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नाबालिग ट्रेनी से यौन शोषण: क्रिकेट कोच को 47 साल की जेल, चौथे केस का आखिरी फैसला अभी आना बाकी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

तिरुवनंतपुरम: केरल में तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग ट्रेनी से यौन शोषण करने के जुर्म में एक क्रिकेट कोच को 47 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 79 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. स्पेशल जज अंजू मीरा बिड़ला ने 40 साल के आरोपी मनु एम को यह सजा सुनाई. आरोपी वल्लक्कडावु के श्रीवरहम का रहने वाला है. यह फैसला नाबालिग ट्रेनी से जुड़े उसके खिलाफ दर्ज छह यौन शोषण के मामलों में से तीसरे मामले में उसे दोषी ठहराने जैसा है. कोर्ट ने आरोपी को चौथे मामले में भी दोषी पाया, और उस मामले में सजा सोमवार को सुनाई जाएगी. आपराधिक प्रक्रिया कोड के सेक्शन 427 के तहत अभियोजन पक्ष की दलीलों के मुताबिक, जज ने आदेश दिया कि हर मामले की सजा एक के बाद एक चलेंगी. इसका मतलब है कि तीसरे मामले में जेल की सजा तभी शुरू होगी जब आरोपी पहले दो मामलों में मिली सजा पूरी कर लेगा, जिससे उसे लंबे समय तक जेल में रहना होगा. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता ने 2018 में शहर के एक जाने-माने क्रिकेट कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, जब वह पांचवीं क्लास में पढ़ रही थी. शुरुआती कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद, आरोपी ने खास कोचिंग देने के बहाने छोटी लड़की को सेंटर के ट्रेनिंग नेट, जिम और अलग-अलग बाथरूम में ले जाना शुरू कर दिया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया. कोच के बच्ची की न्यूड तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शोषण और बढ़ गया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि शोषण सिर्फ एकेडमी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आरोपी ने नाबालिग के साथ उसके घर पर बने ट्रेनिंग नेट पर भी बदसलूकी की.