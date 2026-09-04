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EXPLAINER: झारखंड में 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से 486 मौतें, पानी बना सबसे बड़ा खतरा

झारखंड में वज्रपात से भी ज्यादा जानलेवा तालाब और वाटर फॉल साबित हुए हैं. 486 लोगों की मौत हुई है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

NATURAL DISASTERS IN JHARKHAND
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 2:15 PM IST

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रांची: झारखंड में वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और उनसे जुड़ी घटनाओं ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 24 जिलों में अतिवृष्टि, वज्रपात, पानी में डूबने और सर्पदंश से कुल 486 लोगों की मौत हुई. यहां चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों की धारणा के विपरीत इस अवधि में वज्रपात से ज्यादा मौत पानी में डूबने से हुई.

आंकड़ों के अनुसार पानी में डूबने से 192 लोगों की मौत हुई, जबकि वज्रपात से 188 लोगों की जान गई. यानी बिजली गिरने की तुलना में पानी में डूबने से चार अधिक मौतें हुईं. राज्य में सर्पदंश भी मौत का बड़ा कारण रहा और इससे वर्ष 2025 में 96 लोगों की जान गई. अतिवृष्टि से 9 मौतें दर्ज हैं, जबकि साहिबगंज में बाढ़ से एक मौत हुई है.

डॉ. इरफान अंसरी का बयान (ETV Bharat)

गुमला में आपदा से सबसे ज्यादा मौतें

आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार जिलावार आंकड़ों में गुमला आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा. यहां अलग-अलग कारणों से कुल 75 लोगों की मौत दर्ज की गई. गुमला में पानी में डूबने से 34 और वज्रपात से 33 लोगों की मौत हुई. इसके अलावा सर्पदंश से 8 लोगों की जान गई.

इसके बाद पलामू में 51, गढ़वा में 35, सिमडेगा में 32, रांची में 26 और बोकारो में 26 लोगों की मौत 2025 में आपदा की वजह से हुई. लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में 21-21, हजारीबाग और धनबाद में 22-22 तथा खूंटी में 12 लोगों की मौत दर्ज है.

NATURAL DISASTERS IN JHARKHAND
झारखंड में आपदा या हादसे में मरने वाले लोग (ETV Bharat)

पानी में डूबने से सबसे अधिक 192 की मौत

झारखंड के आपदा विभाग के डेटा के अनुसार वर्ष 2025 में पानी में डूबने यानी तालाब, पोखर, डोभा, वाटर फॉल में डूबने के हादसे में सबसे अधिक लोगों की जान गई है. 2025 में कुल 192 लोग डूबने से मारे गए हैं.

गुमला में डूबने से 34 मौतें हुईं हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं. पलामू में 20, गढ़वा में 15, धनबाद में 14, सरायकेला-खरसावां में 13 और लोहरदगा में 11 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई. सिमडेगा में 9, चतरा में 8, पूर्वी सिंहभूम में 7, रांची में 6, साहिबगंज में 2 और देवघर में 2 मौतें दर्ज की गईं.

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झारखंड में आपदा या हादसे में मरने वाले लोग (ETV Bharat)

यानी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों पर चर्चा में अक्सर वज्रपात केंद्र में रहता है, लेकिन 2025 के इन आंकड़ों में पानी में डूबना सबसे बड़ा जानलेवा कारण बनकर सामने आया है.

आसमानी बिजली ने ली 188 लोगों की जान

झारखंड में वज्रपात यानी आसमानी बिजली से 188 लोगों की मौत हुई. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों में गुमला में सबसे ज्यादा 33 मौतें दर्ज हुईं. पलामू में 22, हजारीबाग में 19, पश्चिमी सिंहभूम में 12, रांची और गढ़वा में 11-11 तथा लातेहार में 9 लोगों की जान वज्रपात से गई. लोहरदगा में 7, सिमडेगा में 6, दुमका में 6, पाकुड़ में 6, चतरा में 5 और गिरिडीह में 5 मौतें दर्ज हुईं.

सर्पदंश ने भी 96 परिवारों को उजाड़ा

झारखंड में सर्पदंश भी गंभीर जानलेवा समस्या बना हुआ है. 2025 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 96 लोगों की मौत सर्पदंश से हुई. सिमडेगा में सबसे ज्यादा 17 मौतें दर्ज हुईं. गढ़वा में 9, गुमला और पलामू में 8-8, रांची और धनबाद में 7-7 तथा खूंटी में 5 लोगों की मौत हुई.

यह आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश से निपटने के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा और समय पर उपचार कितना महत्वपूर्ण है.

पशुधन पर भी भारी पड़ा आपदा का कहर

प्राकृतिक आपदा न सिर्फ इंसानों को बल्कि इसके साथ-साथ पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचाती है. 2025 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में विभिन्न आपदाओं में 635 पशुधन की भी जान गई है.

राज्य में पशुओं के लिए सबसे घातक वज्रपात रहा. लातेहार में वज्रपात से 101 पशुओं की मौत, गुमला में 98, सिमडेगा में 50 और रांची में 49 पशुओं की मौत दर्ज की गई. चतरा में 40, पश्चिमी सिंहभूम में 32, पलामू में 30 और गढ़वा में 27 पशुओं की मौत वज्रपात से हुई. पश्चिमी सिंहभूम में कुल पशु मौत 43 है. इनमें अतिवृष्टि से 11 और वज्रपात से 32 पशुओं की मौत दर्ज है.

24 जिलों के आंकड़ों में छिपी बड़ी तस्वीर

वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों का स्वरूप एक जैसा नहीं है. कहीं पानी में डूबना सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ तो कहीं वज्रपात और सर्पदंश ने ज्यादा जानें लीं. खास तौर पर गुमला, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में विभिन्न कारणों से मौतों की संख्या चिंताजनक रही.

