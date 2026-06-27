नाबालिग ट्रेनी से यौन शोषण: क्रिकेट कोच को 47 साल की जेल, चौथे केस का आखिरी फैसला अभी आना बाकी
आरोपी ने खास कोचिंग देने के बहाने मासूम बच्ची को सेंटर के ट्रेनिंग नेट, जिम और अलग-अलग बाथरूम में ले जाकर उसका यौन शोषण किया.
Published : June 27, 2026 at 9:53 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग ट्रेनी से यौन शोषण करने के जुर्म में एक क्रिकेट कोच को 47 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 79 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
स्पेशल जज अंजू मीरा बिड़ला ने 40 साल के आरोपी मनु एम को यह सजा सुनाई. आरोपी वल्लक्कडावु के श्रीवरहम का रहने वाला है. यह फैसला नाबालिग ट्रेनी से जुड़े उसके खिलाफ दर्ज छह यौन शोषण के मामलों में से तीसरे मामले में उसे दोषी ठहराने जैसा है.
कोर्ट ने आरोपी को चौथे मामले में भी दोषी पाया, और उस मामले में सजा सोमवार को सुनाई जाएगी. आपराधिक प्रक्रिया कोड के सेक्शन 427 के तहत अभियोजन पक्ष की दलीलों के मुताबिक, जज ने आदेश दिया कि हर मामले की सजा एक के बाद एक चलेंगी. इसका मतलब है कि तीसरे मामले में जेल की सजा तभी शुरू होगी जब आरोपी पहले दो मामलों में मिली सजा पूरी कर लेगा, जिससे उसे लंबे समय तक जेल में रहना होगा.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता ने 2018 में शहर के एक जाने-माने क्रिकेट कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, जब वह पांचवीं क्लास में पढ़ रही थी. शुरुआती कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद, आरोपी ने खास कोचिंग देने के बहाने छोटी लड़की को सेंटर के ट्रेनिंग नेट, जिम और अलग-अलग बाथरूम में ले जाना शुरू कर दिया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया.
कोच के बच्ची की न्यूड तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शोषण और बढ़ गया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि शोषण सिर्फ एकेडमी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आरोपी ने नाबालिग के साथ उसके घर पर बने ट्रेनिंग नेट पर भी बदसलूकी की.
अपने अधिकार का फ़ायदा उठाते हुए, कोच ने जानबूझकर पीड़िता को मेन ग्राउंड से बिल्डिंग के अंदर सुनसान जगहों पर ले जाता था. बार-बार होने वाले शोषण से डरकर, लड़की ने आखिरकार 2021 में सेंटर छोड़ दिया और कहीं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी. उसने सालों तक इस दर्द को छिपाए रखा क्योंकि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी हरकतों का खुलासा किया तो वह उसका क्रिकेट करियर बर्बाद कर देगा.
आखिरकार, शोषण का मामला 28 मार्च, 2024 को तिरुवनंतपुरम में हुए लड़कियों के क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सामने आया. कई सालों के गैप के बाद कोच से मिलने पर, पीड़िता को बहुत ज्यादा घबराहट हुई. वह घबरा गई और डर के मारे चीखने लगी. जब उसके साथ आए लोगों ने बीच-बचाव किया और उसकी परेशानी के बारे में पूछा, तो उसने हिम्मत करके सालों के शोषण के बारे में बताया.
इस खुलासे से दूसरे युवा क्रिकेटरों को अपनी चुप्पी तोड़ने और ऐसे ही आरोप लगाने का मनोबल मिला. उनकी गवाही के बाद, पुलिस ने कोच के खिलाफ कुल छह केस दर्ज किए. इनमें से चार केस का ट्रायल पूरा हो चुका है. तीन केस में पहले ही सख्त सजा हो चुकी है, चौथे केस का आखिरी फैसला अभी आना बाकी है.
विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने वकील सुरभि पी. और रविशंकर थम्पी एच. के साथ मिलकर ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से केस लड़ा. पूरी जांच के बाद दोषी को सजा हुई.
ये भी पढ़ें: तमिलनाडु में पादरी ने मासूम बच्ची का किया यौन उत्पीड़न, पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई