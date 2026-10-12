Delhi Metro: आरक्षित सीट को लेकर विवाद, मारपीट में शख्स की मौत, रिटायर्ड IAS अधिकारी और बेटा गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. यात्री की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
Published : October 12, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट पर बैठने को लेकर हुई मारपीट में एक यात्री की मौत हो गई. दिल्ली मेट्रो पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह (65) व उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह (36) को गिरफ्तार किया है. मेट्रो पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
दिल्ली मेट्रो पुलिस के डीसीपी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक घटना 8 अक्टूबर की शाम करीब 5:47 बजे की है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस को पता चला कि संबंधित व्यक्ति को उसकी मां के साथ लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को जानकारी मिली कि उसे मृत अवस्था में लाया गया था. चिकित्सक उसे मृत घोषित कर चुके हैं. मृतक की पहचान 48 वर्षीय पवन शर्मा के रूप में हुई.
मंडी हाउस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे आरोपी
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि पवन शर्मा अपनी करीब 65 वर्षीय मां दुर्गा देवी के साथ यमुना विहार जा रहे थे. दोनों मेट्रो ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित सीटों पर बैठे थे. इसी दौरान मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह मेट्रो में सवार हुए. पुलिस के अनुसार आरक्षित सीट को लेकर पवन शर्मा और दोनों आरोपियों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया. ट्रेन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर पवन शर्मा बेहोश हो गए. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
मां के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी
दिल्ली मेट्रो पुलिस के मुताबिक मृतक की मां दुर्गा देवी के बयान के आधार पर 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में एफआईआर दर्ज की गई. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 3(5) लगाई गई हैं. धारा 105 गैर इरादतन हत्या से संबंधित है, जबकि धारा 3(5) साझा मंशा के तहत किए गए कृत्य से जुड़ी है.
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार संजय प्रताप सिंह वर्ष 1984 बैच के एजीएमयूटी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और नोएडा के सेक्टर-44 में रहते हैं. उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह दिल्ली में वकालत करते हैं और नोएडा के सेक्टर-50 के निवासी हैं.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. विवाद की परिस्थितियों और यात्री की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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