharat / bharat

गायक जुबीन गर्ग मौत मामले में पांचों आरोपी भेजे गए जेल; जमानत के लिए मिले नहीं वकील

जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को नहीं मिली बेल. ( ETV Bharat )

जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को नहीं मिली बेल. (ETV Bharat)

गौरतलब है कि आरोपी अदालत में कोई जमानत याचिका दायर करने में असमर्थ थे. यह घटनाक्रम असम वकीलों के संघ और अखिल असम अधिवक्ता संघ द्वारा हाई-प्रोफाइल 'जुबिन मर्डर' केस (18/25, बीएनएस 103) में शामिल किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के एक मजबूत फैसले के बाद हुआ है. किसी भी स्थानीय वकील के सहयोग के लिए तैयार न होने के कारण, पांचों आरोपियों को तुरंत जमानत लेने से प्रभावी रूप से रोका गया.

आरोपी श्यामकनु महंत (नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक), सिद्धार्थ शर्मा (जुबिन के मैनेजर), संदीपन गर्ग (जुबिन के चचेरे भाई और असम पुलिस डीएसपी) और जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया.

गुवाहाटी: असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत के सिलसिले में गिरफ्तार 7 लोगों में से 5 को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला, गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में मृत्यु हो गई थी.

असम सरकार के सरकारी अभियोजक और गुवाहाटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कोंवर इसके बाद, हालांकि अभियुक्तों ने दिल्ली के एक वकील की मदद मांगी, लेकिन कोई भी अभियुक्त अदालत से प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं कर सका.

मुख्य अभियुक्त श्यामकानु महंत को आधिकारिक कानूनी सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और कथित तौर पर आगे की कानूनी कार्यवाही में दिल्ली के एक वकील को नियुक्त करने की योजना बनाई. अदालत ने अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया.

जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को नहीं मिली बेल. (ETV Bharat)

गौर करें तो 1 अक्टूबर को, श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को विशेष जांच दल (SIT) ने दिल्ली हवाई अड्डे और हरियाणा से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया. उन्हें शुरुआत में 14 दिनों की SIT हिरासत में भेजा गया.

साथ ही 8 अक्टूबर को ज़ुबीन गर्ग के रिश्तेदार और असम पुलिस सेवा (APS) के डीएसपी रैंक के अधिकारी संदीपन गर्ग को SIT ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें 7 दिनों की SIT हिरासत में भेज दिया.

10 अक्टूबर को, जुबीन के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया और 5 दिनों की एसआईटी हिरासत में भेज दिया. सुरक्षा बेहद कड़ी थी, सीआईडी ​​कार्यालय से अदालत तक के मार्ग पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात थी, और अदालत परिसर के बाहर काफी सुरक्षा घेरा बनाए रखा गया था.

जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को नहीं मिली बेल. (ETV Bharat)

बक्सा जेल में शिफ्ट किया गया: सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए और इस आशंका के कारण कि आरोपियों को गुवाहाटी सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पांचों आरोपियों को वहां नहीं रखा गया.

इसके बजाय, उन्हें बक्सा जिले के निकाशी में नवनिर्मित बक्सा जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. 200 कैदियों की क्षमता वाली 53.86 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बक्सा जिला जेल का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 21 जून को किया था.