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Delhi Metro: आरक्षित सीट को लेकर विवाद, मारपीट में शख्स की मौत, रिटायर्ड IAS अधिकारी और बेटा गिरफ्तार

दिल्ली मेट्रो में आरक्षित सीट को लेकर विवाद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट पर बैठने को लेकर हुई मारपीट में एक यात्री की मौत हो गई. दिल्ली मेट्रो पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह (65) व उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह (36) को गिरफ्तार किया है. मेट्रो पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

दिल्ली मेट्रो पुलिस के डीसीपी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक घटना 8 अक्टूबर की शाम करीब 5:47 बजे की है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस को पता चला कि संबंधित व्यक्ति को उसकी मां के साथ लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को जानकारी मिली कि उसे मृत अवस्था में लाया गया था. चिकित्सक उसे मृत घोषित कर चुके हैं. मृतक की पहचान 48 वर्षीय पवन शर्मा के रूप में हुई.