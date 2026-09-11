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भूस्खलन के हाई रिस्क जोन में चमोली जिले का 33% हिस्सा, 24 फैक्टर्स का वैज्ञानिक अध्ययन, जानें ऋषिगंगा जैसी आपदाओं के पीछे की वजह

भूस्खलन वाले 1,821 जगहों को चिन्हित किया गया: स्टडी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने चमोली जिले में सबसे पहले भूस्खलन वाले 1,821 जगहों को चिन्हित किया. इसके बाद वैज्ञानिकों ने 24 अलग-अलग प्राकृतिक और मानवजनित कारणों को मिलाकर ये जानने का प्रयास किया कि चमोली में भूस्खलन किन परिस्थितियों में ज्यादा होता हैं. इसके साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि भविष्य में कौन-कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील हो सकते है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि चमोली में पहाड़ की प्राकृतिक कमजोरी होने के साथ-साथ सड़क नेटवर्क, नदियों के नजदीक की ढलान, बारिश, भूगर्भीय संरचना और वनक्षरण (वनों के क्षेत्र में कमी आना) भी भूस्खलन के खतरे को लगातार बढ़ा रहा हैं.

वैज्ञानिकों की ये स्टडी रिपोर्ट Comparative assessment of landslide susceptibility using heuristic and statistical models in Chamoli Uttarakhand के नाम से International Journal of Geo-Engineering में हाल ही में सात सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई है. ये रिपोर्ट कई संस्थानों के वैज्ञानिकों की स्टडी पर आधारित है.

देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रहे भूस्खलन पर वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की है, वो बड़ी चौंकाने वाली है. वैज्ञानिक इस भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा नहीं मान रहे है. वैज्ञानिकों ने चमोली जिले में भूस्खलनों के पैटर्न का अध्ययन किया है, जिसके बाद ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे की चमोली जिले का 452 वर्ग किमी क्षेत्र लैंडस्लाइड क्षेत्र का काफी संदेवनशील है.

स्टडी में तीन मॉडल का इस्तेमाल किया गया: इस अध्ययन में तीन मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो (Frequency Ratio), शान्नोन एंट्रोपी (Shannon Entropy) और एनालिटिकल हियार्ची प्रोसेस (Analytical Hierarchy Process) शामिल है, जिनकी तुलना की गई.

फ्रीक्वेंसी रेशियो मॉडल सबसे बेहतर: स्टडी में फ्रीक्वेंसी रेशियो (Frequency Ratio) मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर पाया गया. इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुल 1,821 भूस्खलन क्षेत्रों से 1,260 यानी 70 फीसदी लैंडस्लाइड इलाके की स्टडी फ्रीक्वेंसी रेशियो के आधार पर ही की. बाकी के 30 प्रतिशत भाग यानी 561 भूस्खलन क्षेत्रों की स्टडी अलग-अलग तरीखों यानी पैरामीटरों से की गई. स्टडी में 0.001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से छोटे भूस्खलनों को बाहर रखा गया है.

स्टडी के दौरान ली गई लैंडस्लाइड क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीर (photo- Sandeep Kunwar Professor)

भूस्खलन के कारणों को जानने की भी कोशिश की गई: स्टडी में सबसे ज्यादा फोक्स भूस्खलन की कॉमन कंडीशन पर किया गया. इसके लिए 24 फैक्ट्स को लिया गया, जिसमें ढलान, ऊंचाई, भूगर्भीय संरचना, बारिश, नदी और नालों से दूरी, सड़क से दूरी, फॉल्ट और लाइनामेंट से दूरी, ड्रेनेज डेंसिटी, भूमि उपयोग, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स (NDVI), जंगलों में बदलाव, मिट्टी, भूकंपीय गतिविधि, टेरेन रेडनेस (terrain ruggedness) समेत अन्य फैक्टर्स शामिल हैं. ताकि प्राकृतिक, मौसम, पानी, भूगर्भ और मानवीय हस्तक्षेप को एक साथ रखकर जोखिम का आकलन किया जा सके.

Landslide conditioning factors (photo- Sandeep Kunwar Professor)

वन आवरण में बदलाव की स्टडी: इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड क्षेत्र में साल 2008 और साल 2024 के वन आवरण (Forest Cover) का भी का भी अध्ययन किया. इस दौरान सामने आया है कि डिफोरेस्टेशन वाले क्षेत्र में लैंडस्लाइड का फ्रीक्वेंसी रेशियों 5.340 था, जबकि स्थिर वन क्षेत्र में लैंडस्लाइड का फ्रीक्वेंसी रेशियों काफी मिली है.

