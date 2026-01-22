गुजरात में दो महीने में 48 धार्मिक ढांचे गिराए गए, सरकार ने हाई कोर्ट को बताया
गुजरात हाई कोर्ट ने सड़कों, बगीचों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर गैर-कानूनी धार्मिक कब्जों के बारे में स्वतः संज्ञान वाली याचिका की सुनवाई की.
Published : January 22, 2026 at 8:58 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के गृह विभाग ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच यानी दो महीने में राज्य भर में 48 गैर-कानूनी धार्मिक ढांचे गिराए गए. 38 को दूसरी जगह बसाया गया और 30 को नियमित किया गया.
गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रैन की पीठ ने सड़कों, बगीचों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर गैर-कानूनी धार्मिक कब्जों के बारे में एक स्वतः संज्ञान वाली याचिका (Suo Moto) की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान गृह विभाग ने पीठ के समक्ष एक डिटेल्ड एफिडेविट पेश किया.
गृह विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने याचिका के जवाब में एफिडेविट फाइल किया और धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दूसरी रिपोर्ट भी पेश की. मामले में अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी.
राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार गैर-कानूनी धार्मिक ढांचों के खिलाफ नियमित, पारदर्शी और कानूनी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने साफ किया कि किसी खास धर्म या पंथ को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जनता के हित में और कानून को बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है.
गृह विभाग के हलफनामे के मुताबिक, पिछले दो महीनों में राज्य भर में 48 धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए. इनमें से 38 को दूसरी जगह स्थापित किया गया और 30 से अधिक को नियमित किया गया.
त्रिवेदी ने आगे कहा कि सड़कों, बगीचों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर गैर-कानूनी धार्मिक ढांचों के खिलाफ 468 नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से 97 नोटिस अखबारों में छपवाए गए. साथ ही, धार्मिक नेताओं से सहयोग मांगने के लिए उनके साथ 97 बैठकें की गईं.
पिछली सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट को बताया गया था कि 16 अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच राज्य में 261 धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए. 28 को दूसरी जगह बसाया गया और 98 को नियमित किया गया. हलफनामे में कहा गया था कि उस दौरान 1177 नोटिस जारी किए गए और 328 नोटिस अखबारों में छपे.
एडवोकेट जनरल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने धार्मिक अतिक्रमण की संख्या के आधार पर 34 जिलों को कैटेगरी में बांटा है और स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए जिला स्तर पर बनी समिति की हर महीने मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.
हलफनामे के मुताबिक, राज्य के दो जिलों और एक नगर निगम क्षेत्र में कोई गैर-कानूनी धार्मिक अतिक्रमण नहीं है, जबकि नौ जिलों में धार्मिक अतिक्रमण के 50 से कम मामले हैं. कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में धार्मिक अतिक्रमण के कुल मामलों में से लगभग 70 प्रतिशत सिर्फ पांच जिलों और दो नगर निगम क्षेत्र में हैं.
