सप्तक संगीत महोत्सव 2026: 1 से 13 जनवरी तक 150 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति

आईआईएम अहमदाबाद में 46वां सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, इस संगीत समारोह में 150 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे.

46th Saptak Annual Music Festival Event Starts From 01 January 2026 see date wise artist list
सप्तक संगीत महोत्सव 2026: 1 से 13 जनवरी तक 150 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति (File Photo / https://www.saptak.org)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 6:57 PM IST

अहमदाबाद: नए साल की शुरुआत के साथ अहमदाबाद शहर में सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव 2026 शुरू होने जा रहा है. 46वां सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव 1 से 13 जनवरी 2026 तक एलडी आर्ट्स कॉलेज कैंपस, आईआईएम अहमदाबाद में आयोजित होगा. 13 दिनों तक चलने वाले इस संगीत महोत्सव में 150 से ज्यादा कलाकार अलग-अलग दिन परफॉर्म करेंगे. 1 जनवरी को सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक के छात्र (विदुषी मंजू नंदन मेहता द्वारा रचित एक समूह) प्रस्तुति देंगे.

सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक की वेबसाइस पर संगीत समारोह के बारे में जानकारी साझा की गई है. जिसके मुताबिक, इस साल के म्यूजिक फेस्टिवल में 43 से अधिक सत्र होंगे और स्टूडेंट्स के अलावा 150 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे. कलाकारों और प्रस्तुति की तिथि देखने के लिए यहां क्लिक करें.

हर साल सप्तक फेस्टिवल में क्लासिकल म्यूजिक के साथ अलग-अलग क्लासिकल डांस फॉर्म किए जाते हैं. इस साल के फेस्टिवल में अनुज मिश्रा का पॉपुलर डांस फॉर्म कथक पेश किया जाएगा. वह एक कथक डांसर और कोरियोग्राफर हैं, जो बनारस के अपने म्यूजिकल परिवार की 13वीं पीढ़ी के कलाकार हैं.

सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव में भारत के अलग-अलग हिस्सों से लोक, पारंपरिक और सेमी-क्लासिकल संगीत की कम से कम एक परफॉर्मेंस देने की परंपरा है. इस साल के समारोह में अजय पोहनकर और चिंटू सिंह एक अनोखी सेमी-क्लासिकल प्रस्तुति पेश करेंगे. एक और अनोखी प्रस्तुति पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी की शिष्या मालिनी अवस्थी देंगी. वह ठुमरी, कजरी, होली, टप्पा, भजन गाने के लिए मशहूर हैं.

भारतीय शास्त्रीय संगीत में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा
अहमदाबाद स्थित सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने का काम कर रहा है. यह संकल्प (Sankalp) संस्था के साथ मिलकर 'संगीत संकल्प सप्ताह' नाम का 10-दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह आयोजित करता है. इसमें हर साल लगभग 70-90 ऐसे संगीतकारों को मौका मिलता है. "संगीत संकल्प सप्ताह" में कलाकारों की प्रस्तुति का सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इस बात से साफ है कि संगीत संकल्प सप्ताह (2024) के 29वें एडिशन में परफॉर्म करने वाले कलाकारों में से एक इस साल के सप्तक वार्षिक संगीत समारोह में परफॉर्म करेगा.