Landslide inventory map of the study area (photo- Sandeep Kunwar Professor)

इसे आसान भाषा में ऐसे समझें सैटेलाइट इमेज में कुल लैंडस्लाइड क्षेत्र के करीब 3.13 फीसदी में डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ और उसी इलाके में लैंडस्लाइड का हिस्सा करीब 16.70 फीसदी था. मतलब साफ है कि पेड़ों की कटाई वाले इलाकों में भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

स्टडी रिपोर्ट में चमोली के पहाड़ काफी कमजोर हो रहे है. (photo- Sandeep Kunwar Professor)

लैंडस्लाइड का प्रमुख कारण बन रही सड़कें: वैज्ञानिकों ने सड़क से भूस्खलन क्षेत्र की दूरी की स्टडी भी अलग-अलग पैरामीटर पर की है. अध्ययन के स्पेशल एनालिसिस (spatial analysis) में हाई और वेरी हाई ससेप्टिबिलिटी वाले क्षेत्रों खास तौर पर रोड कॉरिडोर और रिवर बैंक्स के दिखाई दिया. सीधे तौर पर देखें तो सड़कें भूस्खलन (landslides) को बढ़ावा देती हैं और लैंडस्लाइड का प्रमुख कारण भी बनती है. चमोली जैसे जिले में सड़कें घाटियों और ढलानों से होकर गुजरती हैं, जहां आबादी, पर्यटन, बिजली परियोजनाएं और परिवहन भी हैं. इस वजह से यह सब चीजें लैंडस्लाइड के साथ एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते है.

भारत में लैंडस्लाइड को लेकर GSI की रिपोर्ट. (ETV BHARAT GFX)

संवेदनशीलता के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया: फ्रीक्वेंसी रेशियो के आधार पर चमोली क्षेत्र को संवेदनशीलता के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया, जो इस प्रकार है 556.57 वर्ग किमी क्षेत्र (7.14 फीसदी) वेरी लो श्रेणी, 2054.64 वर्ग किमी क्षेत्र (26.36 फीसदी) लो श्रेणी, 2552.05 वर्ग किमी क्षेत्र (32.74 फीसदी) मॉडरेट श्रेणी, 2178.40 वर्ग किमी क्षेत्र (27.95 फीसदी) हाई श्रेणी और 452.85 वर्ग किमी क्षेत्र (5.81 फीसदी) वेरी हाई श्रेणी में रखा गया है. संवेदनशीलता मैप में चमोली जिले के 7,794 वर्ग किमी क्षेत्र में से 2,631 वर्ग किमी क्षेत्र हाई या वेरी हाई श्रेणी में पाया गया है. ऐसे में इन पूरे क्षेत्रों में भूस्खलन की पूरी संभावना है.

लैंडस्लाइड के लिहाज से भारत के तीन संवेदनशील राज्य. (ETV BHARAT GFX)

ये कॉम्बिनेशन भविष्य के लिए बड़ा खतरा: अध्ययन रिपोर्ट में चमोली की वल्नरेबिलिटी यानी नुकसान को समझें के लिए 2021 की ऋषिगंगा आपदा का भी जिक्र किया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षेत्र पहले से ही टेक्टोनिक एक्टिविटी (tectonic activity), फ्रैक्चर्ड जियोलॉजी (fractured geology), स्टीप टेरेन (तीव्र ढाल वाली भूमि) और भारी वर्षा समेत कई जोखिमों के प्रभाव में है. ऐसे में भविष्य की आपदा को सिर्फ भारी बारिश या प्राकृतिक घटना के रूप में देखना सही नहीं होगा. क्योंकि इस इलाके में जब भी भारी बारिश, खड़ी ढलान, कमजोर चट्टान, नदी कटाव, सड़क कटिंग और वनक्षरण जैसी परिस्थितियां एक साथ होगी, तब यहां बड़ा जोखिम पैद होगा.

टेक्टोनिक एक्टिविटी (विवर्तनिक गतिविधि) पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत यानी स्थलमंडल (Lithosphere) के बड़े-बड़े टुकड़ों, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, की गति और उनकी आपसी अंतःक्रिया से जुड़ी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है.

चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दरारों, जोड़ों (joints) और भ्रंशों (faults) के अध्ययन को फ्रैक्चर्ड जियोलॉजी करते हैं.

वैज्ञानिकों के सुझाव: इस अध्ययन के साथ वैज्ञानिकों ने तमाम सुझाव भी दिए है, जिसके तहत वैज्ञानिकों की ओर से तैयार की गई संवेदनशीलता मैप को जिला आपदा प्रबंधन, सड़क योजना, स्लोप स्टेबलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल और वनीकरण (afforestation) की नीतियों में शामिल करने की जरूरत है.

साथ ही खड़ी ढलान, कमजोर भूगर्भीय संरचना, बारिश, नदी-घाटियां, सड़क कॉरिडोर और वनक्षरण वाले क्षेत्रों की सबसे अधिक निगरानी करने की जरूरत हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार FR (Frequency Ratio) मॉडल पर आधारित संवेदनशीलता मैप प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के लिए उपयोगी निर्णय-सहायक उपकरण बन सकता है, जिसके तहत भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान, सड़क और अन्य निर्माण परियोजनाओं की बेहतर योजना, ढलान स्थिरीकरण के लिए प्राथमिकता तय करना, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रण, लक्षित पौधरोपण और जैव-इंजीनियरिंग उपाय, आपदा के समय राहत और बचाव की तैयारी शामिल है.

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