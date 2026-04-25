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छत्तीसगढ़ के 47 माओवादियों ने तेलंगाना DGP शिवधर रेड्डी के सामने किया सरेंडर, 32 हथियार सौंपे

छत्तीसगढ़ के 47 माओवादियों ने तेलंगाना DGP शिवधर रेड्डी के सामने किया सरेंडर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना में छत्तीसगढ़ PLGA बटालियन के 47 माओवादियों ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने सरेंडर कर दिया. माओवादियों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है. सरेंडर के समय पुलिस को 32 हथियार और 515 गोलियां सौंपी गईं.

डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ PLGA बटालियन-1 के माओवादियों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वालों में दंडकारण्य साउथ जोन के खास नेता हेमला ऐथु उर्फ ​​विग्न्या और पोडियम लच्छू उर्फ ​​मनोज शामिल हैं. डीजीपी ने कहा कि सरेंडर करने वालों को 1.20 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को 25,000 रुपये की तुरंत मदद दी जा रही है.

इसके अलावा, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा. उन्हें तेलंगाना सरकार की तरफ से हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे. सरेंडर करने वाले माओवादियों में से कोई भी तेलंगाना का नहीं है. ये सभी माओवादी छत्तीसगढ़ राज्य के हैं. हालांकि, वे तेलंगाना के कोठागुडेम में घूमते थे.

उनका मानना ​​है कि माओवादियों के हालिया सरेंडर के साथ PLGA बटालियन का सफाया हो गया है. डीजीपी ने कहा कि यह आखिरी बार होगा जब माओवादी इतनी बड़ी संख्या में सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि 2026 में अब तक तेलंगाना में 260 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, और उन्होंने 238 बंदूकें सरेंडर की हैं.