छत्तीसगढ़ के 47 माओवादियों ने तेलंगाना DGP शिवधर रेड्डी के सामने किया सरेंडर, 32 हथियार सौंपे
डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ PLGA बटालियन-1 के माओवादियों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है.
Published : April 25, 2026 at 9:18 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में छत्तीसगढ़ PLGA बटालियन के 47 माओवादियों ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने सरेंडर कर दिया. माओवादियों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है. सरेंडर के समय पुलिस को 32 हथियार और 515 गोलियां सौंपी गईं.
डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ PLGA बटालियन-1 के माओवादियों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वालों में दंडकारण्य साउथ जोन के खास नेता हेमला ऐथु उर्फ विग्न्या और पोडियम लच्छू उर्फ मनोज शामिल हैं. डीजीपी ने कहा कि सरेंडर करने वालों को 1.20 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को 25,000 रुपये की तुरंत मदद दी जा रही है.
इसके अलावा, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा. उन्हें तेलंगाना सरकार की तरफ से हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे. सरेंडर करने वाले माओवादियों में से कोई भी तेलंगाना का नहीं है. ये सभी माओवादी छत्तीसगढ़ राज्य के हैं. हालांकि, वे तेलंगाना के कोठागुडेम में घूमते थे.
उनका मानना है कि माओवादियों के हालिया सरेंडर के साथ PLGA बटालियन का सफाया हो गया है. डीजीपी ने कहा कि यह आखिरी बार होगा जब माओवादी इतनी बड़ी संख्या में सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि 2026 में अब तक तेलंगाना में 260 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, और उन्होंने 238 बंदूकें सरेंडर की हैं.
पिछले साल मार्च 2024 से, इन दो सालों में सीनियर लेवल से लेकर लोअर रैंक तक के 818 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है. इन दो सालों में, 2024 में 36 हथियार, 2025 में 60 और 2026 में 238 हथियार सरेंडर किए गए. उन्होंने कहा कि 2025 से माओवादियों की संख्या में भारी गिरावट आई है.
डीजीपी ने कहा कि, तेलंगाना पहले ही माओवादी-मुक्त राज्य बन चुका है. छत्तीसगढ़ भी लगभग माओवादी-मुक्त हो चुका है. हम आज सरेंडर करने वाले माओवादियों को 1.20 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज देंगे. हम जल्द ही सरेंडर करने वाले माओवादियों को हेल्थ कार्ड भी देंगे."
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