इन आंकड़ों का सबसे अहम संदेश यही है कि आपदा प्रबंधन की रणनीति केवल वज्रपात तक सीमित नहीं रखी जा सकती. जलस्रोतों में डूबने से होने वाली मौतों को रोकना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है.

इंसान-पशुधन के साथ घर और फसलों को भी नुकसान

राज्य में प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य कारणों से वर्ष 2025 में 10752 कच्चा मकान को आंशिक क्षति (15 प्रतिशत से कम) और 467 कच्चा मकान को पूर्ण यानी 15 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है. आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से राज्य में 209 पक्के मकानों को आंशिक यानी 15 प्रतिशत से कम क्षति पहुंची है वहीं 20 पक्के मकानों को अधिक क्षति पहुंची है.

वज्रपात दूसरी बड़ी वजह, फिर भी ज्यादातर सरकारी स्कूलों में नहीं है तड़ित चालक

वर्ष 2025 के आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि आसमानी बिजली राज्य में अभी भी अकाल मौत की बड़ी वजह बनी हुई है. कई वजहों से झारखंड में वज्रपात की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं. बावजूद इसके एक सच्चाई है कि राज्य के ज्यादातर सरकारी भवनों में वज्रपात के असर को समाप्त करने वाला उपकरण तड़ित चालक नहीं है.

हालांकि राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कहते हैं कि नए सभी भवनों के निर्माण में तड़ित चालक लगाने के प्रावधान को मेंडेटरी किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे नौनिहाल सुरक्षित रहें, इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विभागीय मंत्री से उन्होंने बात की है.

क्या कहते हैं राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

राज्य में वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से बड़ी संख्या में जान-माल की क्षति को लेकर जब ईटीवी भारत की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके मंत्री बनने के बाद से राज्य में वज्रपात और सर्पदंश से होने वाली घटनाओं में कमी है. अब वज्रपात से एक घंटे पहले हर किसी के मोबाइल पर अलर्ट आता है.

उन्होंने कहा कि राज्य में वज्रपात की घटनाओं से होने वाली क्षति में कमी आए, इसके लिए नए भवनों के निर्माण के साथ तड़ित चालक लगवाने को अनिवार्य बनाया गया है. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में वज्रपात और सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है.

इरफान अंसारी ने कहा कि बारिश और वज्रपात से पहले लोगों को अलर्ट मैसेज भेजकर सावधान किया जा रहा है. लोगों को भी इन संदेशों को गंभीरता से लेते हुए सतर्क रहने की जरूरत है. विभागीय मंत्री ने कहा कि झारखंड थंडरिंग जोन में आता है, इसलिए यहां वज्रपात का खतरा बना रहता है, लेकिन खुद सावधान रहकर क्षति को कम किया जा सकता है.

सांप काटने पर झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें, सीधे अस्पताल जाएं

राज्य में वर्ष 2025 में सर्पदंश की घटनाओं में 96 लोगों की मौत को लेकर मंत्री ने कहा कि यह दुखद है, लेकिन आप मानेंगे कि इसमें भी कमी आई है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जंगल और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण झारखंड में सांप काटने की घटनाएं होती हैं, लेकिन जागरूकता के कारण इनमें काफी कमी आई है. अब जो भी कुछ मौतें हो रही हैं वह केवल जानकारी के अभाव के कारण हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग सांप काटने के बाद मरीज को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने, मंदिर या बाबा के पास लेकर चले जाते हैं. इससे इलाज में कई घंटे की देरी हो जाती है और जब गंभीर हालत में 10-12 घंटे बाद मरीज अस्पताल पहुंचता है, तब उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाता है.

आपदा प्रबंधन मंत्री ने लोगों से अपील की कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तत्काल मरीज को अपने नजदीकी अस्पताल या जिला अस्पताल लेकर जाएं. सरकार इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है.

खतरनाक जगहों—तालाब, डोभा, वाटर फॉल पर जाने से परहेज करें

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तालाब, नदी और अन्य जलस्रोतों में होने वाली घटनाओं पर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि खासकर बच्चों के माता-पिता को उन्हें खतरनाक स्थानों पर जाने से रोकना चाहिए.

उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से बच्चे यहां पढ़ाई के लिए आते हैं. यहां के प्राकृतिक रमणीय माहौल उन्हें फॉल की ओर आकर्षित भी करेंगे, लेकिन बच्चों को सावधानी भी बरतनी चाहिए. कई बार जानकारी होने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं, जहां जाना खतरनाक होता है. ऐसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से खतरे के संकेत भी लगाए जाते हैं. इसके बावजूद वहां जाने पर हादसे हो जाते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में तड़ित चालक नहीं है या खराब है, तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाए. सरकार संबंधित विभाग से समन्वय कर वहां तड़ित चालक लगवाएगी.

आपदा में मौत पर 4 लाख रुपये की अनुदान सहायता का प्रावधान

झारखंड में प्राकृतिक या विशिष्ट आपदाओं (जैसे वज्रपात, बाढ़ आदि) के कारण मौत होने पर मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता (अनुग्रह अनुदान) देने का प्रावधान है. सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार को अपने गृह जिले के उपायुक्त (डीसी) के यहां आवेदन देना होता है, और डीसी द्वारा घटना के सत्यापन के बाद राशि सीधे प्रदान की जाती है.

झारखंड सरकार द्वारा सांप के काटने (सर्पदंश) से होने वाली मौत तथा डोभा-तालाब में डूबने से होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है. झारखंड सरकार ने इसे राज्य-विशिष्ट आपदा (State Specific Disaster) के रूप में शामिल किया है.

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