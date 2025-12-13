ETV Bharat / bharat

सप्तक संगीत महोत्सव 2026: 1 से 13 जनवरी तक 150 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति ( File Photo / https://www.saptak.org )

अहमदाबाद: नए साल की शुरुआत के साथ अहमदाबाद शहर में सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव 2026 शुरू होने जा रहा है. 46वां सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव 1 से 13 जनवरी 2026 तक एलडी आर्ट्स कॉलेज कैंपस, आईआईएम अहमदाबाद में आयोजित होगा. 13 दिनों तक चलने वाले इस संगीत महोत्सव में 150 से ज्यादा कलाकार अलग-अलग दिन परफॉर्म करेंगे. 1 जनवरी को सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक के छात्र (विदुषी मंजू नंदन मेहता द्वारा रचित एक समूह) प्रस्तुति देंगे. सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक की वेबसाइस पर संगीत समारोह के बारे में जानकारी साझा की गई है. जिसके मुताबिक, इस साल के म्यूजिक फेस्टिवल में 43 से अधिक सत्र होंगे और स्टूडेंट्स के अलावा 150 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे. कलाकारों और प्रस्तुति की तिथि देखने के लिए यहां क्लिक करें. हर साल सप्तक फेस्टिवल में क्लासिकल म्यूजिक के साथ अलग-अलग क्लासिकल डांस फॉर्म किए जाते हैं. इस साल के फेस्टिवल में अनुज मिश्रा का पॉपुलर डांस फॉर्म कथक पेश किया जाएगा. वह एक कथक डांसर और कोरियोग्राफर हैं, जो बनारस के अपने म्यूजिकल परिवार की 13वीं पीढ़ी के कलाकार हैं.